Що в Україні кажуть про смертоносну ракету в Польщі

Київ не підтверджує, але і не спростовує, що ракету, яка впала в Польщі та вбила двох людей, запустила українська система ППО. А експерти нагадують: якби Росія не розпочинала війну, інциденту б не було.

У вівторок, 15 листопада, Росія здійснила наймасивнішу ракетну атаку з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Російські війська, за даними ЗСУ, випустили по території України 96 ракет та безпілотників, зруйнувавши 15 об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, які спричинили наслідки для сусідніх держав. Зокрема, ракетна атака РФ призвела до масових відключень електроенергії у Молдові. Водночас у Польщі, у селищі Пшеводув поблизу кордону з Україною, впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинуло.

Перші реакції на інцидент були очікуваними

Відразу після інциденту прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликав засідання Комітету національної безпеки через "кризову ситуацію". А МЗС Польщі заявило, що ракета була "російського виробництва". Український президент Володимир Зеленський також прокоментував інцидент, висловивши впевнення у провині Росії за інцидент. "Це російський ракетний удар по колективній безпеці!" - заявив президент України у своєму традиційному відеозвернені. Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив на важливості закриття неба над Україною. "Ми просили закрити небо, бо небо не має кордонів. Ні для російських неконтрольованих ракет. Ні для загрози, яку вони несуть нашим сусідам з ЄС та НАТО", - написав Резніков у Twitter.

Постраждала техніка фермерів, які загинули від падіння ракети у селищі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства Фото: UGC via REUTERS

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував навіть скликати терміновий саміт НАТО та надати Україні якомога швидше сучасні літаки типу F-15 і F-16, а також систем ППО. "Україна підтверджує свою повну солідарність із Польщею і готова надати будь-яку необхідну підтримку. Колективна відповідь на дії Росії має бути жорсткою і принциповою. Серед найближчих дій: саміт НАТО за участю України для вироблення подальших спільних дій, що змусить Росію змінити курс на ескалацію, надавши Україні сучасні літаки типу F-15 і F-16, а також систем ППО, щоб ми могли перехоплювати будь-які російські ракети. Сьогодні захист неба України означає захист НАТО", - написав Кулеба у Twitter у вівторок увечері.

Згодом були оприлюднені фото уламків ракети, що впала. Дехто з експертів впізнав залишки від ракети С-300, які стоять на озброєнні як Росії, так і України. В той же час президент США Джо Байден провів розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою після вибухів та запропонував повну підтримку та допомогу в розслідуванні того, чиї саме були ракети, уламки яких знайшли у польському селі.

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Ракета виявилася українською?

На ранок наступного дня стало відомо більше подробиць. Президент Польщі Анджей Дуда заявив про відсутність жодних ознак того, що падіння ракети на польській території 15 листопада було навмисним нападом на його країну. "Найімовірніше, це була ракета російського виробництва типу С-300. Наразі ми не маємо жодних доказів того, що це була ракета, запущена російською стороною. Є багато ознак того, що це була ракета протиповітряної оборони, яка, на жаль, впала на польську територію", - написав Дуда у середу, 16 листопада, в Twitter. Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що розслідування вибухів на території Польщі триває, але попередній аналіз свідчить, що це була ракета української ППО, випущена по російській ракеті.

Президент США Джо Байден коментує інцидент у селищі Пшеводув, що у Польщі Фото: Kevin Lamarque/REUTERS

Київ хоче детального вивчення того, що сталося на кордоні у Польщі

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов у середу заявив, що Україна виступає за спільне з партнерами подальше максимально детальне вивчення інциденту з падінням ракети у Польщі і просить доступу для українських фахівців. "Ми виступаємо за спільне з партнерами подальше максимально детальне вивчення цього інциденту. Готові передати партнерам наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо також від партнерів інформацію на підставі якої був зроблений остаточний висновок про те, що йдеться про ракету української ППО", - цитує Олексія Данилова пресслужба РНБО.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вони готові надати всі матеріали і своїх спеціалістів, аби встановити істину в інциденті з падінням ракети у Польщі. "На місці падіння ракет буде проведено дуже детальне розслідування, і вже потім скажуть, яка саме ракета. Адже кожну ракету можна ідентифікувати, це не проблема. В Україні це робиться постійно під час обстрілів. Але мені дивно, що атакована вся територія України, а всі перемкнули увагу на інцидент у Польща, тому що це країна НАТО. Це наслідки війни Росії проти України. Немає гарантій, що не будуть страждати іншій країни", - сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю DW

Він нагадав, що нещодавно під час чергового обстрілу Росію української території російська ракета перетнула повітряний простір Молдови і була збита українською ППО над територією України, а уламки ракет впали на території Молдови. При цьому радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк закликав Європу "закрити небо" над Україною, підкресливши, що зробити це європейським країнам потрібно і задля їхньої безпеки. "За війну в Україні відповідає лише Росія. За масовані ракетні удари - також лише Росія. За стрімко зростаючі ризики для прикордонних країн - знову лише Росія", - написав Подоляк у Twitter.

Провокація здаля подальшої ескалації?

Президент українського Центру Глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар вважає, що незалежно від того, що саме встановить слідство, чи впала в Польщі українська, чи російська ракета, Росія виграє від цього інциденту. Кремлю, на його думку, дуже важливо зараз протестувати реакцію США і НАТО на подальшу ескалацію конфлікту у Східній Європі. "Масовано обстрілюючи Україну, зокрема поблизу європейського кордону, Росія зондує реакцію НАТО та США. Поки що ця реакція цілком влаштовує Кремль, бо вона обмежується заявами європейців з підтримки України. НАТО і США не хочуть ескалації і втягування у війну в Україну", - сказав Гончар в коментарі DW.

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Народний депутат, голова постійної делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв також припускає, що Росія вчергове підіймає ставки у війні з Україною і провокує НАТО. Він вважає, що намагаючись цілитися в якісь інфраструктурні об'єкти біля кордону України, Росія йшла на ризик. "І цей ризик вона мала прораховувати - ризик потрапити на територію країни-члена НАТО. Якою би ракета не була би, чиєю би не була - російською чи українською, - це інцидент, який трапився через російську агресію, і НАТО має реагувати на це", - сказав Єгор Чернєв в ефірі "Радіо НВ".