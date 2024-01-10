Арештований ексглава МВС Польщі оголосив голодування

Арештований ексглава МВС Польщі оголосив голодування10 січня 2024 р.
Колишній міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, якого затримали в президентському палаці у Варшаві та відправили до в'язниці за звинуваченням у зловживанні владою на посаді, розпочав у середу, 10 січня, голодування.
"Я розцінюю своє засудження як акт політичної помсти. Як політичний в'язень, я розпочав голодування з першого дня ув'язнення", - цитує Reuters заяву Камінського, який зараз є парламентарем уже опозиційної після виборів партії "Право і справедливість" (ПіС).
Заяву зчитав його колишній заступник Блажей Побожи на пресконференції перед офісом прем'єр-міністра Дональда Туска.
Арешт в резиденції Дуди
Камінського, а також його заступника під час роботи в міністерстві внутрішніх справ (МВС) Мацея Вонсика, поліція заарештувала 9 січня в резиденції президента Анджея Дуди, який імовірно надав прихисток своїм однопартійцям після обвинувального вироку в справі про перевищення повноважень під час керівництва Центральним антикорупційним бюро.
У ПіС розцінили дії поліції як "незаконне викрадення і порушення всіх демократичних правил". На прохання політсили у Варшаві зібралися сотні протестувальників перед президентським палацом та поліцейською дільницею з вимогою звільнити "політв'язнів".
Два роки тюрми за зловживання владою
Справа Камінського і Вонсика розпочалася зі скандалу навколо антикорупційного бюро в рамках розгляду про хабарі. Суд першої інстанції ухвалив обвинувальний вирок, але відразу після приходу ПіС до влади Дуда помилував обох політиків.
У червні 2022 року помилування скасував Верховний суд Польщі, після чого процес у справі Камінського та Вонсика відновили. Наприкінці грудня окружний суд у Варшаві визнав обох винними в перевищенні повноважень та засудив кожного до двох років позбавлення волі. Крім того, Каміньському і Вонсику заборонили протягом п'яти років обіймати державні посади.
Перед їхнім арештом Дуда неодноразово заявляв, що його рішення про помилування продовжує діяти. Натомість новий прем'єр Польщі Туск звинуватив Дуду в перешкоджанні правосуддю.