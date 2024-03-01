Як відбувається блокада польсько-українського кордону

Польські фермери блокують український кордон і пропускають автомобілі з великою затримкою. Через це з польського боку кордону утворилися довжелезні черги вантажівок з комерційними вантажами. Репортаж DW.

Унаслідок блокади кордону польськими аграріями, які протестують проти імпорту сільськогосподарської продукції з України, на ньому утворилися кілометрові черги на в'їзд до України, у яких тижнями чекають українські далекобійники. DW побувала на контрольно-пропускних пунктах (КПП) "Корчова-Краківець" та "Медика-Шегині" з польського боку кордону з Україною, де заблоковано майже дві тисячі вантажівок.

Життя у фурах

На КПП "Корчова-Краківець" українські далекобійники, які везуть комерційні вантажі в Україну, стоять у черзі вже 15 діб. У цій черзі вони живуть: миються, їдять, сплять. "Ми приготували, посмажили, поїли. Тільки нема де помитися. Я-то помиюся, вода є. Зараз нагрію і буду митися в машині", - розповідає водій фури Дмитро. "Ми не люди, чи що? ХХІ століття. Для чого ви нас тут тримаєте в заручниках?" - запитує далекобійник Володимир з Львівської області і показує невелику коробку гуманітарної допомоги, яку йому та іншим водіям передали польські волонтери. Володимир не розуміє, чому польські аграрії блокують саме їх, адже вони везуть товари не з України в Польщу, а навпаки.

На паркмайданчику за декілька кілометрів від кордону чергує людина, що вписує в зошит реєстраційні номери фур, які щойно прибули. У цій черзі нині - понад півтори тисячі вантажівок. Внаслідок блокади, яка триває з 9 лютого, польсько-український кордон у напрямку України перетинає одна вантажівка з комерційним вантажем на годину, розповіли DW українські водії на КПП "Корчова-Краківець".

"Українці нам не вороги"

Польські протестувальники, з якими вдалося поспілкуватися DW, скаржаться на конкуренцію з українськими товарами на польському ринку. При цьому додають: "Українці нам - не вороги". "Ми не в змозі конкурувати з такими потужними холдингами, які виробляють дешеву продукцію, не дотримуючись усіх стандартів ЄС… Ми просто хочемо, щоб була рівна конкуренція для всіх", - заявив у розмові з DW учасник акції протесту Ельмаруш Киселевич.

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Польські протестувальники вже кілька разів висипали українське збіжжя з вантажівок і залізничних вагонів. На українському боці кордону українські аграрії у відповідь розмістили сільськогосподарську техніку, знищену російськими обстрілами, - щоб показати полякам, у яких умовах їм доводиться працювати.

Польські аграрії протестують проти імпорту сільськогосподарської продукції з України, але блокують проїзд вантажівок у напрямку України Фото: Dmytro Katkov/DW

Що відбувається з гуманітарною та військовою допомогою

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що блокада польсько-українського кордону створює загрози для поставок зброї на фронт. Утім, за словами українських далекобійників, з якими поспілкувалася DW, гуманітарні й військові вантажі перетинають кордон значно швидше. Вони пересуваються в супроводі поліції. "Вони (поліція. - Ред.) за ніч можуть зібрати 5-10 машин і на ранок вже їх вивозять", - розповів український далекобійник в черзі біля КПП "Корчова-Краківець".

На сусідньому пункті пропуску в Медиці ситуація схожа - вантажівки, які перевозять гуманітарний чи військовий вантаж, можуть одразу проїжджати до протестувальників, які здійснюють їхній огляд. "Якщо їде гуманітарна (вантажівка. - Ред.), то їх пропускають до тих протестувальників, вони повністю всю машину відкривають. Дивляться, що везуть. Фотографують машини, документи… Якщо вантаж іде під пломбою, вони можуть навіть ту пломбу зірвати і подивитися, чи ти дійсно гуманітарку везеш", - говорить далекобійник Сергій.

Українські далекобійники, заблоковані на КПП "Корчова-Краківець" Фото: Dmytro Katkov/DW

Вже не перша блокада на кордоні Польщі й України

Деякі українські далекобійники, що застрягли у черзі з польського боку кордону, вже не вперше стикаються з блокадою. Наприкінці минулого року прикордонний рух з Польщею паралізував протест польських перевізників проти спрощення вантажних перевезень між Україною та ЄС. Польські перевізники погрожують відновити цей протест у березні. Українські перевізники натомість 20 лютого розпочали блокування кордону з Польщею у відповідь.

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