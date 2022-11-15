Російські ракети вдарили по Польщі - Зеленський

265-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 15 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 14 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події вівторка, 15 листопада (час київський).

++23.00++

Системи ППО NASAMS під час масованої атаки РФ по Україні продемонстрували стовідсотковий результат, повідомив президент Володимир Зеленський. " Хочу подякувати всім партнерам, які допомагають захищати небо. Зокрема, добре спрацювали сьогодні у нас системи NASAMS: із десяти пусків - десять влучань", - зазначив український лідер.

++22.49++

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький назвав ситуацію в енергосистемі України після масованих атак РФ "найсерйознішою за всю історію", але запевнив, що вона є керованою. Саме для цього застосовуються аварійні відключення, зазначив Кудрицький. "Якщо ми запроваджуємо відключення - значить система все ще керована. Від чого ми захищаємо всіх - від колапсу енергосистеми, на який сподівається ворог", - пояснив глава правління.

`++22.43++

Внаслідок масованих атак РФ по енергетичній системі України без світла залишились близько 10 мільйонів українців, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. "Найбільше на цю хвилину на Харківщині, Житомирщині, Київщині, Львівщині. Львів та деякі інші міста призупиняли подачу тепла. По всій країні проблеми зі зв'язком та інтернетом", - зазначив Зеленський. Він також додав, що внаслідок ударів автоматика відключила кілька атомних блоків на двох станціях. Де саме - президент не уточнив.

++22.25++

Президент України Володимир Зеленський назвав атаку ракет РФ по Польщі "ударом по колективній безпеці". Він нагадав, що в Києві неодноразово попереджали, що Україною терор РФ не обмежиться. "Сьогодні російські ракети ударили по Польщі, по території нашої дружньої країни. Загинули люди. Прийміть співчуття від усіх українських братів", - зазначив Зеленський. Він закликав поставити Москву на місце, "адже чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети". "Бити ракетами по території НАТО - це російський удар по колективній безпеці. Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти", - закликав український лідер. Він запевнив, що Україна завжди підтримає Польщу.

++22.15++

"Навмисною провокацією з метою ескалації обстановки" назвали інформацію про падіння російських ракет на територію Польщі в міноборони РФ. Там стверджують, що не завдавали ударів по цілям поблизу українсько-польського кордону, а уламки на опублікованих у ЗМІ фотографіях "не мають жодного стосунку до російських засобів ураження".

++21.48++

В естонському МЗС також виступили на підтримку Польщі, зазначивши, що готові "захищати кожний сантиметр території НАТО".

Читайте докладніше: У Польщі терміново скликали засідання комітету нацбезпеки через "кризову ситуацію"

++21.15++

Віцепрем'єр, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс висловив співчуття Польщі з приводу влучання російських ракет. "Злочинний російський режим випустив ракети, які націлені не лише на українських цивільних, але й приземлилися на території НАТО в Польщі. Латвія повністю солідарна з польськими друзями і засуджує цей злочин", - написав він у Twitter.

Латвійський міністр також вказав, що на його думку, у такій ситуації, мала би бути застосована "стаття 4", очевидно маючи на увазі Північноатлантичний договір, в якому у четвертій статті йдеться про те, що "сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли, на думку якоїсь із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із сторін".

"Моя перша реакція така: після того, як росіяни вдарили по польській території: 4 стаття, як і протиповітряна оборона українського неба", - написав Пабрікс у Twitter.

++20.52++

Під час масованої атаки РФ по Україні ракети влучили по території Польщі, двоє людей загинули, повідомляє агентство Associated Press із посиланням на високопоставленого чиновника розвідки США. Про влучання двох ракет в селі Пшеводув, що поблизу українського кордону, до цього повідомляли і польські ЗМІ. Тим часом прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони, повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер. Про причини скликання офіційно не повідомляється. За даними Мюллера, вище керівництво країни проводить екстрену зустріч у зв'язку з "кризовою ситуацією", додає АР.

