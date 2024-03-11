Польські фермери блокують 2300 українських вантажівок - ДПСУ

На п'яти пунктах пропуску на кордоні з Польщею заблоковані 1700 українських вантажівок. Працює тільки ПП "Краківець", де скупчилися ще 600 фур. Є повідомлення і про затримку пасажирських автобусів.

Польські фермери у понеділок, 11 березня, продовжують блокувати польсько-український кордон на п'яти напрямках. Наразі в чергах стоять 1700 вантажних транспортних засобів, повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"По п'ятьох напрямкам, де блокування руху продовжується або ускладнюється рух для вантажних засобів, в чергах станом на ранок десь 1700 вантажівок... Найбільше навпроти ПП "Ягодин", - зазначив Демченко. Він додав, що у ніч на 9 березня польські фермери припинили блокування напрямку прикордонного пункту "Краківець-Корчова", тож рух там став більш інтенсивним. "Але, звісно, що і на цьому напрямку черга залишається. Станом на ранок це десь близько 600 вантажівок", - пояснив Демченко.

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Чотири вантажівки щогодини

За даними представника українських прикордонників, польські фермери взагалі не пропускають вантажівки з України в Польщу через два пункти пропуску - "Ягодин" і "Шегині". "На цих напрямках вони пропускають досить невелику кількість вантажівок з Польщі в Україну. До прикладу, за минулу добу по напрямку ПП "Ягодин" 40 вантажних транспортних засобів, а по напрямку "Шегині" - близько 30 вантажівок", - додав речник ДПСУ.

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Водночас він попередив, що протестувальники в Польщі відтепер не пропускатимуть з України і вантажівки через ПП "Угринів". У бік України польські протестувальники обіцяють пропускати по чотири вантажні автомобілі щогодини та не блокувати рух автобусів та легкових автомобілів.

Кубраков: Польська сторона зупиняє автобуси і затримує пасажирів

На тлі обіцянок польських протестувальників не блокувати рух автобусів та легкових автомобілів з кордону надходять повідомлення про протилежне. Як повідомив вдень 11 березня український міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, польські протестувальники та поліція зупиняють автобуси, що прямують до Польщі та з Польщі.

"Пасажирів затримують без будь-яких пояснень. Наголошуємо, що такі дії є неприпустимими по відношенню до громадян України. Під час війни в Україні пасажирами таких автобусів є жінки з маленькими дітьми, соціально вразливі категорії, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання, а також люди, які їдуть транзитом. Спроба зробити їх заручниками протесту виглядає неприйнятною для цивілізованого світу", - написав він у соцмережі Х.

Нагадаємо, з 13 березня польські протестувальники планують поновити блокування вантажівок у напрямку пункту пропуску "Корчова-Краківець".

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Вимоги польських фермерів зводяться до двох основних. Перший - це блокування надходження сільськогосподарської продукції з України. Другий стосується змін у екологічній та кліматичній політиці Євросоюзу, як наголошується в заяві на сайті незалежної самоврядної профспілки індивідуальних польських фермерів "Солідарність". Цю заяву фермери оприлюднили перед початком блокування українсько-польського кордону. Від польського уряду вони вимагають чіткого плану дій щодо впровадження аграрної політики країни, зокрема суттєвого обмеження імпорту української агропродукції.