До порятунку "Укрзалізниці" від банкрутства долучилися РНБО, Кабмін та СБУ

У середу, 4 серпня, Рада нацбезпеки та оборони (РНБО) доручила Кабміну покласти обов'язки голови правління Укрзалізниці (УЗ) на міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Раніше РНБО пристало на пропозицію Служби безпеки України (СБУ) запровадити на УЗ тимчасову адміністрацію. Причиною назвали корупцію в компанії, накопичення боргів перед кредиторами та працівниками, економічно необґрунтовані тарифи на вантажні перевезення, критичне виснаження залізничної інфраструктури. За інформацією СБУ, нинішній стан компанії загрожує національній безпеці України, і тому Кабмін має негайно стабілізувати її роботу.

Стратегічно важлива галузь

Українська залізниця - четверта за обсягами вантажних перевезень на континенті після залізниць Китаю, Росії та Індії. Вона забезпечує 82 відсотки вантажних і близько половини від усіх пасажирських перевезень в державі. Але, як зазначила СБУ у поданих до РНБО документах, УЗ припускається майже щоденних затримок потягів і, як наслідок, завдає збитків бізнесу. Причина полягає в тому, що третина колій і 90 відсотків вагонів в аварійному стані й потребують капітального ремонту.

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Однією з причин цього спецслужба назвала корупцію і повідомила, що за останні два роки проти посадовців УЗ порушено 237 кримінальних проваджень, а загальна сума збитків від їхніх дій сягнула понад мільярда гривень. На цьому тлі працівникам компанії не виплачено 44 мільярди гривень доплат та премій. А сама УЗ нагромадила 35,8 мільярда гривень кредитів, здебільшого перед дочірньою фірмою російського "Сбербанку". Це загрожує технічним дефолтом компанії, яка є державною і яку внесено до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації.

Хто винен у проблемах "Укрзалізниці"?

Ексміністр інфраструктури часів президентства Петра Порошенка і один з лідерів опозиційної партії "Європейська солідарність" Володимир Омелян в інтерв'ю DW сказав, що системна криза УЗ загрожує вже навіть не самій компанії, а економіці та обороноздатності держави. Адже в разі неспроможності залізниці перевозити вантажі може бути заблоковано всю логістику українського війська. Проблемою номер один УЗ він назвав корупцію, яка "покривається з найвищих владних кабінетів". "Дуже багато людей вказують на першого помічника президента України Сергія Шефіра, який глибоко обізнаний у справах УЗ і безпосередньо впливає на кадрові рішення", - зазначив Омелян.

"Укрзалізниця" забезпечує 82 відсотки вантажних перевезень в країні

Натомість голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування кризи на УЗ від партії "Слуга народу" Юлія Гришина коренем проблем на УЗ назвала неефективне керівництво. На своїй сторінці у Facebook вона написала, що робота членів правління УЗ дублюється 13 профільними директорами і це "розмиває їхню відповідальність". "Склад правління - це не команда професіоналів-однодумців, яка цілеспрямовано працює на користь УЗ та національної економіки, а розрізнений набір дилетантів в залізничній сфері, які є висуванцями певних "впливових сил" та за дуже велику винагороду відстоюють їхні інтереси, руйнуючи стратегічну для держави галузь", - зазначила Гришина.

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Голова виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті Зеленському Міхеіл Саакашвілі звертає увагу на те, що за останні роки УЗ практично не мала стабільного керівництва. Більшість очільників підприємства лише виконували обов'язки керівника. "Жодна компанія не змогла б нормально функціонувати в таких умовах, тим більше УЗ з її масою боргів, проблем і корупцією", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Бізнес зацікавлений у стабільності УЗ

Ексміністр Омелян вважає, що великий бізнес ще більше, ніж у збереженні низьких тарифів, зацікавлений у збереженні та вчасному перевезенні вантажів. Адже непередбачувані затримки вантажів на кілька тижнів через аварійний стан вагонів та колій загрожують олігархам величезними штрафам за експортними контрактами та втратою закордонних контрагентів. Омелян нагадав, що за його урядування міністерство кілька разів збільшувало тарифи на вантажні перевезення, натомість за часів президентства Зеленського вони лишалися недоторканними, тоді як були збільшені тарифи на залізничні квитки для пасажирів.

Галузь пасажирських перевезень експерти пропонують відділити від вантажної

Одним із шляхів підвищення ефективності УЗ в експертних колах називають її розділення на окремі компанії з вантажних та пасажирських перевезень, а також з догляду за інфраструктурою та управління непрофільними активами. Проте цю реформу впродовж останніх років не просували навіть члени наглядової ради УЗ від європейських держав, сказав в інтерв'ю DW голова ради "Всеукраїнського центру реформ транспортної інфраструктури" Володимир Наумов. "Була просто видимість роботи над реформуванням. Це нікому не потрібно. Всі приходили і розуміли, що вони ненадовго", - сказав експерт.

Як стабілізувати залізницю

Наумов вважає головною проблемою УЗ є той факт, що від 2016 року нею керували нефахівці. А отже, першим кроком до виведення компанії з кризи, на його думку, є призначення фахових залізничників, які одразу почнуть вживати адекватних заходів зі стабілізації залізниці. "Слід замінити наглядову раду і все правління на професіоналів і, як мінімум, три роки їх не змінювати. Всі три гілки влади мають їм максимально допомагати і відстоювати інтереси державного підприємства", - переконаний експерт.

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Своєю чергою, Володимир Омелян вважає заміну "розмитого корупційними призначеннями" менеджменту УЗ лише однією з ланок стабілізації компанії. На його думку, слід запровадити економічно обґрунтовані та ринкові тарифи на вантажні перевезення, а також долучити до фінансування збиткових пасажирських перевезень не лише кошти самої УЗ, а й держбюджету та місцевих органів влади. Третім фактором Омелян назвав боротьбу з корупцією. "За нашими підрахунками, щороку через корупційні схеми УЗ втрачає 15-20 мільярдів гривень", - підсумував Омелян.