++20.20++

Унаслідок масованої ракетної атаки РФ по Україні загинула одна людина, ще шестеро зазнали поранень, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. "Ми зафіксували одного загиблого… у Києві та шістьох травмованих осіб: троє за адресами у Києві та ще троє в іншому населеному пункті. Але остаточно про кількість поранених говорити зарано. Я думаю, що на ранок буде більш точна інформація", - сказав Монастирський в ефірі національного телемарафону. За його даними, внаслідок влучань пошкоджено близько 30 об'єктів. "Це й приватні будинки, і об'єкти критичної інфраструктури. Скрізь працює поліція, всюди проводяться огляди місця пригод, збираються рештки ракет", - розповів міністр та додав, що переважно випущені з РФ ракети були збиті силами протиповітряної оборони України.

++19.53++

Росія випустила по Україні удень понад 90 ракет, з яких 70 збили сили ППО України, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. "Але є влучання - пошкоджено 15 об'єктів енергетичної інфраструктури. Зараз тривають аварійні відключення абонентів з метою стабілізації роботи системи", - написав він у Telegram.

++19.37++

Мирна угода, продиктована Росією, не буде прийнятною ні для України, ні для світової спільноти, впевнений канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz). Цю тезу буде відображено, зокрема, в підсумковій декларації саміту G20 в Індонезії, заявив він у вівторок, 15 листопада, виступаючи на пресконференції на Балі. За словами Шольца, основою для мирних переговорів має бути припинення російського вторгнення в Україну і виведення з території цієї країни всіх російських військ. Водночас він наголосив на важливості постійного діалогу. Обов'язковою умовою для його успіху буде "момент, коли Росія погодиться і прийме те, що їй зараз доведеться вибиратися з цієї ситуації", додав німецький канцлер. Шольц також повідомив, що за останні місяці він не тільки часто говорив із президентом України Володимиром Зеленським - "у Києві та телефоном", а й, як і раніше, знову і знову - з російським президентом Володимиром Путіним.

Читайте детальніше: Шольц назвав неприйнятним мир на умовах Росії

++19.00++

Після ракетної атаки на Київ і тривалої повітряної тривоги київське метро відновлює рух в звичайному режимі, повідомив мери Віталій Кличко. "На деяких підземних стаціях, де зібралося багато людей, висадку пасажирів відновлюють поступово", - повідомив міський голова.

++18.58++

Унаслідок атак РФ на Київщині пошкоджено 10 будинків в одному з районів області, повідомив начальник Головного управління Національної поліції Київщини Андрій Нєбитов. Він зазначив, що завдяки успішній роботі сил ППО потерпілих серед цивільного населення немає. Поліцейські фіксують наслідки ракетних ударів РФ.

++18.29++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на масовані атаки РФ по Україні, закликавши G20 "стати на бік людей, а не воєнних злочинців. "Росія б'є смертоносними ракетами по мирних українських містах, руйнує житлові будинки та об'єкти енергетичної інфраструктури. Я чекаю на принципову реакцію саміту "Групи двадцяти". І, будь ласка, уникніть "закликів до обидвох сторін". Станьте на бік людей, а не воєнних злочинців", - зауважив глава МЗС України.



++18:15++



80 відсотків Львова залишається без енергопостачання, також тимчасово призупинено подачу тепла, відсутня гаряча вода, у місті підключають генератори, повідомив мер міста Андрій Садовий. За його даними, одна людина зазнала серйозних поранень внаслідок ракетного обстрілу. "Він на операційному столі. Травма дуже важка", - розповів мер Львова. Садовий також зазначив, що не працюють ані ТЕЦ-1, ані ТЕЦ-2, трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Роботи з відновлення розпочнуть після відбою повітряної тривоги.



++17:57++

Проблеми з електропостачанням через атаки РФ по Україні виникли навіть у сусідній Молдові, повідомив віцепрем'єр країни Андрей Спину. "Унаслідок обстрілу Росією української енергосистеми протягом останньої години автоматично відключилася одна з ліній електропередачі, яка забезпечує передачу електроенергії для нашої країни (автоматичне скидання навантаження за частотою). Це призвело до масових відключень електроенергії по всій країні", - написав він у Telegram.

Спину зауважив, що самі лінії внаслідок ударів РФ по Україні не були пошкоджені, але були автоматично відключені з метою безпеки.



