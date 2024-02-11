Польські фермери на кордоні висипали зерно з українських фур

Фермери, які проводять акцію протесту біля пункту перетину кордону Польщі з Україною, висипали частину зерна з трьох українських вантажівок.

Польські фермери, які проводять акцію протесту біля пункту перетину кордону з Україною "Дорогуськ-Ягодин", висипали частину зерна з трьох українських вантажівок.

Як повідомляє польське видання RMF24, інцидент стався близько 11:30 неділі, 11 лютого: після оформлення на пункті пропуску фури в'їхали в Польщу, але учасники протесту не пустили їх далі та відкрили причепи, через що частина зерна висипалася на дорогу.

У польській поліції повідомили, що водії без сутичок повернули назад в бік України. Подробиці поки вивчають, вилучають докази, опитують свідків, встановлюють особисті дані осіб, які брали участь в інциденті. Матеріали мають направити в прокуратуру.

Польські фермери протестують проти "неконтрольованого імпорту аграрно-продовольчої продукції з України, яка не застосовує стандарти Європейського Союзу". 9 лютого вони заблокували рух на трьох прикордонних пунктах пропуску, а з 12 лютого заблокують ще на двох.