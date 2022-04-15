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Анджей Дуда

Анджей Дуда - польський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Анджей Дуда".

Анджей Дуда - президент Польщі з 2015 року. На президентських виборах 2020 року його ще раз переорали на п'ятирічний термін. Анджей Дуда є представником консервативної партії "Право й справедливість". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Польща запровадила ембарго на вугілля з Росії та Білорусі

Польща запровадила ембарго на вугілля з Росії та Білорусі 15.04.2022

Президент Польщі підписав закон, яким зокрема заборонив імпорт вугілля та коксу з Росії та Білорусі, а також транзит цих енергоресурсів польською територією.
Президенти Польщі та країн Балтії їдуть до Києва

Президенти Польщі та країн Балтії їдуть до Києва 13.04.2022

До Києва їдуть лідери Польщі, Литви, Латвії та Естонії, аби показати підтримку українцям. У столиці в них запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Зеленський обіцяє вчасні пенсії та тимчасове житло переселенцям

Зеленський обіцяє вчасні пенсії та тимчасове житло переселенцям 25.03.2022

Росія 30-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями п'ятниці, 25 березня.
Президент США Джо Байден перебуває із візитом у Польщі

Президент США Джо Байден перебуває із візитом у Польщі 25.03.2022

У перший день свого візиту до Польщі Джо Байден зустрівся із американськими військовослужбовцями та представниками гуманітарних організацій.
Дуда: Дії Росії загрожують не лише Україні, а й Євросоюзу

Дуда: Дії Росії загрожують не лише Україні, а й Євросоюзу 23.02.2022

Президент Польщі Анджей Дуда засудив рішення Росії визнати "народні республіки" на сході України та закликав Європу до єдності.

ФРН, Франція та Польща хочуть уникнути війни у конфлікті навколо України

ФРН, Франція та Польща хочуть уникнути війни у конфлікті навколо України 09.02.2022

За словами канцлера ФРН Олафа Шольца, Німеччину, Францію та Польщу об'єднує одна мета - "зберегти мир у Європі за допомогою дипломатії, чітких сигналів та готовності діяти спільно".
Дуда подав законопроєкт в надії владнати суперечку з ЄС щодо судової реформи в Польщі

Дуда подав законопроєкт в надії владнати суперечку з ЄС щодо судової реформи в Польщі 03.02.2022

Президент Польщі подав законопроєкт щодо ліквідації дисциплінарної палати у Верховному суді Польщі, яка є одним із головних об'єктів суперечки з ЄС щодо судової реформи в країні.
Польща спростила умови працевлаштування для іноземців

Польща спростила умови працевлаштування для іноземців 05.01.2022

Іноземці, в тому числі і з України, два роки зможуть працювати у Польщі без робочої візи, а лише на підставі доручення. Простішим стане і отримання посвідки на постійне проживання.
Дуда ветував законопроєкт, що обмежує неєвропейські інвестиції в польські ЗМІ

Дуда ветував законопроєкт, що обмежує неєвропейські інвестиції в польські ЗМІ 27.12.2021

Анджей Дуда ветував законопроєкт про медіа, який викликав критику, передусім з боку США.
Володимир Зеленський вимагає превентивних санкцій щодо Росії

Володимир Зеленський вимагає превентивних санкцій щодо Росії 20.12.2021

На думку президента України Володимира Зеленського, застосування до Росії превентивних санкцій є необхідним для запобігання ескалації з боку проти України.
У Польщі запровадили надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

У Польщі запровадили надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю 02.09.2021

Президент Польщі запровадив надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через велику кількість мігрантів на польсько-білоруському кордоні.
У Польщі уряд ініціює надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

У Польщі уряд ініціює надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю 31.08.2021

Уряд Польщі пропонує президенту країни запровадити надзвичайний стан у прикордонному регіоні через велику кількість мігрантів на польсько-білоруському кордоні.
Ізраїль відкликав повірену у справах свого посольства у Варшаві

Ізраїль відкликав повірену у справах свого посольства у Варшаві 15.08.2021

Після підписання президентом Польщі спірного законопроєкту щодо жертв Голокосту Ізраїль відкликав очільницю свого посольства у Варшаві.
Президенти Німеччини і Польщі - за тісніші відносини попри розбіжності

Президенти Німеччини і Польщі - за тісніші відносини попри розбіжності 17.06.2021

Президенти Німеччини і Польщі з нагоди 30-річчя підписання Договору про добросусідство між країнами наголосили на важливості посилення співпраці.
Бухарестська дев'ятка запевнила у підтримці євроатлантичних прагнень України

"Бухарестська дев'ятка" запевнила у підтримці євроатлантичних прагнень України 11.05.2021

На саміті "Бухарестської дев'ятки" президенти країн-членів НАТО зі Східної Європи запевнили, що підтримуватимуть курс Грузії, України та Молдови на вступ до НАТО. Вони також засудили дії Росії в Чехії.
Анджей Дуда: На саміті НАТО обговорять перспективи для України

Анджей Дуда: На саміті НАТО обговорять перспективи для України 03.05.2021

Президент Польщі Анджей Дуда запевнив українського колегу Володимира Зеленського у тому, що "дорожню карту" для України обговорять на саміті НАТО у червні.
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