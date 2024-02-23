Українські фермери привезли полякам техніку, понівечену РФ

Польські фермери вже втретє висипали українську сільськогосподарську продукцію. Українські аграрії у відповідь привезли на кордон техніку, знищену російськими обстрілами - щоб показати, в яких умовах працюють.

Українські фермери привезли в п'ятницю, 23 лютого, на пункт пропуску "Краківець-Корчова" на кордоні з Польщею сільськогосподарську техніку, пошкоджену або знищену російськими обстрілами.

Як повідомляє міністерство аграрної політики та продовольства України, таким чином аграрії хочуть показати польським протестувальникам, у яких умовах зараз працюють українські фермери.

"Українські фермери наголошують, що борються за врожай ціною свого життя. У 2023 році лише в Херсонській області, на деокупованих територіях, на російських мінах підірвалось 20 аграріїв, п'ятеро загинули", - йдеться в повідомленні.

Міністерство зазначило, що за два роки війни український аграрний сектор зазнав прямих збитків і втрат на понад 80 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що польські фермери перекрили пункти пропуску на кордоні з Україною та не пускають вантажі, протестуючи проти "неконтрольованого імпорту агропродовольчої продукції з України, яка не застосовує стандарти ЄС".

Днями один із польських фермерів почепив на свій трактор банер із закликом до президента РФ Володимира Путіна "навести лад в Україні".

Учасники протестів уже двічі висипали українське зерно з вантажівок і залізничних вагонів, а сьогодні висипали з українського потяга насіння ріпака. При цьому ця продукція прямує через Польщу транзитом.

Пропозицію президента України Володимира Зеленського провести цього тижня спільне засідання урядів двох країн для вирішення цієї проблеми прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відхилив.