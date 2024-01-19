ДержЗМІ у Польщі: мінкульт проти Конституційного трибуналу

Після того, як Конституційний суд Польщі визнав незаконним рішення нового уряду про ліквідацію держЗМІ, мінкульт назвав недійсним рішення органу конституційної юрисдикції.

Конституційний трибунал Польщі у четвер, 18 січня, назвав незаконним рішення уряду країни ліквідувати державні радіо, телебачення та інформаційне агентство з метою реструктуризації, пише Reuters.

У вердикті трибуналу ідеться, що будь-які рішення щодо державних телерадіокомпаній мають ґрунтуватися винятково на профільному законі.

У відповідь на це міністерство культури Польщі, очільник якого Бартоломей Сенкевич підписав указ про ліквідацію трьох державних ЗМІ, назвало рішення трибуналу недійсним через порушення при призначенні членів суду.

В обґрунтування своєї позиції польський мінкульт послався на резолюції судів ЄС, в яких ідеться, що Конституційний трибунал Польщі у нинішньому вигляді "не є незалежним і неупередженим" судом, і що його рішення "не мають загальнообов'язкової сили".

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року Сенкевич оголосив, що ліквідує державні телебачення, радіо та інформаційне агентство після того, як президент Польщі Анджей Дуда наклав вето на плани видатків нового уряду щодо фінансування державних ЗМІ.

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Державні пропагандисти?

Незадовго до цього Сенкевич - міністр уряду Туска - призначив нових менеджерів Польського телебачення TVP, Польського радіо та інформаційної агенції Polska Agencja Prasowa (PAP). Усі три засоби масової інформації є акціонерними товариствами зі 100-відсотковою державною власністю. Медіактивісти неодноразово нарікали, що за вісім років перебування при владі націоналістичної партії "Право і справедливість" державні ЗМІ Польщі перетворилися на пропагандистські засоби масової інформації.

За підсумками парламентських виборів у Польщі 15 жовтня "ПіС" втратила абсолютну більшість, хоч і здобула найбільше голосів виборців. 13 грудня уряд Дональда Туска склав присягу у президентському палаці у Варшаві та офіційно розпочав роботу.

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