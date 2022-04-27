Олександр Кубраков - український політик та підприємець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Кубраков".

У травні 2021 року Олександр Кубраков очолив міністерство інфраструктури України. До цього, з листопада 2019 року, Олександр Кубраков очолював Державне агентство автомобільних доріг ("Укравтодор"). Олександр Кубраков обрався до Верховної Ради 9-го скликання від партії "Слуга народу". Але вже в грудні 2019 року склав повноваження народного депутата через його призначення в "Укравтодор". З 2011 до 2015 року був радником мера Києва, у 2015-2016 роках - керівником проєктного офісу міністерства юстиції. З 2016 до 2019 року працював керівником сектору телекомунікацій та IT в експертно-аналітичному центрі BRDO, а також був виконавчим директором Асоціації "Інформаційні технології України". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.