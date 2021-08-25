Чи допоможе німецька Deutsche Bahn реформувати "Укрзалізницю"

В "Укрзалізниці" заявили - Deutsche Bahn радитиме компанії, як відділити напрямок пасажирських перевезень від вантажних. Не всі експерти однак вірять в успіх цієї реформи.
Ще у лютому минулого року представники німецької залізничної компанії Deutsche Bahn та її української "колеги" "Укрзалізниці" підписали меморандум про взаєморозуміння та стратегічне партнерство. Тоді член правління з питань інфраструктури Deutsche Bahn Рональд Пофалла (Ronald Pofalla) розповідав в інтерв'ю DW про те, що все розпочнеться з консультацій, втім в разі успішного співробітництва у майбутньому низка менеджерів німецької компанії може підтримати керівництво "Укрзалізниці" в безпосередньому управлінні нею.
Однак вже у квітні тодішній міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що "Укрзалізниця" припинила консультації з найбільшим залізничним оператором Німеччини. При цьому він зазначив, що "Укрзалізниця" повернеться до ідеї співпраці та консалтингу з німецькою Deutsche Bahn після покращення фінансової ситуації.
А в серпні 2020 року "Укрзалізницю" очолив голова наглядової ради аеропорту "Бориспіль" Володимир Жмак, який одразу зазначив, що не бачить можливості та сенсу в залученні до співпраці іноземних фахівців, у тому числі й від німецької Deutsche Bahn. На той час здавалося, що жодних перспектив у меморандуму між двома компаніями вже немає.
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Втім, уже у березні 2021 року Жмака звільнили, а на початку серпня Рада національної безпеки та оборони (РНБО) доручила Кабміну покласти обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на чинного міністра інфраструктури Олександра Кубракова під приводом корупції в компанії, накопичення боргів перед кредиторами та працівниками, економічно необґрунтованих тарифів на вантажні перевезення та критичне виснаження залізничної інфраструктури.
І раптом, менше ніж через місяць після рішення РНБО, в "Укрзалізниці" оголосили про підписання договору з Deutsche Bahn Engineering & Consulting щодо консалтингу в сфері пасажирських перевезень. Щоправда, цього разу в компанії повідомили більше конкретики про укладену угоду.
Передусім німецькі консультанти опікуватимуться відділенням пасажирських перевезень від вантажних і забезпеченням їхнього ефективного управління, заявили в "Укрзалізниці". "У процесі реформування галузі маємо змінити багаторічну практику, коли пасажирські перевезення фінансуються за рахунок вантажних. Це окремі напрямки бізнесу нашої компанії, які мають обліковуватись і фінансуватись окремо", - зазначив виконувач обов'язків голови правління компанії Олександр Камишін.
За словами Пофалли, у німецькій компанії мають досвід такої трансформації. "Той шлях, на який зараз стає "Укрзалізниця", Німеччина пройшла близько 10 років тому. Ми раді ділитись власним досвідом та посилювати нашу співпрацю", - заявив член ради директорів Deutsche Bahn з питань інфраструктури.
При цьому в "Укрзалізниці" знову згадали про перспективу передання управління німецьким колегам. Мовляв, підписаний контракт є лише першим етапом співпраці, а вже на початку наступного року "команда німецьких менеджерів буде делегована для операційного управління пасажирськими перевезеннями в Україні".
Поки ж німецькі експерти мають розробити дорожню карту реформи перевезень пасажирів у далекому та приміському сполученнях на найближчі п'ять років та модель їхнього фінансування. Вони також визначатимуть орієнтовну потребу "Укрзалізниці" в інвестиціях, потрібних для оновлення рухомого складу, який використовуватиметься у так званій моделі суспільно важливих перевезень. Йдеться про закупівлю та виробництво пасажирських електричок, дизельних поїздів і спальних вагонів, зокрема про можливість їхнього виробництва в рамках міжнародної кооперації за участю українського виробника.
У розмові з DW колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян зазначає - ідея розділення пасажирських та вантажних перевезень давно назріла. Необхідність такого розділення Омелян пояснює тим, що раніше пасажирські перевезення в Україні фактично фінансувалися за рахунок так званого перехресного субисдування з надходжень від вантажних перевезень. Це, за словами ексміністра, створює значний простір для зловживань і корупції.
Про це каже і експерт сектора "Транспорт та інфраструктура" Офісу ефективного регулювання (BRDO) Андрій Буковський. За його словами, така реформа може забезпечити прозорість фінансових потоків всередині товариства, підвищити якість управління кожним видом діяльності і сприятиме ліквідації перехресного субсидування. Експерт зазначає - прикладом достатньо успішної реформи пасажирських перевезень є досвід Німеччини, Польщі, Фінляндії, де завдяки проведеним змінам у законодавстві та у структурі залізничного транспорту такі перевезння значно підвищили свою якість та досягли беззбитковості.
І хоча, на думку Омеляна, Deutsche Bahn десятиліття тому зробив подібний крок не ідеальним чином, цей досвід у будь-якому разі може бути корисним для "Укрзалізниці". "Порадитися із представниками міжнародної компанії - це завжди хороша ідея", - каже він.
При цьому Буковський наголошує - така співпраця може бути корисною і успішною, але за умови, що запровадження німецького чи будь-якого досвіду "відбуватиметься зважено, з урахуванням технологічних, економічних, географічних і соціальних аспектів, що притаманні сучасній Україні".
Однак щодо перспективи успіху цієї реформи координатор проєкту "Поїздка" Олександр Бондаренко висловлюється досить скептично. Він називає заяви керівництва "Укрзалізниці" популізмом. Він погоджується з необхідністю якнайшвидшого реформування компанії, але сумніваєтсья у тому, що німці будуть здатні імплементувати свій досвід в Україні. За його словами, вхідні умови є занадто різними - залізничні системи в двох країнах відрізняються не лише розміром колій, але й законами, які регулюють їхню діяльність. "Без попередньої гармонізації українського законодавства з європейськими нормами німці залишатимуться безпорадними", - попереджає експерт.
Трохи більш стриманим є Омелян, але й він вказує на масштабні перепони, що стають на шляху будь-яких позитивних змін в "Укрзалізниці". Передусім, за його словами, розділення вантажних та пасажирських перевезень вимагатиме величезних витрат з державного бюджету, адже навіть в Німеччині перевезення пасажирів субсидується федеральним та земельними урядами. "В нас таких грошей, як в Німеччині, просто немає", - попереджає він.
Втім, навіть якщо необхідні кошти знайдуться, такі величезні зміни, за словами Омеляна, потребуватимуть політичної волі влади для залучення фахового керівництва до цього процесу та реальної боротьби з корупцією. "В іншому випадку співробітництво з німцями може виявитися спробою знайти виправдання вже запрограмованому провалу - мовляв, подивіться, що навіть Deutsche Bahn не зміг розчистити ці авгієві стайні", - резюмує ексміністр.