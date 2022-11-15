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Польський прем'єр Матеуш Моравецький
Польський прем'єр Матеуш МоравецькийФото: Olivier Matthys/AP/dpa/picture alliance
ПолітикаПольща

У Польщі терміново скликали засідання комітету нацбезпеки

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Речник польского уряду повідомив про термінове скликання зустрічі комітету національної безпеки через "кризову ситуацію". В AP пишуть про влучання двох ракет з РФ по Польщі та двоє загиблих.

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Під час масованої атаки РФ по Україні  російські ракети перетнули кордон Польщі, двоє людей загинули, повідомляє ввечері вівторка, 15 листопада, агентство Associated Press із посиланням на високопоставленого чиновника розвідки США.

Водночас у Пентагоні поки не мають підтверджень цього, заявив речник військового відомства, генерал Патрік Райдер, додавши, що серйозно ставляться до поширюваної інформації та перевіряють її.

Про влучання двох ракет в селі Пшеводу, що поблизу українського кордону, до цього писали і польські ЗМІ.

Тим часом прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони, повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер. За його словами, вище керівництво країни проводить екстрену зустріч у зв'язку з "кризовою ситуацією".

Латвія та Естонія солідарні з Польщею

У Латвії вже відреагували на інцидент в Польщі. "Злочинний російський режим випустив ракети, які націлені не лише на українських цивільних, але й приземлилися на території НАТО в Польщі. Латвія повністю солідарна з польськими друзями і засуджує цей злочин", - написав у Twitter віцепрем'єр, міністр оборони країни Артіс Пабрікс.

В естонському МЗС також виступили на підтримку Польщі, зазначивши, що готові "захищати кожний сантиметр території НАТО".

Вдень 15 листопада Росія випустила по Україні понад 90 ракет, 70 з яких, за даними заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка, збили сили ППО України. Внаслідок влучань пошкоджень зазнали 15 об'єктів енергетичної інфраструктури. НЕК "Укренерго" запровадила екстрені відключення електрики по Україні задля стабілізації навантаження на енергосистему.

Крім того, російські ракети влучили в житлові будинки в Печерському районі Києва. Наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених в столиці. Ще троє людей поранені "в іншому населеному пункті", зазначив міністр МВС України Денис Монастирський.

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