++17:50++



Унаслідок ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України ситуація критична, заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко. За його даними, найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. "В столиці ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень. "Укренерго" вимушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні", - пояснив Тимошенко.



++17:41++

У вівторок, 15 листопада, Росія випустила по Україні близько 100 ракет, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. З них - щонайменше 20 ще перебувають у повітрі, зазначив речник.

За його словами, удари спрямовують на об'єкти критичної інфраструктури, сили протиповітряної оборони України збивають ракети, однак є влучання зокрема й в житлові будинки.



++17.39++



Росія також двічі влучила з ракет по об'єктам енергетичної інфраструктури в Кропивницькому районі Кіровоградщини, повідомив глава ОВА Андрій Райкович. За його даними, жертв немає.



++17.37++



Також російські ракети влучили по Хмельницькій територіальній громаді, внаслідок чого в частині Хмельницького відсутнє електропостачання, повідомив глава ОВА Сергій Гамалій. Крім цього про вибухи на Ковельщині, Волинської області повідомив глава ОВА Юрій Погуляйко. Деталей він поки не надав.



++17.30++



Щонайменше половина Києва залишилася без електроенергії, повідомив мер міста Віталій Кличко. "Через масовану ракетну атаку, за розпорядженням НЕК "Укренерго", енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні. Зокрема, і в столиці", - написав очільник столиці. Кличко пояснив, що це необхідно задля збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні.



++17.22++



На Київщині сили протиповітряної оборони збили ракету РФ, відповідне відео на підтвердження цього оприлюднив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.





++17.12++

Російські ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури Харкова, повідомляє мер міста Ігор Тєрєхов. "Про постраждалих наразі інформації немає. Через пошкодження об'єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро", - пише він.

++17.08++

Внаслідок ракетних атак РФ по столиці загинула щонайменше одна людина, повідомляє мер Києва Віталій Кличко. Тіло загиблого рятувальники виявили в одному з будинків Печерського району, куди влучила ракета, зазначив мер. Рятувально-пошукові роботи ще тривають.

++17.05++

Про влучання в об'єкт інфраструктури у Кременчуцькому районі Полтавщини повідомив і глава ОВА Дмитро Лунін. До того він писав, що у Миргородській громаді області працюють сили протиповітряної оборони. Крім того, він зазначив, що через масовані ракетні удари по всій Україні зараз в області запроваджені аварійні відключення електроенергії на всі 10 черг.

++16.50++

РФ двічі атакувала з ракет Житомир, повідомив мер міста Сергій Сухомлин. "Ворог наніс два ракетних удари по Житомиру, по енергетичній інфраструктурі Житомира", - повідомив він у відеозверненні. За його словами, внаслідок атаки місто лишилося без електроенергії. На місці влучань працюють рятувальні служби.

++16.47++

Російська ракета влучила по об'єкту критичної інфраструктури Рівного, повідомив мер міста Олександр Третяк. Унаслідок цього деякі райони залишилися без електроенергії. Крім того, він попередив про можливі перебої у роботі мобільного зв'язку.

У ЄС підвищать витрати на оборону та біженців

++16.36++

Міністри фінансів країн Європейського Союзу ухвалили бюджет, за допомогою якого намагатимуться вирішити основні проблеми, спричинені війною в Україні, передає кореспондентка DW. Зокрема, у новому фінансовому плані на 2023 рік закладено підвищені витрати на підтримку сусідніх країн, військову мобільність та подолання енергетичної кризи.

Так, у бюджеті на загальну суму 186,6 млрд євро у статті видатків на допомогу сусіднім країнам закладено майже 15 мільярдів євро. 3,7 млрд євро відведено на студентську програму "Erasmus плюс" - це внесок в освіту школярів і студентів, які втекли з України. "Витрати на цю програму були суттєво збільшені, щоб допомогти українським вченим, студентам інтегруватися до європейських університетів за рахунок бюджету ЄС", - повідомив член спецкомітету Європарламенту з бюджетів Микола Стефанута у вівторок, 15 листопада.

ООН звинуватила в катуваннях полонених обидві сторони війни в Україні

++16.25++

За даними експертів ООН з прав людини, військовополонені зазнають жорстокого поводження і катувань як із російського, так і з українського боку. Про 15 листопада заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер.

