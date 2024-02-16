Зеленський: Зерно на асфальті - небезпечний випадок

Блокування українських вантажівок польськими фермерами є порушенням принципів солідарності, а висипання зерна - свідченням того, як емоції можуть ставати небезпечними, наголосив Володимир Зеленський.

Блокування польськими фермерами на кордоні руху вантажівок з українським зерном є порушенням принципів солідарності, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Українське зерно на асфальті - це не просто кілька драматичних кадрів. Це свідчення того, як емоції можуть ставати небезпечними", - наголосив Зеленський ввечері 15 лютого у відеозверненні.

Він додав, що Україні та Польщі треба, попри все, "захищати добросусідство та солідарність", а також разом "визначити спільне ставлення до імпорту російського зерна та іншого імпорту з Росії на територію країн Європи, щоб захистити наші суспільства і, зокрема, фермерів - і українських, і польських".

"Маємо завжди домовлятися поміж собою - українці й поляки, - щоб наш спільний ворог у Москві не міг розвернути конфлікти в нашому прикордонні проти і економіки, і кордонів, і суверенітету кожного з нас", - зауважив Зеленський.

Він доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю "терміново переговорити з польським колегою" Дональдом Туском щодо цього.

Польські фермери висипали зерно з українських фур

Польські фермери заблокували 9 лютого рух на трьох прикордонних пунктах пропуску, з 12 лютого - ще на двох, а з 20 лютого планують заблокувати всі.

Вони протестують проти "неконтрольованого імпорту аграрно-продовольчої продукції з України, яка не застосовує стандарти Європейського Союзу".

11 лютого на пункті "Дорогуськ-Ягодин" вони висипали частину зерна з трьох українських вантажівок.

Реакції у Польщі: "українські олігархи", "бандерівська мова"

Посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні, "не кажучи вже про моральну сторону цієї провокації".

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський перепросив за "неправильну форму протесту", назвавши дії фермерів "актом відчаю". При цьому він заявив, що польські аграрії "допомагали Україні й хочуть допомагати", але від цього мають отримувати користь українські фермери і бюджет "а не олігархи, які мають величезні площі для вирощування зернових та інших видів агропродукції".

Мер Львова Андрій Садовий назвав польських фермерів, які розсипали зерно, "проросійськими провокаторами", що діють ницо та ганебно, коли українці "буквально поливають кров'ю поля, які родять це зерно". На це віцеспікер польського Сейму, представник Польської селянської партії Пйотр Згожельский заявив, що слова Садового звучать як "бандерівська мова", хоча й не уточнив, що вкладає у це "поняття".