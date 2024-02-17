Фермери 18 лютого повністю заблокують "Ягодин - Дорогуськ"

Польські фермери блокують рух через КПП "Ягодин - Дорогуськ" з 9 лютого. У неділю до них доєднаються фермери з ФРН, Бельгії, Нідерландів та Франції.

Польські аграрії разом із колегами з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції 18 лютого заблокують рух вантажних автомобілів в обох напрямках у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ". Про це у суботу, 17 лютого, попередила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

"18 лютого очікується повне блокування руху для вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Для цього до польсько-українського кордону прямують фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції, які мають намір взяти участь у масштабній акції протесту", - йдеться у повідомленні.

Нині черга на вʼїзд у пункті пропуску "Ягодин- Дорогуськ" складає 550 вантажівок, а в електронній черзі на виїзд очікує 820 транспортних засобів, додали в ДПСУ.

Нагадаємо, польські аграрії страйкуютьу пунктах пропуску на кордоні з Україною з 9 лютого. Зокрема, акція протесту на пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" погоджена польською владою до 9 березня 2024 року. Таким чином фермери вистпують проти "неконтрольованого імпорту агропродовольчої продукції з України та інших країн поза ЄС, які не застосовують стандарти ЄС".

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