За її словами, доступ до утримуваних військовослужбовців відповідно до міжнародного права експертам надала лише українська сторона. З українськими ж військовополоненими вдалося поспілкуватися лише після їхнього звільнення з російського ув'язнення. Загалом за останні місяці місія опитала 159 військовополонених (139 чоловіків і 20 жінок), які трималися в полоні Російською Федерацією (включно з пов'язаними з нею озброєними групами), і 175 військовополонених (усі чоловіки), які утримувалися Україною.

++16.12++

В Україні триває масована атака росіян. Крім Київщини та Львівщини, сили ППО працюють на Полтавщині, Вінниччині, Миколаївщині, Хмельниччині, Житомирщині, Сумщині та Черкащині, повідомляють керівники обласних адміністрацій. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдають ударів по Харкову. У Роменському районі Сумської області ЗСУ збили ракету.

++16.12++

"У Львові чути вибухи. Всім залишатись в укритті!", - написав у Telegram мер міста Андрій Садовий. За його даними, частина міста залишилася без електроенергії. Керівник Львівської обласної адміністрації Максим Козицький повідомив про роботу ППО.

++16.07++

У Печерському районі Києва ще одне влучання. Під атаку попала багатоповерхівка, повідомив мер міста Віталій Кличко.

++15.58++

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про третю хвилю пуску російських ракет по Україні.

++15.51++

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко опублікував у Telegram відео наслідків ракетного влучання у Києві.

"Зафіксовано два влучання російських ракет. Ворожа зброя уразила житлові будинки. На місці вже працюють рятувальники та лікарі. Кілька ракет знищили сили ППО", - написав він.

++15.44++

ППО працює на Вінниччині та Київщині, повідомляють у соцмережах керівники обласних адміністрацій.

"Є інформація про збиті об'єкти", - написав у телеграм голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

++15.37++

У результаті атаки на Київ є влучання у житлові будинки, повідомив мер міста Віталій Кличко. "Атака на столицю. В Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом. Медики і рятувальники на місці влучань.", - написав він у Telegram.

++15.31++

Співробітники муніципальних інституцій Нової Каховки покинули місто і евакуювалися в інші "безпечні місця області". Про це 15 листопада повідомила в телеграмі пресслужба окупаційної адміністрації. Крім того, за її твердженнями, на виїзд з міста погодилися "тисячі цивільних" начебто через загрозу обстрілів з боку Збройних сил України. Нова Каховка знаходиться на лівому березі Херсонщини, що перебуває під контролем військ РФ. Повідомляється, що у місті немає інтернету та мобільного зв'язку.

++15.20++

У Києві приліт у центральному районі міста, повідомляють місцеві Telegram-канали. У столиці оголошена повітряна тривога.

++15.15++

Українські ЗМІ та очевидці повідомляють про звуки вибухів у Києві. За попередніми даними, працює ППО.

Керівник Київської обласної адміністрації Олексій Кулеба попередив про небезпеку ракетного обстрілу Київщини.

++ 15.00++

По всій Україні оголошена повітряна тривога. Громадян закликають залишатися в укриттях.

++14.46++

Росія виступає категорично проти резолюції Генасамблеї ООН про репарації Москви Україні, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков. "Природно, організатори цього процесу намагаються завершити пограбування наших ЗВР (золото-валютних резервів - Ред.), які були абсолютно незаконним чином заблоковані. Власне, (це. - Ред.) формалізація цього грабежу з використанням майданчика ООН. Рішення це не є юридично зобов'язальним, так ми до нього і будемо ставитися. (...) Категорично проти цього", - сказав Пєсков журналістам, цитує "Інтерфакс". Він зазначив, що "Росія робитиме все, що можливо" для недопущення вилучення заморожених російських активів.

++14.37++

Поліція має інформацію від місцевих жителів про щонайменше три катівні, облаштовані окупантами в Херсоні та області, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону. "Безпосередньо в Херсоні на сьогодні працює 500 працівників поліції, ще близько 300 працюють на всій території деокупованої території Херсонської області", - сказав очільник Нацполіції, цитує "Інтерфакс-Україна". За словами посадовця, після розмінування розпочнуться слідчі дії.

