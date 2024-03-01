  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиПольща

Як відбувається блокада польсько-українського кордону

Анна Савчук
1 березня 2024 р.

Польські фермери блокують український кордон і пропускають автомобілі з великою затримкою. Через це з польського боку кордону утворилися довжелезні черги вантажівок з комерційними вантажами. Репортаж DW.

https://p.dw.com/p/4d2pP
Вантажівки, заблоковані на польсько-українському кордоні
На польсько-українському кордоні утворилися багатокілометрові черги з вантажівокФото: DW

Унаслідок блокади кордону польськими аграріями, які протестують проти імпорту сільськогосподарської продукції з України, на ньому утворилися кілометрові черги на в'їзд до України, у яких тижнями чекають українські далекобійники. DW побувала на контрольно-пропускних пунктах (КПП) "Корчова-Краківець" та "Медика-Шегині" з польського боку кордону з Україною, де заблоковано майже дві тисячі вантажівок.

Життя у фурах

На КПП "Корчова-Краківець" українські далекобійники, які везуть комерційні вантажі в Україну, стоять у черзі вже 15 діб. У цій черзі вони живуть: миються, їдять, сплять. "Ми приготували, посмажили, поїли. Тільки нема де помитися. Я-то помиюся, вода є. Зараз нагрію і буду митися в машині", - розповідає водій фури Дмитро. "Ми не люди, чи що? ХХІ століття. Для чого ви нас тут тримаєте в заручниках?" - запитує далекобійник Володимир з Львівської області і показує невелику коробку гуманітарної допомоги, яку йому та іншим водіям передали польські волонтери. Володимир не розуміє, чому польські аграрії блокують саме їх, адже вони везуть товари не з України в Польщу, а навпаки.

На паркмайданчику за декілька кілометрів від кордону чергує людина, що вписує в зошит реєстраційні номери фур, які щойно прибули. У цій черзі нині - понад півтори тисячі вантажівок. Внаслідок блокади, яка триває з 9 лютого, польсько-український кордон у напрямку України перетинає одна вантажівка з комерційним вантажем на годину, розповіли DW українські водії на КПП "Корчова-Краківець".

"Українці нам не вороги"

Польські протестувальники, з якими вдалося поспілкуватися DW, скаржаться на конкуренцію з українськими товарами на польському ринку. При цьому додають: "Українці нам - не вороги". "Ми не в змозі конкурувати з такими потужними холдингами, які виробляють дешеву продукцію, не дотримуючись усіх стандартів ЄС… Ми просто хочемо, щоб була рівна конкуренція для всіх", - заявив у розмові з DW учасник акції протесту Ельмаруш Киселевич.

Читайте також: Польща між протестами фермерів та солідарністю з Україною

Польські протестувальники вже кілька разів висипали українське збіжжя з вантажівок і залізничних вагонів. На українському боці кордону українські аграрії у відповідь розмістили сільськогосподарську техніку, знищену російськими обстрілами, - щоб показати полякам, у яких умовах їм доводиться працювати.

Учасник протесту польських фермерів проти імпорту сільськогосподарської продукції з України тримає прапор Польщі
Польські аграрії протестують проти імпорту сільськогосподарської продукції з України, але блокують проїзд вантажівок у напрямку УкраїниФото: Dmytro Katkov/DW

Що відбувається з гуманітарною та військовою допомогою

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що блокада польсько-українського кордону створює загрози для поставок зброї на фронт. Утім, за словами українських далекобійників, з якими поспілкувалася DW, гуманітарні й військові вантажі перетинають кордон значно швидше. Вони пересуваються в супроводі поліції. "Вони (поліція. - Ред.) за ніч можуть зібрати 5-10 машин і на ранок вже їх вивозять", - розповів український далекобійник в черзі біля КПП "Корчова-Краківець".

На сусідньому пункті пропуску в Медиці ситуація схожа - вантажівки, які перевозять гуманітарний чи військовий вантаж, можуть одразу проїжджати до протестувальників, які здійснюють їхній огляд. "Якщо їде гуманітарна (вантажівка. - Ред.), то їх пропускають до тих протестувальників, вони повністю всю машину відкривають. Дивляться, що везуть. Фотографують машини, документи… Якщо вантаж іде під пломбою, вони можуть навіть ту пломбу зірвати і подивитися, чи ти дійсно гуманітарку везеш", - говорить далекобійник Сергій.

Українські далекобійники, заблоковані на КПП "Корчова-Краківець"
Українські далекобійники, заблоковані на КПП "Корчова-Краківець"Фото: Dmytro Katkov/DW

Вже не перша блокада на кордоні Польщі й України

Деякі українські далекобійники, що застрягли у черзі з польського боку кордону, вже не вперше стикаються з блокадою. Наприкінці минулого року прикордонний рух з Польщею паралізував протест польських перевізників проти спрощення вантажних перевезень між Україною та ЄС. Польські перевізники погрожують відновити цей протест у березні. Українські перевізники натомість 20 лютого розпочали блокування кордону з Польщею у відповідь.

Читайте також: Які збитки несе Україна через блокаду кордону з Польщею

"Дістало свавілля": українські водії про блокаду поляків

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Польські фермери блокують вулицю в Кракові, 20 лютого 2024 року

Банер "Путін, наведи лад" на акції фермерів обурив МЗС Польщі

Банер "Путін, наведи лад" на акції фермерів обурив МЗС Польщі

Польське міністерство закордонних справ шоковане проросійськими наративами на акції протесту аграріїв на кордоні з Україною. Консулка гадала, що "тільки росіяни можуть поводитися так ганебно"
Політика21 лютого 2024 р.