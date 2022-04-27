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Олександр Кубраков

Олександр Кубраков - український політик та підприємець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Кубраков".

У травні 2021 року Олександр Кубраков очолив міністерство інфраструктури України. До цього, з листопада 2019 року, Олександр Кубраков очолював Державне агентство автомобільних доріг ("Укравтодор"). Олександр Кубраков обрався до Верховної Ради 9-го скликання від партії "Слуга народу". Але вже в грудні 2019 року склав повноваження народного депутата через його призначення в "Укравтодор". З 2011 до 2015 року був радником мера Києва, у 2015-2016 роках - керівником проєктного офісу міністерства юстиції. З 2016 до 2019 року працював керівником сектору телекомунікацій та IT в експертно-аналітичному центрі BRDO, а також був виконавчим директором Асоціації "Інформаційні технології України". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Єврокомісія підтримує залучення міст і регіонів ЄС до відновлення України

Єврокомісія підтримує залучення міст і регіонів ЄС до відновлення України 27.04.2022

Володимир Зеленський неодноразово закликав залучити міста та регіони ЄС до післявоєнної відбудови окремих населених пунктів чи об'єктів в Україні. Єврокомісія випустила заяву, в якій підтримала ініціативу.
Річне падіння економіки України може сягнути 40 відсотків - мінекономіки

Річне падіння економіки України може сягнути 40 відсотків - мінекономіки 02.04.2022

Втрати ВВП України у першому кварталі міністерство економіки оцінює в 16 відсотків. Найбільше постраждали ті галузі, в яких неможлива дистанційна робота.
Збитки транспортної інфраструктури України сягнули 10 мільярдів доларів

Збитки транспортної інфраструктури України сягнули 10 мільярдів доларів 08.03.2022

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков оцінив шкоду, завдану війною транспортній інфраструктурі України. На думку урядовця, більшість об'єктів вдасться відновити за рік.
Мінінфраструктури: Скасування авіарейсів до України - політизоване

Мінінфраструктури: Скасування авіарейсів до України - політизоване 21.02.2022

На думку міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, нинішнє скасування рейсів низкою іноземних авіакомпаній продиктоване виключно інформаційним загостренням ситуації.

У Deutsche Bahn уточнили плани співпраці з Укрзалізницею

У Deutsche Bahn уточнили плани співпраці з "Укрзалізницею" 10.11.2021

Наразі обговорюється модель, за якою DB Engineering & Consulting направить експертів та менеджерів до України для консультування "Укрзалізниці" щодо структурних аспектів пасажирських перевезень.

Пасажирські перевезення Укрзалізницею передадуть в управління Deutsche Bahn з нового року - міністр

Пасажирські перевезення "Укрзалізницею" передадуть в управління Deutsche Bahn з нового року - міністр 09.11.2021

У міністерстві інфраструктури України обіцяють, що з наступного року пасажирські перевезення передадуть німецьким колегам. У Deutsche Bahn інформацію поки не підтверджують.

До порятунку Укрзалізниці від банкрутства долучилися РНБО, Кабмін та СБУ

До порятунку "Укрзалізниці" від банкрутства долучилися РНБО, Кабмін та СБУ 05.08.2021

В "Укрзалізниці" запровадили тимчасове керівництво на вимогу РНБО, аби врятувати компанію від банкрутства. Основними причинами проблем на залізниці експерти називають неефективне керівництво останніх років і корупцію.
Рада призначила Олександра Кубракова міністром інфраструктури

Рада призначила Олександра Кубракова міністром інфраструктури 20.05.2021

Колишній голова "Укравтодору" Олександр Кубраков став міністром інфраструктури України. "За" його кандидатуру проголосували 284 народних депутати.
Голова Укравтодору про те, чи матиме Україна якісні дороги

Голова "Укравтодору" про те, чи матиме Україна якісні дороги 24.06.2020

В Україні хочуть відремонтувати зношені автошляхи та побудувати нові. Голова "Укравтодору" Олександр Кубраков запевняє, що впораються, хоча визнає, що більшість доріг досі "в ненормативному чи аварійному стані".