++14.20++

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про ворожі ракети над областю і закликав жителів перейти в укриття. "Ракети в повітрі. В укриття", - написав він у Telegram-каналі .

++14.14++

Рада ЄС офіційно оголосила започаткування Військової допоміжної місії ЄС з підтримки України (EUMAM Ukraine), покликану й надалі надавати допомогу Україні в її протистоянні російській агресії. Як зазначається в повідомленні на офіційному сайті Європейської Ради , мета місії, що формально заснована 17 жовтня, - "посилення військового потенціалу Збройних Сил України", що має дозволити їм "захищати територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також захист цивільного населення". Місія EUMAM має невиконавчий мандат на проведення індивідуальної, колективної та спеціалізованої підготовки до 15 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України в різних місцях на території держав-членів ЄС. Командуватиме місією віцеадмірал Ерве Бліжон.

++13.43++

На Херсонщині російські окупаційні війська на лівому березі Дніпра відступають углиб від облаштованих рубежів на 15-20 кілометрів, повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. "Гіпотетично вони можуть загрожувати Херсону, тому що відстань дає змогу використовувати різні види зброї, але ми теж не стоїмо на місці й використовуємо контрбатарейну боротьбу, також маємо чим відповісти. У зв'язку з чим спостерігається певна активність ворожих військ на лівому березі Дніпра з просування углиб від берега на 15-20 кілометрів", - розповіла Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо". Вона зазначила, що в такий спосіб російські окупаційні сили намагаються убезпечити свої логістичні ланцюжки від ударів українських військ. На правому березі на деокупованих територіях площею 4 870 квадратних кілометрів тривають стабілізаційні заходи, додала вона.

++12.57++

Росія має піти з України та припинити "варварську війну". Таку заяву зробив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак на саміті G20 на Балі, передає Sky News . "Росія повинна піти з України й припинити варварську війну", - наполіг британський прем'єр. Сунак також дорікнув Росії, заявивши, що "країни не мають вдиратися до своїх сусідів". "Країни не мають вдиратися в сусідні країни, не мають атакувати цивільну інфраструктуру та цивільне населення і не мають загрожувати ядерною ескалацією", - сказав очільник британського уряду. Різкий осуд Ріші Сунака викликав і факт відсутності президента РФ Володимира Путіна на саміті на Балі.

Крім того, прем'єр Великобританії наголосив на підтримці України. "Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - зазначив він. Як пише Sky News, Сунак намагатиметься скористатися самітом, щоб спонукати найпотужніші економіки світу докладати більше зусиль задля зменшення залежності від російського експорту.

++12.28++

Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі на полях саміту G20 на Балі з лідером КНР Сі Цзіньпіном попросив останнього переконати Володимира Путіна зупинити "ескалацію" в Україні та повернутися за "стіл переговорів", повідомляє французький канал BFM TV із посиланням на Єлисейський палац. Тим часом сам Єлисейський палац поінформував, що Макрон висловив занепокоєння продовженням війни, наслідки якої виходять за європейські кордони й мають бути подолані за тісної координації між Францією і Китаєм. "Глави двох держав підтвердили свою прихильність повазі територіальної цілісності та суверенітету України й висловили згоду щодо невідкладності деескалації. Вони підтвердили свою тверду позицію щодо неприпустимості використання ядерної зброї. Голова Сі висловився на підтримку ініціатив президента республіки стосовно досягнення миру", - йдеться в повідомленні пресслужби Макрона.

++12.20++

Прем'єр Індії Нарендра Моді заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно знову повернутися за стіл переговорів. "Я неодноразово говорив, що нам потрібно знайти спосіб повернутися на шлях, що веде до припинення вогню та дипломатії щодо ситуації в Україні", - наводить The Times of India слова індійського прем'єра, сказані на відкритті саміту G20 на Балі.

++12.16++

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній Раді ухвалити звернення до парламентів держав світу з проханням визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні у вівторок.

Голодомор 1932-1933 років забрав мільйони людських життів, мільйони людей загинули від жахливої смерті внаслідок злочинної політики тоталітарного режиму в той час, коли кораблі, навантажені українським зерном, виходили з українських портів, зазначено в пояснювальній записці до проєкту постанови. Крім того, в супровідному документі наголошується, що нині, коли Україна знову потерпає від агресії з боку РФ, коли відбувається масове порушення прав і свобод громадян України, важливо згадати уроки історії.

