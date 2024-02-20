Польські фермери посилили блокаду і влаштували страйки

20 лютого польські фермери посилили блокаду на шести КПП на кордоні з Україною, водночас влаштувавши страйки на території всієї країни. На КПП "Медика" вони тимчасово блокували залізницю і висипали зерно на колії.

Польські фермери у вівторок, 20 лютого, розпочали акції протесту на усій території країни. Вони блокують не лише пункти пропуску на кордоні з Україною, але й деякі дороги національного і обласного значення, а також проводять акції у низці міст, частково блокуючи рух і там. Локально до акцій протесту долучаються представники польських мисливських товариств, повідомляє RMF24 .

За даними польського видання, найбільшу увагу фермери зосередили на блокаді пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин". Туди у вівторок мають з'їхатися аграрії з усієї Польщі та їхні колеги з інших країн. Кореспонденти RMF24 звідти повідомляють, що намір фермерів полягає у тому, аби зробити протест "більш відчутним". Попередньо, вони планують не пропускати жодну вантажівку до 18:00 за місцевим часом. Також вони запрошують представників польського уряду на переговори.

Блокада доріг на території Польщі, ймовірно, теж може тривати до вечора, розповіли журналістам учасники протестів.

Польські аграрії насамперед вимагають обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України. Вони не задоволені пропозицією Єврокомісії продовжити безмитну торгівлю з Україною до 2025 року. Окрім того, протести спрямовані ще й проти Зеленої угоди ЄС - ініціативи для досягнення кліматичної нейтральності на Європейському континенті.

Польські фермери посилили блокування шести КПП

Загалом 20 лютого польські страйкарі ще більше обмежили рух транспортних засобів одразу на кількох КПП на кордоні з Україною, повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зокрема, вони повністю заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Медика-Шегині". Термін завершення блокування наразі не відомий. Біля КПП "Долгобичув-Угринів" протестувальники планують перекрити рух для усіх видів транспорту до 17:00 20 лютого.

У пункті пропуску "Зосін-Устилуг" польські фермери обмежуватимуть з 13:00 по 16:00 рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обох напрямках. Обіцяють пропускати лише вантажівки з гуманітарною допомогою, повідомляють у ДПСУ.

На КПП "Корчова-Краківець" до 21:00 буде заблокований виїзд вантажівок з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. Очікується, що автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися безперешкодно.

А на КПП "Гребенне-Рава-Руська" протестувальники з 13:00 20 лютого повністю заблокували рух в обох напрямках для всіх категорій транспортних засобів, крім тих, які везуть критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу.

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Кубраков: Розсипання зерна - чергова політична провокація

Водночас на КПП "Медика - Шегині" знову стався інцидент з розсипанням українського зерна. Зранку 20 лютого польські фермери не лише посилили протести біля цього пункту пропуску, але й ненадовго перекрили залізницю. А також - розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії, повідомила з місця подій кореспондентка "Суспільного". На місце прибула поліція, згодом залізниця була розблокована.

На інцидент вже відреагував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков. Він наголосив, що розкидання українського зерна по залізничних коліях - "чергова політична провокація, спрямована на розкол" між народами двох країн.

"Упродовж двох років українські аграрії збирали зерно в бронежилетах, під ракетними обстрілами та за мінної небезпеки. І українська армія самостійно буквально пробила коридор для цього зерна через Чорне море. Саме через Чорне море йде 90 відсотків нашого експорту. Це питання нашого виживання. І від українського зерна залежить виживання світу, це глобальна продовольча безпека, особливо в Африці та Азії", - написав він в соцмережі Х, додавши відео того, як з вантажного вагона висипається зерно.

Він наголосив: 10 років тому під час Революції Гідності сотні українців були вбиті за право жити з цінностями вільної та сучасної Європи. "І ми продовжуємо вірити, що в Європі поважають працю і цінують партнерство", - написав Кубраков.

Напередодні президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні заявив, що у ситуації з блокуванням польськими фермерами кордону з Україною річ не в зерні, а в політиці. Він додав, що "новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально" і наголосив на необхідності ухвалення спільного рішення.