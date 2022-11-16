Падіння ракети у Польщі: до МЗС викликали посла Росії

Від російського посла у Польщі вимагають негайно дати пояснення щодо падіння ракети на польській території. Тим часом Джо Байден заявив, що є малоймовірним, що ракету випустили з території РФ.

У зв'язку з падінням ракети російського виробництва на території Польщі у вівторок, 15 листопада, міністр закордонних справ Збігнєв Рау викликав посла Російської Федерації з вимогою негайно надати детальні пояснення, повідомляється на сайті польського зовнішньополітичного відомства.

Президент країни Анджей Дуда у ніч на середу, 16 листопада, повідомив про відсутність наразі чітких доказів, які свідчили би про те, звідки була випущена ракета, яка впала на території Люблінського воєводства та внаслідок чого загинули двоє осіб. "Тривають слідчі дії. Найімовірніше, це була ракета російського виробництва", - написала канцелярія Дуди в Twitter.

У зв'язку з надзвичайною подією сьогодні о 13-й годині за київським часом відбудеться засідання Ради національної безпеки Польщі.

НАТО та G7 обіцяють Польщі підтримку в розслідуванні

Тим часом лідери країн Північноатлантичного альянсу (НАТО) та Великої сімки, які беруть участь у саміті Великої двадцятки на Балі, пообіцяли Польщі допомогу в розслідуванні інциденту. "Ми обговорили вибух, що стався у східній частині Польщі поблизу кордону з Україною. Ми пропонуємо нашу повну підтримку та допомогу в розслідуванні, що здійснюється Польщею. Ми домовилися залишатися в тісному контакті для визначення відповідних наступних кроків у ході розслідування", - йдеться у спільній заяві лідерів, поширеній у ніч на середу.

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Президент США Джо Байден під час спілкування зі ЗМІ на полях саміту G20 заявив , що, за попередньою інформацією, є маловірогідним, що ракету, яка впала у Польщі, випустили з території РФ, враховуючи її траєкторію польоту.

Кілька анонімних джерел агентства AP в адміністрації США повідомили, що, за попередніми оцінками, ракету випустили українські сили протиповітряної оборони по російській ракеті.

Київ відкидає меседжі пропаганди РФ

У ніч на середу президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда провели телефонну розмову, у якій обговорили падіння ракети на польській території. "Висловив співчуття у зв'язку з загибеллю громадян Польщі від російського ракетного терору. Також обговорили наявну інформацію та з'ясовуємо всі факти. Україна, Польща, уся Європа та світ мають бути повністю захищені від держави-терориста", - написав Зеленський у Telegram.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що Росія просуває повідомлення про те, що на території Польщі нібито впала ракета української протиповітряної оборони. "Це неправда. Не треба підігравати російській пропаганді чи поширювати її меседжі. Цей урок слід було засвоїти давно, ще після збиття МН17", - написав він у Twitter.

У вівторок Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по всій території України, випустивши загалом понад 90 ракет Х-101 та "Калібр" і більше десяти дронів, переважно по об'єктах військової та цивільної інфраструктури України. За даними генерального штабу Збройних сил України, 77 ракет були збиті.