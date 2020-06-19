  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт

Володимир Омелян

Тема

Володимир Омелян - колишній міністр інфраструктури України.

Пропустити розділ Докладно

Докладно

Deutsche Bahn розділив вантажні і пасажирські перевезення ще десятиріччя тому

Чи допоможе Deutsche Bahn реформувати "Укрзалізницю"

Чи допоможе Deutsche Bahn реформувати "Укрзалізницю"

В "Укрзалізниці" заявили - Deutsche Bahn радитиме компанії, як відділити напрямок пасажирських перевезень від вантажних.
Економіка27 серпня 2021 р.
Україна, потяг "Укрзалізниці"

До порятунку "Укрзалізниці" долучилися РНБО, Кабмін та СБУ

До порятунку "Укрзалізниці" долучилися РНБО, Кабмін та СБУ

Основними причинами проблем на залізниці експерти називають неефективне керівництво останніх років і корупцію.
Економіка5 серпня 2021 р.
Володимир Зеленський зі своїм "Великим будівництвом" обіцяє відремонтувати усі державні дороги в Україні

"Велике будівництво": скільки доріг звів Зеленський (відео)

"Велике будівництво": скільки доріг звів Зеленський (відео)

І Зеленський, і Порошенко приписують собі рекордні обсяги ремонту доріг протягом року. Як маніпулюють цифрами політики?
Політика19 січня 2021 р.
external

"Велике будівництво": як Зеленський і Порошенко "міряються" дорогами (19.01.2021)

"Велике будівництво": як Зеленський і Порошенко "міряються" дорогами (19.01.2021)

І Володимир Зеленський зі своїм "Великим будівництвом", і його попередник Петро Порошенко приписують собі рекордні обсяги ремонту доріг. Обидва - майже по 4 тисячі зроблених доріг протягом року. Як маніпулюють цифрами політики?
Економіка19 січня 2021 р.05:51 хв.
Володимир Омелян

Суд відпустив Омеляна під особисте зобов'язання

Суд відпустив Омеляна під особисте зобов'язання

ВАКС обрав Володимиру Омеляну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Політика25 червня 2020 р.
Володимир Омелян

НАБУ вручило підозру ексміністру Володимиру Омеляну

НАБУ вручило підозру ексміністру Володимиру Омеляну

Детективи НАБУ вручили підозру колишньому міністру Володимиру Омеляну.
Політика19 червня 2020 р.
Показати більше