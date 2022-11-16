Зеленський не сумнівається, що в Польщі впала ракета РФ
Анастасія Шепелева
1 год. тому
За словами президента України, лише один з 25 ударів по західній Україні співпадає по часу з вибухом у Польщі. Водночас, за даними Києва, ця ракета була збита на території України.
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Президент України Володимир Зеленський закликає країни-партнери долучити Київ до спільного розслідування вибуху у Польщі та заслухати дані Збройних сил України. Про це він заявив під час розмови з журналістами у середу, 16 листопада.
Зеленський попросив партнерів утриматися від поширення попередніх висновків та зауважив, що Київ досі не отримав доказів причетності України, натомість готовий до справедливого слідства.
"Я хочу, щоб ми були справедливими і якщо це було використання нашого ППО, і якісь уламки знайшли на території Польщі, то я хочу цих доказів, - сказав український лідер. - Спочатку слідство, доступ і дані, які у вас є".
"Мені нема сенсу їм не довіряти. Я з ними війну пройшов", - зауважив український лідер. Він розповів, що Київ має інформацію про 25 ударів РФ по західній Україні 15 листопада і лише один з них співпадає по часу з інцидентом у Польщі.
"У нас є фіксація, що той удар, який співпадає у часі з тим випадком, (ракета - Ред.) розірвалася в небі на нашій території", - сказав президент та додав, що не може виключати, що після збиття ППО якийсь уламок долетів до території Польщі.
"Але головне – діаметр – 20 метрів, глибина – п'ять метрів. Може бути уламок або ні? Я не хочу ставити крапку. У мене є своя думка. Я вважаю, що це російська ракета. Я так вважаю згідно з довірою до доповіді військових", - наголосив президент.
Захід припускає, що в Польщу прилетів уламок ракети ППО України
За даними генерального штабу ЗСУ, 15 листопада Росія випустила понад 90 ракет Х-101 та "Калібр" і більше десяти дронів під час масованого ракетного удару по об'єктах військової та цивільної інфраструктури України. Ввечері того ж дня стало відомо, що ракета, походження якої поки не встановлене, впала на території прикордонного села у Польщі, дві людини загинули.
Попередньо повідомлялося, що по Польщі вдарила російська ракета. Водночас згодом президент країни Анджей Дуда заявив, що найімовірніше її випустила протиповітряна оборона України. Подібної думки дотримується і генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг, а також до неї схиляється Білий дім. Водночас західні лідери наголошують, що вибух у Польщі є провиною РФ,а не України, оскільки остання мала і має право захищатися від російських атак. Розслідування інциденту триває.