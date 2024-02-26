Перевізники Польщі поновлять протести на кордоні з Україною

З березня до протестів польських фермерів можуть доєднатися перевізники з вимогою запровадження комерційних дозволів для українських компаній. Наразі ж через протести на кордоні в чергах близько 2,2 тисячі вантажівок.

Польські перевізники планують поновити протести на кордоні з Україною з 1 березня, вимагаючи запровадити комерційні дозволи для українських компаній на перевезення вантажів. Про це у понеділок, 26 лютого, повідомляє "Українська правда" з посиланням на польське радіо RMF FM.

За даними ЗМІ, перевізники з Люблінського воєводства та Підкарпаття знову хочуть заблокувати переходи в Гребенному, Дорогуську та Корчовій. Імовірно, протест торкнеться і під’їзду до прикордонного переходу в Медиці.

Минулого тижня міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак запевнив, що пам'ятає про вимоги перевізників, пише видання. "Всі вони реалізуються, проблема аграріїв і перевізників надзвичайно схожа", - коментував Клімчак.

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Водночас президент Асоціації транспорту та логістики Польщі Мацей Вронський наголошував на необхідності ухвалення конкретних законодавчих актів. "Ми мали повідомлення від міністерства інфраструктури, що буде представлений проєкт закону, який посилить перевірки українських перевізників, минули тижні - у нас немає проєкту", - зазначав він. Президент асоціації наголосив, що виступає проти посилення протестів та блокування доріг, але - за вирішення проблем конкретних громад.

Нагадаємо, що протест польських перевізників, які блокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, за угодою з урядом Польщі був призупинений у січні, щоб дати час урядовцям напрацювати вирішення їхніх вимог.

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У черзі на кордоні - близько 2,2 тисячі вантажівок

Водночас польські фермери станом на 26 лютого продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів у напрямках пунктів пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець", повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону. За його словами, загалом у чергах перебувають майже 2,2 тисячі вантажівок.

Найскладніша ситуація, продовжив речник ДПСУ, спостерігається на ПП "Ягодин", де за добу протестувальники пропустили в бік України всього близько 50 вантажівок. Також низькі показники перетину кордону залишаються в ПП "Шегині" - за добу кордон там перетнули біля 70 вантажівок в обох напрямках.

Як пише "Польське радіо" з посиланням на представницю Холмської поліції, черга вантажівок поблизу "Дорогуська" сягає 14 км, час очікування там становить 132 години. За даними представниці Томашівської поліції, довжина черги перед польсько-українським прикордонним переходом у Гребенному становить близько 28 км. Час очікування там сягає 100 годин.

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