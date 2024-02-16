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Польські фермери заблокували шостий КПП на кордоні України

Дмитро Шварц
16 лютого 2024 р.

16 лютого польські фермери почали блокаду руху українських вантажівок через шостий пункт пропуску на кордоні - "Корчова-Краківець".

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Польські фермери-страйкарі, які блокують КПП на польсько-українському кордоні
Польські фермери блокують кордон з УкраїноюФото: Czarek Sokolowski/AP Photo/picture alliance

Польські фермери у п'ятницю, 16 лютого, почали блокувати рух українських вантажівок через контрольно-пропускний пункт (КПП) "Корчова-Краківець", повідомила Державна прикордонна служба України.

"За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 11:10 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Корчова", суміжному з українським "Краківець", польські аграрії розпочали блокування руху для вантажних транспортних засобів. У зв'язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд", - йдеться у повідомленні.

Це вже шостий пункт пропуску, заблокований польськими фермерами з 9 лютого. Як пише "Радіо Свобода" з посиланням на речницю Львівського прикордонного загону Олександру Кучковську, таким чином на сьогодні заблоковані всі КПП, якими можуть проїжджати великогабаритні вантажівки з товаром.

За даними прикордонників, на в'їзд в Україну на всіх цих пунктах очікують на території Польщі понад 1700 фур.

Польські фермери протестують проти "неконтрольованого імпорту аграрно-продовольчої продукції з України, яка не застосовує стандарти Європейського Союзу". 11 лютого на пункті "Дорогуськ-Ягодин" вони висипали частину зерна з українських вантажівок.

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