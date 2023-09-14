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Дональд Туск
Дональд Туск - польський політик, прем'єр-міністр Польщі, ексголова Європейської Ради.
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Новини
22.02.2024
22 лютого 2024 р.
Туск відмовив Зеленському в зустрічі на кордоні
21.02.2024
21 лютого 2024 р.
Зеленський запросив Туска на кордон: Зараз радіє лише Кремль
16.02.2024
16 лютого 2024 р.
Зеленський: Зерно на асфальті - небезпечний випадок
12.02.2024
12 лютого 2024 р.
Шольц пообіцяв Туску беззастережний захист Польщі
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Докладно
У Польщі загострюється протистояння між ПіС і новою владою
У Польщі загострюється протистояння між ПіС і новою владою
Туск прагне відновити верховенство права в країні, утім, ПіС і Дуда роблять все можливе, щоб ускладнити це завдання.
Політика
19.01.2024
19 січня 2024 р.
Арешт політиків ПіС: Дуда зробив крок до деескалації
Арешт політиків ПіС: Дуда зробив крок до деескалації
Президент Польщі Дуда вдруге помилує ув'язнених представників ПіС Камінського і Вонсика
Політика
12.01.2024
12 січня 2024 р.
Боротьба за ЗМІ у Польщі: опозиція заявляє про "путч"
Боротьба за ЗМІ у Польщі: опозиція заявляє про "путч"
За 8 років державні ЗМІ у Польщі перетворилися на рупор партії ПіС. Уряд Дональда Туска прагне відновити контроль.
Політика
22.12.2023
22 грудня 2023 р.
Зеленський у США: чи вдасться розблокувати допомогу Україні
Зеленський у США: чи вдасться розблокувати допомогу Україні
Військова допомога Україні блокується у Конгресі. Чому США "гальмують" і чи вдалося переконати республіканців?
Політика
13.12.2023
13 грудня 2023 р.
08:02 хв.
Дональд Туск у польському Сеймі закликав підтримати Україну
Дональд Туск у польському Сеймі закликав підтримати Україну
Ось що заявив новообраний прем’єр Польщі Дональд Туск у своїй першій промові. Його слова супроводжували оплески.
Політика
12.12.2023
12 грудня 2023 р.
01:07 хв.
Хто стоїть за блокадою україно-польського кордону
Хто стоїть за блокадою україно-польського кордону
Попри розблокування одного КПП, черги на кордоні Польщі й України не зникли. Кому на руку протест перевізників?
Економіка
12.12.2023
12 грудня 2023 р.
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26 жовтня 2023 р.
Польща після виборів: що буде з біженцями з України
Чого чекати Києву від Варшави після виборів? Що буде з біженцями з України? І чому не спрацювали антиукраїнські гасла?
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07:33 хв.
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14.09.2023
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