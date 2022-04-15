Анджей Дуда - польський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Анджей Дуда".

Анджей Дуда - президент Польщі з 2015 року. На президентських виборах 2020 року його ще раз переорали на п'ятирічний термін. Анджей Дуда є представником консервативної партії "Право й справедливість". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.