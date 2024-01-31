У ЄС хочуть скасувати мита на імпорт з України ще на рік

Єврокомісія пропонує ще на рік продовжити скасування мит на імпорт з України до ЄС. Щоправда в Брюсселі розробили й запобіжний механізм на ввезення сільгосппродукції, щоб захистити ринки окремих країн.

Єврокомісія запропонувала продовжити ще на один рік призупинення імпортних мит і квот на український імпорт до ЄС і водночас запровадити новий захисний механізм на імпорт "чутливої для ЄС сільськогосподарської продукції". Цю пропозицію у середу, 31 грудня, оприлюднив віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Шінас під час пресконференції у Брюсселі.

"Автономні торговельні заходи дають конкретні переваги для багатьох секторів українського експорту, вони підтримують робочі місця, стабільність економіки і надають необхідне джерело прибутку та іноземної валюти, щоб допомогти Україні закінчити війну", - заявив Шінас, наголосивши, що серед членів Єврокомісії існує повний консенсус з приводу економічної підтримки України в умовах війни.

Запобіжний механізм для сільськогосподарської продукції

Водночас у Брюсселі прислухалися до скарг деяких країн-членів ЄС і учасників сільськогосподарського ринку щодо імпорту певної чутливої сільськогосподарської продукції, особливо якщо ця продукція залишається на території тих країн, які межують з Україною. "Ми розуміємо, який вплив це на них справляє", - відзначив віцепрезидент ЄК.

За його словами, хоча моніторинг Єврокомісії не засвідчив "негативного ефекту" українського імпорту сільськогосподарської продукції на ринок ЄС в цілому, проте все-таки у Брюсселі визнали, що "він може існувати більш локально у кількох країнах".

Саме тому до своєї пропозиції Єврокомісія включила "запобіжний механізм". Він може бути швидко застосований у разі, якщо на ринку однієї чи кількох країн-членів ЄС спостерігатиметься "негативний ефект" чи "значне викривлення", навіть у тому випадку, коли загальна ситуація на ринку ЄС "не буде порушена", пояснив Шінас.

Окрім того, для деяких "чутливих продуктів", а саме м'яса птиці, цукру та яєць, передбачено "механізм автоматичного екстреного гальмування". "Він дасть змогу підтримувати імпорт на рівні 2022-2023 років, не дозволяючи більшого зростання надходження цієї продукції", - сказав Шінас. Якщо Єврокомісія побачить, що рівень імпорту курятини, яєць чи цукру починає зростати вище минулорічних обсягів "тарифи на цю продукцію можуть бути знову запущені в дію".

"Це стабілізує імпорт (сільськогосподарської продукції. - Ред.) з України та надасть гарантії, що ситуація, яка вплинула на деякі ринки сусідніх країн минулого року не повториться", - сказав віцепрезидент Єврокомісії.

Протести болгарських фермерів проти скасування мит на українське зерно, 19 вересня 2023 року Фото: Nikolay Doychinow/AFP/Getty Images

Односторонні заборони на імпорт мають бути скасовані

У вересні минулого року Польща, Угорщина та Словаччина на національному рівні ввели заборони на імпорт певних видів сільськогосподарської продукції попри те, що Єврокомісії це ембарго зняла. За словами Маргарітіса Шінаса, новий запобіжний механізм дозволяє "більш локалізовану оцінку впливу імпорту з України" і дає можливість країнам "висловити свою стурбованість перед Єврокомісією перед тим, як активізувати цей запобіжник".

Наразі Єврокомісія продовжує закликати країни, які в односторонньому порядку обмежили сільськогосподарський імпорт з України, зняти це ембарго. "Ми тримаємо на столі усі можливі опції на випадок, якщо ці країни не почують нашого заклику", - наголосив Шінас.

Єврокоміся запропонувала продовжити на наступний рік призупинення мит і квот також і для Молдови. Тепер цю пропозицію має підтримати Європарламент і Європейська Рада.