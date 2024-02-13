"Неправильний протест": Польща перепросила за висипане зерно

"Актом відчаю" і "неправильною формою протесту" назвав інцидент з розсипаним українським збіжжям Чеслав Секерський. Водночас міністр заявив, що від імпорту українського зерна виграють "олігархи".

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський у понеділок, 12 лютого, від імені польських фермерів перепросив за інцидент із українським зерном, яке вони розсипали з вантажівок на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин". Він назвав ці дії "актом відчаю" і попросив "розуміння їхньої виключно важкої ситуації", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Мушу визнати, що ситуація напружена. Польські фермери розсипали частину зерна з українських вантажівок. На мій погляд, це неправильна форма протесту, але її часто використовують фермери різних країн. Фермери не стримали своїх емоцій, але слід пам'ятати, що вони перебувають у дуже складній економічній ситуації", - зазначив міністр.

Водночас він звинуватив українських посадовців у "надто різких коментарях" з приводу цієї ситуації". "Форми виступу міністра економіки, а до цього - мера Львова були занадто різкими. Інші українські політики також були надто емоційними в наданні інформації", - зазначив він.

Про які саме заяви міністерки економіки України Юлії Свіриденко йдеться, Секерський не уточнив. Мер Львова Андрій Садовий назвав польських фермерів, які розсипали зерно, "проросійськими провокаторами".

Секерський: За українським імпортом стоять олігархи

Міністр сільського господарства Польщі також стверджує, що польські фермери "допомагали Україні і хочуть допомагати", але від цього мають отримувати користь українські фермери і бюджет "а не олігархи, які мають величезні площі для вирощування зернових та інших видів агропродукції".

"Вони головним чином стоять за цим великим імпортом, який підриває стабілізацію агропродовольчих ринків у Європі", - заявив він.

Секерський вважає, що вирішення проблем "лежить не тільки в польсько-українських відносинах", адже за організацію і правила торгівлі на спільному європейському ринку відповідає Європейська Комісія.

Мінагрополітики запросило польських фермерів в Україну

Прокоментували ситуацію із розсипаним зерно зерном і в міністерстві аграрної політики та продовольства України. Там засудили навмисне знищення збіжжя польськими протестувальниками. "Ми уважно спостерігаємо за ходом розслідування даного інциденту, очікуємо на швидке встановлення та покарання винних", - зазначили в міністерстві.

Там додали, що цей випадок "не має нічого спільного з мирними протестами ані з юридичної, ані з моральної точки зору".

В мінагрополітики також наголосили, що українські аграрії працюють під постійними ворожими обстрілами, зазнають величезних збитків, а часом здобувають зерно навіть ціною свого життя.

"Міністерство аграрної політики та продовольства запрошує польських фермерів до України пересвідчитися, в яких умовах зараз працюють українські аграрії. Чотири мільйони малих фермерів в Україні готові поділитися своїм досвідом з польськими колегами", - підкреслили у відомстві.

Водночас у міністерстві висловили переконання, що такі випадки "не зможуть вплинути на нашу спільну боротьбу і на велику підтримку польського народу, яку ми відчуваємо протягом двох років у війні проти російського загарбника".