"Особливо необхідною в нинішніх умовах для України є підтримка демократичних держав світу, в тому числі визнання ними геноцидом українського народу Голодомору 1932-1933 років", - наголошується в пояснювальній записці. Серед авторів проєкту постанови керівники парламенту - голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник та заступник Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк.

++12.10++

Російські війська завдали авіаудару по Вугледару, також вели артобстріл цього населеного пункту. Крім того, зранку зазнала масованого артобстрілу й Авдіївка, постраждалих немає, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. "На Волноваському напрямку зафіксовано авіаудар та інтенсивні артобстріли по Вугледару. Також на території громади під вогонь потрапили Павлівка і Пречистівка - без жертв. На Донецькому напрямку вночі були поодинокі прильоти по старій та центральній частинах Авдіївки, а на ранок місто зазнало масованого артобстрілу по центру", - написав Кириленко в Telegram-каналі . Інформація про постраждалих не надходила. Також, за інформацією ОВА, на Горлівському напрямку гучно було в околицях Торецької, Світлодарської та Соледарської громад. Постраждалих серед цивільних немає.

++12.04++

АТ "Укрпошта" повертається до Херсона й відкриває у вівторок перші два відділення. "Як обіцяли, повертаємося до Херсона й робимо це не з пустими руками. Сьогодні відкриємо перші два відділення та виплатимо перші пенсії нашим херсонським пенсіонерам", - написав гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський у своєму Telegram-каналі . Він також повідомив про підписання наказу про відновлення роботи Херсонської дирекції з 15 листопада 2022 року.

++11.57++

МЗС України закликає Африканський Союз і всі африканські держави вимагати, щоб Росія припинила тиск на їхніх громадян, заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. "Путін відправляє ув'язнених у Росії африканських громадян на війну в Україні. Вбито колишнього замбійського студента. Ми закликаємо Африканський Союз і всі африканські держави вимагати, щоб Росія припинила тиск на їхніх громадян. Африканці не повинні помирати за хворі імперські амбіції Путіна", - написав Ніколенко у Twitter.

++11.29++

У Кремлі відповіли на заяви президента України Володимира Зеленського про неможливість будь-якого "Мінська-3". "Заява Зеленського про те, що ніякого "Мінська-3" не буде, підтверджує позицію Києва про небажання вести переговори", - сказав російському пропагандистському ресурсу РИА Новости речник президента РФ Дмитро Пєсков.

++11.15++

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія має пережити політичну трансформацію після поразки в війні з Україною, оскільки, на його думку, вона не може й надалі існувати у нинішньому вигляді. "Росія не може продовжувати існувати далі в нинішньому вигляді й з нинішніми правлячими елітами. Росія має програти, бути покарана за зневажання міжнародного права і пройти політтрансформацію", - написав Подоляк у Twitter.

++10.58++

Служба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальне провадження у зв'язку з прославлянням "руского міра" в Києво-Печерській лаврі, що перебуває під контролем УПЦ (МП). "Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався 12 листопада 2022 року в одному з храмів Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Тоді під час богослужіння у храмі звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють "рускій мір", - ідеться в повідомленні української спецслужби в Telegram-каналі. "Наразі всі матеріали скеровано для проведення відповідних експертиз", - інформують у СБУ. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Раніше керівник СБУ Василь Малюк заявив, що цей інцидент не залишиться без реакції у відповідь. "Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України, чекає на "пробудження матушкі-русі", мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів", - запевняв Малюк.

++10.51++

Міноборони РФ 13 та 14 листопада повідомляло про просування російських військ у Донецькій області. Ймовірно, мета цих заяв - наголосити на активізації наступальних операцій на Донеччині після виведення військ із правого берега Дніпра на Херсонщині, йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) за 14 листопада. "Російські сили, ймовірно, досягнуть успіхів у цих районах (на Донеччині - ІФ) найближчими днями й тижнями, але навряд чи ці успіхи будуть значними в оперативному плані. Схоже на те, що міноборони Росії висуває конкретніші територіальні претензії для створення інформаційних умов задля того, щоб представити успіхи Росії в Донецькій області та відвернути увагу від невдоволення через втрати в Херсонській області", - наголошується в огляді аналітиків.

