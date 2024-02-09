Польські фермери заблокували три КПП на кордоні з Україною

Польські фермери блокують прикордонні автошляхи на під'їздах до пунктів пропуску "Дорогуськ-Ягодин", "Гребенне - Рава-Руська" та "Медика-Шегині". На останньому рух заблокований для усіх видів транспорту.

Вранці у п'ятницю, 9 лютого, польські фермери заблокували рух напрямку контрольно-пропускних пунктів "Медика - Шегині", "Гребенне - Рава-Руська" та "Дорогуськ - Ягодин" на кордоні з Україною, повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

У Telegram ДПСУ вказується, що біля пункту пропуску "Гребенне" учасники протесту планують пропускати по два вантажні автомобілі на годину в обох напрямках, а рух легкового транспорту та автобусів не обмежуватиметься. Через пункт пропуску "Дорогуськ" пропускатимуть щогодини по одній вантажівці в обидва боки, а рух автобусів відбуватиметься без змін.

Рух по пункту пропуску "Медика-Шегині" заблокований повністю

Між тим на пункті пропуску "Медика" поки повідомляють про повне перекриття руху. "Близько 100 людей і 50 транспортних засобів заблокували під'їзний шлях до кордону. Вони знаходяться за кількасот метрів від пункту пропуску. Наразі не відбувається рух ні на виїзд з Польщі, ні на в'їзд в Польщу як для вантажних транспортних засобів, так і для легкових автівок і для автобусів", - повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Демченко висловив сподівання, що найближчим часом ця ситуація зміниться і на польській стороні віднайдуть можливість забезпечити руху хоча б для легкових автівок і автобусів.

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З 12 лютого польські фермери заблокують ще два КПП

Демченко також нагадав, що з 12 лютого з боку Польщі блокуватимуться і КПП "Долгобичув - Гринів" та "Зосин - Устилуг", і усі блокування, як анонсували польські фермери, можуть тривати до початку березня. Офіційного підтвердження щодо можливості блокування інших напрямків від польської сторони наразі немає, але ДПСУ перебуває у постійному контакті з польськими прикордонниками, додав Демченко.

Водночас у Державній митній службі України повідомили, що, за інформацію від польської сторони, місцеві фермери заявили про намір від 9 лютого у залізничному пункті пропуску "Грубешів - Володимир-Волинський" (станція "Ізов") перешкоджати перевантаженню українських сільськогосподарських товарів із залізничного на автомобільний транспорт і переміщенню їх на термінали по станції "Грубешів". Вантажі інших категорій переміщуватимуться без обмежень, повідомили у службі.

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Між тим українські прикордонники повідомили у соцмережах, що про акції протесту фермерів 9 лютого повідомили й прикордонники Угорщини. Акції відбудуться на автошляху до пункту пропуску "Захонь", що навпроти українського "Чоп (Тиса)". "Попередньо, учасники акції не блокуватимуть пропуск автотранспорту", - інформує ДПСУ у Telegram .

Як повідомлялося, на тлі планів польських фермерів блокувати кордон з Україною посадовці Польщі анонсували, що посилено перевірятимуть агропродукцію з України. "Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає вимогам до виробництва, що діють в ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства", - пояснив 4 лютого міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.

До того у Польщі відбувся загальнонаціональний "попереджувальний" страйк фермерів проти "неконтрольованого імпорту агропродовольчої продукції з України та інших країн поза ЄС, які не застосовують стандарти ЄС". Профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала загальнонаціональний страйк з 9 лютого до 10 березня, під час якого його учасники мають намір блокувати усі КПП на кордоні з Україною, а також дороги та автомагістралі в окремих воєводствах.