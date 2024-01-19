У Польщі загострюється протистояння між ПіС і новою владою

Прем'єр-міністр Польщі Туск прагне відновити верховенство права в країні, утім, ПіС і президент Дуда роблять все можливе, щоб ускладнити це завдання. Остання суперечка стосується призначення керівника прокуратури.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і його лівоцентристська урядова коаліція мають на меті скасувати реформи, які проводив попередній уряд. Протягом останніх кількох тижнів нова влада вже вдалася до кількох відповідних далекосяжних кроків.

Наприклад, було замінено керівників суспільно-правових мовників та звільнено журналістів, які виступали в ролі пропагандистів колишньої правлячої партії "Право і справедливість" (ПіС). 10 січня двох відомих членів ПіС, колишнього міністра внутрішніх справ Маріуша Камінського та його ексзаступника Мацея Вонсика, заарештували і відправили до в'язниці за давньою кримінальною справою, у якій їх обвинувачують у зловживанні службовим становищем. В ув'язненні вони оголосили голодування.

А 17 січня заарештували колишнього заступника міністра закордонних справ Пйотра Вавжика. Йому закидають те, що він стоїть за корупційною системою з продажу через польські консульства за великі суми польських шенгенських віз зацікавленим особам з Азії та Африки.

Такі енергійні спроби уряду Туска реформувати державу викликають протести з боку опозиції та її прихильників, яких підтримує президент Анджей Дуда. Цей запеклий опір і наслідки судової реформи, проведеної консерваторами протягом восьми років її правління, можуть завдати новому уряду чимало головного болю.

Польський прем'єр Дональд Туск намагається якомога швидше виправити спірні рішення попереднього уряду на чолі з ПіС Фото: Aleksandra Szmigiel/REUTERS

Один з останніх конфліктів - призначення в.о. голови Національної прокуратури, який також є першим заступником міністра юстиції. Одразу після вступу на посаду новий міністр юстиції Адам Боднар попросив Даріуша Барського - голову Нацпрокуратури, призначеного ПіС, - подати у відставку. Коли той відмовився, Боднар призначив виконувачем обов'язків голови цього відомства Яцека Білевича. Він аргументував таке рішення тим, що призначення Барського у 2022 році колишнім міністром юстиції не було законним.

Дуда: "Терор верховенства права"

Президент Дуда звинуватив міністра юстиції в тому, що той не проконсультувався з ним, і звернувся до Конституційного трибуналу за роз'ясненнями. Цей орган конституційного контролю, більшість суддів якого вважаються лояльними до ПіС, призупинив призначення нового міністра юстиції, допоки не буде завершено розгляд позову президента щодо цієї справи. У Нацпрокуратурі також виступили проти свого нового керівника, а також проти міністра юстиції та генерального прокурора Боднара.

Це є лише одним прикладом того, з яким зустрічним вітром наразі стикається проєвропейський уряд Туска у своїх спробах відновити демократичний порядок в країні. Президент навіть зробив закид уряду Туска у "терорі верховенства права". Туск, зі свого боку, підкреслив, що верховенство права є основним принципом його діяльності на посаді.

Туск атакує ПіС

Опозиція звинувачує Туска та його уряд у незаконності багатьох його рішень. 17 січня у польському парламенті провалилося голосування за вотум недовіри міністру культури Бартломею Сенкевичу. Опозиція звинувачує його в тому, що він діяв незаконно, замінюючи керівників державних ЗМІ.

"Ніхто в світі не сумнівається, що система Качинського (голови ПіС Ярослава Качинського. - Ред.) заснована на брехні з метою залишитися при владі", - заявив Дональд Туск під час дебатів у Сеймі. Посилаючись на високі зарплати працівників суспільного мовника TVP, він звернувся до ПіС: "Ваша віра - жадібність, ваш ідол - мамона". Саме тому опозиційна партія так запекло бореться за збереження цієї системи, переконаний Туск.

18 січня протистояння довкола держЗМІ отримало своє продовження, коли Конституційний трибунал назвав незаконним рішення уряду країни ліквідувати державні радіо, телебачення та інформаційне агентство з метою реструктуризації. У вердикті трибуналу ідеться, що будь-які рішення щодо державних телерадіокомпаній мають ґрунтуватися винятково на профільному законі. У відповідь на це міністерство культури назвало рішення трибуналу недійсним. При цьому відомство послалося на резолюції судів ЄС, в яких ідеться, що Конституційний трибунал Польщі у нинішньому вигляді "не є незалежним і неупередженим" судом, і що його рішення "не мають загальнообов'язкової сили".

Бюджет на 2024 рік: перегони з часом

Хоча на засіданнях парламенту нині переважають дебати з поточних питань, найважливішим завданням Сейму залишається обговорення бюджету на 2024 рік. Закон мають ухвалити не пізніше кінця січня, інакше президент матиме право розпустити парламент і призначити нові вибори.

Голова парламенту Шимон Головня впевнений, що у цей термін можна вкластися. Але час спливає. Розгляд бюджету вже стояв на порядку денному минулого тижня, але Головня призупинив засідання і переніс його на поточний тиждень через побоювання протестів у Сеймі проти арешту Маріуша Камінського і Мацея Вонсика, які на останніх виборах були обрані депутатами Сейму від ПіС. Саме їхній арешт консолідував протести опозиції, які не вщухають вже тиждень. Хоча після засудження політиків до двох років ув'язнення вони формально втратили свої депутатські мандати, ПіС продовжує вважати Камінського і Вонсика членами Сейму і називає "політичними в'язнями".

Польський президент Анджей Дуда вважається наближеним до партії ПіС Фото: Czarek Sokolowski/dpa/picture alliance

Їхній арешт був однією з тем, яку президент Дуда обговорив з віцепрезиденткою Європейської Комісії Верою Юровою на полях Всесвітнього економічного форуму, який проходить цього тижня у Давосі. Дуда дорікнув їй у тому, що Брюссель більше не втручається, коли в Польщі порушується закон, тоді як за часів ПіС він часто це робив, повідомила Юрова.

ПіС потребує приводів для критики уряду

Ключ до вирішення цього питання перебуває в руках самого президента. Кілька днів тому він заявив, що хоче помилувати Камінського і Вонсика. Але те, що спочатку виглядало як зниження політичного напруження, швидко виявилося протилежним: замість того, щоб використати просту процедуру помилування, на яку він має право за конституцією, Дуда ініціював набагато складніший процес, у який також залучено міністра юстиції і який може затягнутися на місяці.

Розрахунок видається простим і цинічним: доки двоє політиків залишатимуться у в'язниці, "Право і справедливість" матиме нових героїв-мучеників, а отже, і підстави для подальших нападок на уряд Туска.