++10.41++

Після відступу з Херсона російське керівництво зробило розташоване на Азовському морі портове місто Генічеськ "тимчасовою столицею" окупованої частини регіону і, ймовірно, передислокує туди військові командні пункти, припускають автори щоденного огляду британської військової розвідки, оприлюдненого в Twitter міноборони Великобританії. "Вибір цього району як командного вузла натякає на пріоритети та побоювання російського командування, що зміцнює свою оборону на півдні України", - йдеться в аналізі. Переваги Генічеська - вигідне розташування для координації дій проти ймовірних загроз як з боку Херсона на заході, так і через Мелітополь на північному сході, а також для надходження підкріплень з Криму. "В першу чергу він розташований поза зоною ураження українських артсистем, що завдали значної шкоди російським польовим командним пунктам", - виснували британські військові розвідники.

++09.53++

Засідання Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони у вівторок у Брюсселі обговорить під час однієї з програмних дискусій запуск місії ЄС з вишколу українських військовослужбовців. Про це журналістам на умовах анонімності розповів високопоставлений єврочиновник. Функціонер ЄС пояснив, що офіційне рішення щодо місії для збройних сил України - EUMAM Ukraine - ухвалюється главами МЗС країн ЄС, проте "обговорення суті питання відбудеться головним чином між міністрами оборони на засіданні у вівторок". "Вперше таку місію буде повністю організовано на території Європейського Союзу", - додав він, цитує "Інтерфакс-Україна". Чиновник зазначив, що це не суперечить законодавству Євросоюзу, бо вояки, які пройшли навчання, повернуться в Україну. Джерело нагадало, що головне завдання місії - підготовка близько 15 тисяч українських військових. При цьому він наголосив, що вони не тільки відбудуть вишкіл, але також будуть забезпечені боєприпасами, на які передбачено витратити 16 мільйонів євро. Початково мандат місії розрахований на два роки. Сума загальних витрат, запланована на цей період, становитиме 106,7 мільйона євро, додав неназваний єврофункціонер.

++09.38++

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 431 дитина, понад 843 дитини отримали поранення, повідомляє Офіс генерального прокурора. "Станом на ранок 15 листопада 2022 року понад 1265 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 431 дитина загинула і понад 834 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 422, Харківській - 264, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 64, Дніпропетровській - 31", - сказано у повідомленні в Telegram-каналі відомства. Водночас у Офісі генпрокурора визнають, що ці дані є неповними.



++09.29++

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) на запит України найближчими тижнями відправить місії з ядерної безпеки на три активні атомні електростанції в Україні - Південноукраїнську, Хмельницьку та Рівненську АЕС, а також до Чорнобильської зони, заявив генеральний директор організації Рафаель Гроссі. "Одразу після того, як я отримав останній запит від України, ми розробили конкретні пропозиції та розпочали підготовку матеріально-технічних деталей, і тепер ми готові незабаром розгорнути ці нові місії", - сказав Гроссі, якого цитує сайт МАГАТЕ.

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++09.06++

"Укрзалізниця" відновила пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом, куди вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії прибув пасажирський потяг з Києва, повідомляє онлайн-видання "Українська правда".

++08.50++

На Донеччині виявили тіла ще трьох убитих під час окупації, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. "Правоохоронці виявили тіла 3 убитих росіянами під час окупації - у Новому", - написав посадовець. Крім того, за його даними, за добу 14 листопада на Донеччині від обстрілів росіян загинула одна особа, ще одна людина отримала поранення.

++08.38++

У ніч на вівторок російські війська завдали чергового ракетного удару по передмістю Запоріжжя, про що повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. "Вкотре, близько четвертої ранку окупантами був завдавати удару (4 ракети, імовірно С-300) по передмістю Запоріжжя", - йдеться у дописі посадовця в Telegram-каналі. Постраждалих та руйнувань не виявлено, додав Старух.



