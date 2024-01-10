У президентському палаці Дуди затримали ексглаву МВС Польщі

Після рішення суду колишнього міністра внутрішніх справ Камінського і його заступника Вонсика затримали у президентському палаці Дуди. У Варшаві на прохання партії "Право і справедливість" зібралися сотні мітингарів.

Польська поліція заарештувала 9 січня за постановою суду в президентському палаці у Варшаві двох своїх колишніх начальників - політиків від нині уже опозиційної партії "Право і справедливість" (ПіС), яким після обвинувального вироку, ймовірно, надав прихисток президент Польщі Анджей Дуда. Про арешт повідомила варшавська поліція на своїй сторінці в соціальній мережі Х.

Йдеться про колишнього міністра внутрішніх справ Маріуша Камінського, який очолював МВС з 2019 до листопада 2023 року, та його заступника Мацея Вонсика. Їх визнали винними у перевищенні повноважень під час керівництва Центральним антикорупційним бюро в рамках розгляду про хабарі та засудили до двох років позбавлення волі.

За даними ЗМІ, Дуди під час їхнього арешту в резиденції не було - він зустрічався в палаці Бельведер з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Нинішній заступник міністра внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочек розповів, що політиків намагалася затримати за місцем проживання, але з соцмереж стало відомо, що ті - в президентському палаці.

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У ПіС розцінили арешт як викрадення

Речник ПіС Рафал Бохенек назвав дії поліції "незаконним викраденням і порушенням усіх демократичних правил".

Своєю чергою новий міністр внутрішніх справ Марчін Кервінський зазначив, що "всі рівні перед законом".

На прохання ПіС у Варшаві зібралися сотні протестувальників перед президентським палацом та поліцейською дільницею. Натовп скандував "Свободу політв'язням" і "Ганьба!", пише Reuters.

Акція протесту перед президентським палацом у Варшаві Фото: Omar Marques/Anadolu/picture alliance

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Вирок Камінському і Вонсику

Справа Камінського і Вонсика розпочалася зі скандалу навколо антикорупційного бюро в 2007 році. Суд першої інстанції ухвалив обвинувальний вирок, а в 2015 році відразу після приходу ПіС до влади, Дуда помилував обох політиків.

У червні 2022 року помилування скасував Верховний суд Польщі, після чого процес у справі Камінського та Вонсика відновили.

Наприкінці грудня окружний суд у Варшаві визнав обох винними в перевищенні повноважень та засудив кожного до двох років позбавлення волі. Крім того, Каміньському і Вонсику заборонили протягом п'яти років обіймати державні посади.

Останніми днями Дуда неодноразово заявляв, що його рішення про помилування продовжує діяти. Натомість новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинувачував президента в перешкоджанні правосуддю.