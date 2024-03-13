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ЕкономікаПольща

Польські фермери послабили блокаду на двох КПП (оновлено)

Валерій Сааков
13 березня 2024 р.

Організатори протесту польських фермерів вирішили пропускати по п'ять автівок на годину через КПП "Дорогуськ - Ягодин" та "Зосин - Устилуг". Перед цим вони обіцяли пропустити всі автівки, що скупчилися біля "Дорогуська".

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Українська вантажівка на КПП "Дорогуськ-Ягодин"
Українська вантажівка на КПП "Дорогуськ-Ягодин" (архівне фото)Фото: Monika Sieradzka/DW

Організатори масштабної акції протесту польських фермерів заявили про рішення пропускати усі вантажівки, що застрягли в черзі на контрольно-пропускному пункті (КПП) "Дорогуськ - Ягодин" на кордоні з Україною. Відповідну заяву зробив в середу, 13 березня, голова організаторів акції Войцех Лось  польському державному інформаційному агентству PAP. За його словами, це робитиметься в межах жесту доброї волі.

"Це наш жест українським водіям, щоб вони могли повернутися до своїх родин і до своєї країни, яка досі потерпає через непросту ситуацію під час війни, змушена протистояти Росії", - сказав Войцех Лось в інтерв'ю PAP. Однак він наголосив, що це не означає припинення протестів фермерів на кордоні з Україною.

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За даними PAP, страйкарі планували провести пресконференцію на КПП "Дорогуськ", після чого його тимчасово розблокують. 

Втім згодом Войцех Лось у коментарі "Radio Lublin" заявив, що протестувальники змінили форму своєї акції, і тепер пропускають через КПП "Дорогуськ - Ягодин" по п'ять вантажівок на годину у бік кордону з Україною. "Спочатку ми говорили про розблокування кордону, але не всі на це погодилися, тому ми змінюємо форму протесту, - сказав Лось. - Відтепер пропускатимемо п'ять машин на годину". Як пише польське видання, до таких самиї дійстрайкарі вдалися і на КПП "Зосин - Устилуг". 

ЗМІ: Страйкарі блокуватимуть КПП на польсько-словацькому кордоні

Водночас аграрії-страйкарі заявили, що блокуватимуть прикордонний перехід "Хижне" на кордоні зі Словаччиною з 15 березня й до кінця місяця, повідомляє Reuters з посиланням на PAP. За даними польського агентства, вони планують пропускати одну вантажівку на годину.

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Напередодні страйкарі повідомили сайту Wp.pl, що це пов'язано з тим, що вони виявили, що українські та російські сільськогосподарські продукти потрапляють до Польщі через Словаччину, що також є країною-членом ЄС. Wp.pl повідомляв про плани фермерів заблокувати два прикордонні переходи зі Словаччиною.

Минулої суботи прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на переговорах з фермерами-страйкарями пообіцяв скоротити надлишок зерна на внутрішньому ринку, але лідери профспілок заявили, що не припинятимуть своїх протестів.

Нагадаємо, польські аграрії з лютого 2024 року знову блокують українсько-польський кордон. Серед вимог польський аграріїв-страйкарів - скасування або послаблення обмежень, накладених на них планом ЄС "Зелена угода", спрямованим на боротьбу зі змінами клімату, і повернення чинності митних зборів на імпорт сільськогосподарської продукції з України, які Брюссель скасував і після початку повномасштабної війни Росії проти України в 2022 році.

Чому польські фермери блокують кордон з Україною

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