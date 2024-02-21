МЗС Польщі обурив банер "Путін, розберися" на акції фермерів

Польське міністерство закордонних справ шоковане проросійськими наративами на акції протесту аграріїв на кордоні з Україною. Консулка гадала, що "тільки росіяни можуть поводитися так ганебно"

Міністерство закордонних справ (МЗС) Польщі засудило дії одного з фермерів, які протестують на польсько-українському кордоні, який почепив на свій трактор прапор СРСР і вивісив банер із закликом до президента РФ Володимира Путіна "навести лад" в Україні, Брюсселі та польському уряді.

"Гасла, які з'явилися, шокують. Вони шкодять Польщі та репутації польського народу, який першим прийняв українців і відкрив для них свої домівки. Також вони шкодять цьому протесту і фермерам, які часто висувають обґрунтовані вимоги", - зазначив речник МЗС Павел Вроньський в коментарі RMF FM у середу, 21 лютого.

"Або російські агенти, або корисні ідіоти"

Він закликав організаторів страйків подивитися, хто вносить проросійський наратив в акції протесту, та дистанціюватися від цих людей.

"Це дискредитує їх і їхню справу. Це дія, яка не служить фермерам, не служить вирішенню суперечки з Україною. Єдина людина, яка виграє від цього, - російський диктатор Володимир Путін", - зазначив дипломат.

Вроньський додав, що для нього не має значення, чи висувають проросійські вимоги агенти чи "корисні ідіоти".

Генконсулка Польщі: Сором і ганьба

Генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич назвала ситуацію на кордоні ганебною та перепросила в українців.

"Те, що відбувається, не може бути справою рук моїх співвітчизників", - написала вона у Facebook і долала, що вважала, що "тільки росіяни можуть поводитися так ганебно".

"А що сьогодні роблять "польські" фермери і транспортники? Я не вірю, що вони поляки... Справжній поляк ніколи не вдарить ножем у спину сусіда, який бореться за свободу. Справа не у вимогах, а у формі протесту. Сором", - написала дипломатка.

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