Українські перевізники у відповідь блокують кордон з Польщею

Посол України у Польщі обурився черговим випадком висипання зерна. Тим часом у відповідь на блокаду поляками кордону українські перевізники розпочали власну акцію протесту.

Українські перевізники розпочали у вівторок, 20 лютого, акцію протесту біля пунктів пропуску "Рава-Руська - Гребенне", "Краківець - Корчова" та "Шегині - Медика" на кордоні з Польщею - у відповідь на блокаду кордону з Україною польськими протестувальниками.

Як повідомляє "Суспільне", водії розмістили на вантажівках плакати з написами українською та англійською мовами: "Зніміть блокаду - поверніть українських водіїв додому", "Стоп блокаді на кордонах", "Блокада України - зрада європейських цінностей" та іншими.

Участь в акції беруть "Асоціація міжнародних автомобільних перевізників", "Український транспортний союз" та "Міжнародні автомобільні перевізники України.

"Суть нашої акції - зупиняти польські автомобілі, які об'їжджають поза чергою, і щоб вони стояли тут так, як наші стоять у Польщі", - зазначив голова "Українського транспортного союзу" в Львівській області Олег Дубик.

За його словами, польські вантажівки впускатимуть на територію України з тією затримкою, з якою поляки пропускають українські. Акція триватиме до 15 березня або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками.

Поляки знову висипали українське зерно

11 лютого польські протестувальники висипали зерно з українських вантажівок, а сьогодні - з залізничних вагонів.

За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, зерно, висипане з потягів, прямувало Польщею транзитом - до Німеччини.

Посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що цей випадок є "красномовною демонстрацією неповаги до праці аграріїв, до себе та інших людей, є моральною поразкою і порушенням закону, а винні в цьому правопорушенні мають відповідати перед законом".

"Розсипане польськими протестувальниками в "Медиці" зерно кукурудзи з вагонів, які мали прослідувати транзитом через Польщу - це чергове правопорушення, за яке мають відповідати перед законом. Такі дії не гідні польського суспільства, яке продемонструвало і далі демонструє солідарність з Україною, яка захищає Польщу та всю Європу від російського зла", - сказав він у коментарі "Укрінформу".

Дипломат подякував "польській поліції, яка рішуче відтіснила протестувальників від залізниці та змогла запобігти подальшим безчинствам".

Читайте також: Зеленський: Українське зерно на асфальті - небезпечний прецедент