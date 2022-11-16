Україна готова надати докази "російського сліду" в Польщі

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Київ також просить надати доступ до місця вибуху представникам міністерства оборони та Державної прикордонної служби України.

Україна готова передати партнерам наявні у неї докази "російського сліду" у падінні ракети на території Польщі. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов у середу, 16 листопада.

"Готові передати партнерам наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо також від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений остаточний висновок про те, що йдеться про ракету української ППО", - написав він у Facebook.

Данілов зауважив, що Київ виступає за спільне масимально детальне вивчення події та просить невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам міністерства оборони України та Державної прикордонної служби України. Секретар РНБО вважає, що війна Росії проти України перетворила регіон Центральної Європи на зону підвищеного ризику.

"Москва постійно йде на загострення, аби спричинити максимальні жертви з-поміж цивільного населення та зруйнувати критичну інфраструктуру. Жодних інших пояснень ракетним ударам бути не може", - заявив Данілов та закликав убезпечити регіон від російських ракет шляхом розбудови дієвого повітряного щита над територією України

Москва заперечує свою причетність

За даними генерального штабу ЗСУ, 15 листопада Росія випустила понад 90 ракет Х-101 та "Калібр" і більше десяти дронів, завдаючи масованого ракетного удару по об'єктах військової та цивільної інфраструктури України. Ввечері того ж дня стало відомо, що ракета, походження якої поки не встановлене, впала на території прикордонного села у Польщі, дві людини загинули.

У Києві обвинувачують у цьому Росію, натомість у Москві свою причетність до інциденту заперечують.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що найімовірніше цю ракету випустила протиповітряна оборона України. Подібної думки дотримується і генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг, а також, як стверджує Reuters, президент США Джо Байден. Водночас західні лідери наголошують, що вибух у Польщі не є провиною України, хоч і спричинений, імовірно, роботою її протиповітряної оборони. Розслідування інциденту триває.