Зеленський не сумнівається, що в Польщі впала ракета РФ

За словами президента України, лише один з 25 ударів по західній Україні співпадає по часу з вибухом у Польщі. Водночас, за даними Києва, ця ракета була збита на території України.

Президент України Володимир Зеленський закликає країни-партнери долучити Київ до спільного розслідування вибуху у Польщі та заслухати дані Збройних сил України. Про це він заявив під час розмови з журналістами у середу, 16 листопада.

Зеленський попросив партнерів утриматися від поширення попередніх висновків та зауважив, що Київ досі не отримав доказів причетності України, натомість готовий до справедливого слідства.

"Я хочу, щоб ми були справедливими і якщо це було використання нашого ППО, і якісь уламки знайшли на території Польщі, то я хочу цих доказів, - сказав український лідер. - Спочатку слідство, доступ і дані, які у вас є".

Водночас президент Зеленський заявив, що після заслухання доповідей від командування ЗСУ та Повітряних сил він не сумнівається, що вибух спричинила не українська ракета.

"Мені нема сенсу їм не довіряти. Я з ними війну пройшов", - зауважив український лідер. Він розповів, що Київ має інформацію про 25 ударів РФ по західній Україні 15 листопада і лише один з них співпадає по часу з інцидентом у Польщі.

"У нас є фіксація, що той удар, який співпадає у часі з тим випадком, (ракета - Ред.) розірвалася в небі на нашій території", - сказав президент та додав, що не може виключати, що після збиття ППО якийсь уламок долетів до території Польщі.

"Але головне – діаметр – 20 метрів, глибина – п'ять метрів. Може бути уламок або ні? Я не хочу ставити крапку. У мене є своя думка. Я вважаю, що це російська ракета. Я так вважаю згідно з довірою до доповіді військових", - наголосив президент.

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Захід припускає, що в Польщу прилетів уламок ракети ППО України

За даними генерального штабу ЗСУ, 15 листопада Росія випустила понад 90 ракет Х-101 та "Калібр" і більше десяти дронів під час масованого ракетного удару по об'єктах військової та цивільної інфраструктури України. Ввечері того ж дня стало відомо, що ракета, походження якої поки не встановлене, впала на території прикордонного села у Польщі, дві людини загинули.

Попередньо повідомлялося, що по Польщі вдарила російська ракета. Водночас згодом президент країни Анджей Дуда заявив, що найімовірніше її випустила протиповітряна оборона України. Подібної думки дотримується і генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг, а також до неї схиляється Білий дім. Водночас західні лідери наголошують, що вибух у Польщі є провиною РФ,а не України, оскільки остання мала і має право захищатися від російських атак. Розслідування інциденту триває.

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