Арештований ексглава МВС Польщі оголосив голодування

Після затримання в резиденції Дуди та ув'язнення за вироком суду Камінський, який є членом ПіС, оголосив голодування, назвавши свій арешт "актом політичної помсти" нового уряду Туска.

Колишній міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, якого затримали в президентському палаці у Варшаві та відправили до в'язниці за звинуваченням у зловживанні владою на посаді, розпочав у середу, 10 січня, голодування.

"Я розцінюю своє засудження як акт політичної помсти. Як політичний в'язень, я розпочав голодування з першого дня ув'язнення", - цитує Reuters заяву Камінського, який зараз є парламентарем уже опозиційної після виборів партії "Право і справедливість" (ПіС).

Заяву зчитав його колишній заступник Блажей Побожи на пресконференції перед офісом прем'єр-міністра Дональда Туска.

Арешт в резиденції Дуди

Камінського, а також його заступника під час роботи в міністерстві внутрішніх справ (МВС) Мацея Вонсика, поліція заарештувала 9 січня в резиденції президента Анджея Дуди, який імовірно надав прихисток своїм однопартійцям після обвинувального вироку в справі про перевищення повноважень під час керівництва Центральним антикорупційним бюро.

У ПіС розцінили дії поліції як "незаконне викрадення і порушення всіх демократичних правил". На прохання політсили у Варшаві зібралися сотні протестувальників перед президентським палацом та поліцейською дільницею з вимогою звільнити "політв'язнів".

Два роки тюрми за зловживання владою

Справа Камінського і Вонсика розпочалася зі скандалу навколо антикорупційного бюро в рамках розгляду про хабарі. Суд першої інстанції ухвалив обвинувальний вирок, але відразу після приходу ПіС до влади Дуда помилував обох політиків.

У червні 2022 року помилування скасував Верховний суд Польщі, після чого процес у справі Камінського та Вонсика відновили. Наприкінці грудня окружний суд у Варшаві визнав обох винними в перевищенні повноважень та засудив кожного до двох років позбавлення волі. Крім того, Каміньському і Вонсику заборонили протягом п'яти років обіймати державні посади.

Перед їхнім арештом Дуда неодноразово заявляв, що його рішення про помилування продовжує діяти. Натомість новий прем'єр Польщі Туск звинуватив Дуду в перешкоджанні правосуддю.