++08.29++

Російські окупаційні війська в ніч на вівторок вчергове обстріляли з РСЗВ "Град" та важкої артилерії Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram-каналі. "Випустили на мирні міста та села понад 60 снарядів", - поінформував посадовець. За даними Резніченка, в Нікополі російські снаряди поцілили у багатоповерхові та приватні будинки та комерційне підприємство. Крім того, унаслідок обстрілів зазнали пошкоджень лінії електропередач та газогін, а також знищено кілька господарських споруд. Утім, про постраждалих не повідомляється. Деталі обстрілів ще уточнюються, додав Резніченко.

++08.18++

Протягом минулої доби російські агресори завдали чотири ракетних та 23 авіаційні удари, а також понад 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у ранковому зведенні, опублікованому на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.

++08.03++

Пентагон уклав кілька контрактів із компанією Lockheed Martin на виробництво реактивних систем залпового вогню HIMARS для потреб американської армії. Нові РСЗВ мають компенсувати кількість систем HIMARS, які були відправлені Україні. Загальна сума контрактів становить близько 520 мільйонів доларів, пише видання Washington Examiner з посиланням на заступника глави міноборони США з питань закупівель і технічного забезпечення Білла Лапланта.

++07.51++

Президент України Володимир Зеленський закликав створити міжнародний орган, який закріпить "ключові елементи післявоєнної архітектури безпеки", спрямовані на запобігання новим спробам агресії з боку РФ. Таку думку він висловив у відеозверненні до учасників саміту G20, що розпочався в Індонезії. Текст промови опубліковано на сайті президента України. Крім того, український лідер укотре закликав організувати міжнародний трибунал, метою якого буде притягнення до відповідальності винних у скоєнні воєнних злочинів РФ в Україні.

++07.43++

У Києві повідомляють про плани російських окупаційних військ провести повну евакуацію цивільного населення з міст Кремінна, Сєвєродонецьк та Рубіжне Луганської області вглиб тимчасово окупованих територій через складну гуманітарну ситуацію. Про це йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на Facebook-сторінці Генерального штабу Збройних Сил України.

++07.34++

Білорусь залучила додаткові підрозділи міліції та ОМОН у регіони, що межують з Україною, - як стверджує міністр внутрішніх справ країни Іван Кубраков, "заходи безпеки" було посилено в 14 районах Брестської та Гомельської областей країни. Крім того, рівень охорони підвищено в територіальних органах внутрішніх справ Білорусі.

++07.28++

Україна нагородила трьох німецьких журналістів орденами "За заслуги" 3-го ступеня за висвітлення ситуації в країні в німецьких медіа. Нагороди отримали головний редактор Die Welt Ульф Пошард (Ulf Poschardt), а також заступник головного редактора і редактор відділу політики видання Bild Пауль Ронцгаймер (Paul Ronzheimer) і Юліан Репке (Julian Röpcke). Крім того, ордени одержать кілька журналістів із Польщі, Латвії та США, міністр оборони Литви Арвідас Ануджаускас, ексміністр оборони Італії Лоренцо Геріні, глава польського МЗС Збігнєв Рау і керівник турецького виробника безпілотників Baykar Сельчук Байрактар.

++07.19++

Уряд Замбії зажадав від РФ роз'яснити обставини вербування і загибелі громадянина африканської країни, який із 2020 року відбував тюремний термін у Росії, але у вересні загинув під час бойових дій в Україні.

Раніше МЗС Замбії заявило, що 23-річний Лемехані Натан Ньіренда, який виїхав навчатися до РФ, але потім потрапив до в'язниці, 22 вересня загинув в Україні - його тіло доправили до Ростова-на-Дону, незабаром його повернуть на батьківщину. Водночас у законах РФ, що стосуються укладення контрактів про військову службу, зазначено, що їй не можуть підлягати люди із судимістю - незалежно від їхнього громадянства.

++07.09++

США вивчають можливість модифікувати ударні безпілотники Gray Eagle для подальшої передачі їх в Україну, повідомляє телеканал CNN . Одним із завдань, які планує вирішити Пентагон, є внесення таких змін у конструкцію БПЛА, що дали б змогу запобігти отриманню противником даних про використані при створенні Gray Eagle секретні технології. Джерела телеканалу стверджують, що такі модифікації можливі, але це потребує часу.