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Володимир Омелян
Тема
Володимир Омелян - колишній міністр інфраструктури України.
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Докладно
Чи допоможе Deutsche Bahn реформувати "Укрзалізницю"
Чи допоможе Deutsche Bahn реформувати "Укрзалізницю"
В "Укрзалізниці" заявили - Deutsche Bahn радитиме компанії, як відділити напрямок пасажирських перевезень від вантажних.
Економіка
27.08.2021
27 серпня 2021 р.
До порятунку "Укрзалізниці" долучилися РНБО, Кабмін та СБУ
До порятунку "Укрзалізниці" долучилися РНБО, Кабмін та СБУ
Основними причинами проблем на залізниці експерти називають неефективне керівництво останніх років і корупцію.
Економіка
05.08.2021
5 серпня 2021 р.
"Велике будівництво": скільки доріг звів Зеленський (відео)
"Велике будівництво": скільки доріг звів Зеленський (відео)
І Зеленський, і Порошенко приписують собі рекордні обсяги ремонту доріг протягом року. Як маніпулюють цифрами політики?
Політика
19.01.2021
19 січня 2021 р.
"Велике будівництво": як Зеленський і Порошенко "міряються" дорогами (19.01.2021)
"Велике будівництво": як Зеленський і Порошенко "міряються" дорогами (19.01.2021)
І Володимир Зеленський зі своїм "Великим будівництвом", і його попередник Петро Порошенко приписують собі рекордні обсяги ремонту доріг. Обидва - майже по 4 тисячі зроблених доріг протягом року. Як маніпулюють цифрами політики?
Економіка
19.01.2021
19 січня 2021 р.
05:51 хв.
Суд відпустив Омеляна під особисте зобов'язання
Суд відпустив Омеляна під особисте зобов'язання
ВАКС обрав Володимиру Омеляну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Політика
25.06.2020
25 червня 2020 р.
НАБУ вручило підозру ексміністру Володимиру Омеляну
НАБУ вручило підозру ексміністру Володимиру Омеляну
Детективи НАБУ вручили підозру колишньому міністру Володимиру Омеляну.
Політика
19.06.2020
19 червня 2020 р.
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