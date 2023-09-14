  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт

Дональд Туск

Дональд Туск - польський політик, прем'єр-міністр Польщі, ексголова Європейської Ради.

Пропустити розділ Новини

Новини

22 лютого 2024 р.

Туск відмовив Зеленському в зустрічі на кордоні

21 лютого 2024 р.

Зеленський запросив Туска на кордон: Зараз радіє лише Кремль

16 лютого 2024 р.

Зеленський: Зерно на асфальті - небезпечний випадок

12 лютого 2024 р.

Шольц пообіцяв Туску беззастережний захист Польщі

Пропустити розділ Докладно

Докладно

Депутати ПіС у Сеймі з плакатами проти ув'язнення Маріуша Камінського та Мацея Вонсика

У Польщі загострюється протистояння між ПіС і новою владою

У Польщі загострюється протистояння між ПіС і новою владою

Туск прагне відновити верховенство права в країні, утім, ПіС і Дуда роблять все можливе, щоб ускладнити це завдання.
Політика19 січня 2024 р.
Протести у Варшаві проти уряду Туска - прихильники правоконсервативної партії ПіС

Арешт політиків ПіС: Дуда зробив крок до деескалації

Арешт політиків ПіС: Дуда зробив крок до деескалації

Президент Польщі Дуда вдруге помилує ув'язнених представників ПіС Камінського і Вонсика
Політика12 січня 2024 р.
Поліція у холі каналу TVP у Варшаві 20 грудня 2023 року

Боротьба за ЗМІ у Польщі: опозиція заявляє про "путч"

Боротьба за ЗМІ у Польщі: опозиція заявляє про "путч"

За 8 років державні ЗМІ у Польщі перетворилися на рупор партії ПіС. Уряд Дональда Туска прагне відновити контроль.
Політика22 грудня 2023 р.
external

Зеленський у США: чи вдасться розблокувати допомогу Україні

Зеленський у США: чи вдасться розблокувати допомогу Україні

Військова допомога Україні блокується у Конгресі. Чому США "гальмують" і чи вдалося переконати республіканців?
Політика13 грудня 2023 р.08:02 хв.
external

Дональд Туск у польському Сеймі закликав підтримати Україну

Дональд Туск у польському Сеймі закликав підтримати Україну

Ось що заявив новообраний прем’єр Польщі Дональд Туск у своїй першій промові. Його слова супроводжували оплески.
Політика12 грудня 2023 р.01:07 хв.
Багатокілометровий затор на польсько-українському кордоні

Хто стоїть за блокадою україно-польського кордону

Хто стоїть за блокадою україно-польського кордону

Попри розблокування одного КПП, черги на кордоні Польщі й України не зникли. Кому на руку протест перевізників?
Економіка12 грудня 2023 р.
Показати більше
Пропустити розділ DW рекомендує

DW рекомендує

Перед виборами у Варшаві

Жінки покарали "ПіС" на виборах у Польщі?

Оглядачі припускають, що жінки покарали "ПіС" на виборах у Потльщі за закон щодо абортів.
Політика26 жовтня 2023 р.
external

Польща після виборів: що буде з біженцями з України

Чого чекати Києву від Варшави після виборів? Що буде з біженцями з України? І чому не спрацювали антиукраїнські гасла?
Політика19 жовтня 2023 р.07:33 хв.
З’їзд Громадянської платформи в Тарнові, Польща

Вибори в Польщі: вербальні атаки й антинімецька риторика

Дві партії Польщі розпочали гарячу фазу виборчої кампанії, обмінюючись вербальними атаками і гучними обіцянками.
Політика14 вересня 2023 р.