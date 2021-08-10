 Deutsche Bahn консультуватиме ″Укразалізницю″ щодо пасажирських перевезень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2021

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Новини

Deutsche Bahn консультуватиме "Укразалізницю" щодо пасажирських перевезень

Консалтинг є першим етапом співпраці, який почнеться до кінця 2021 року. На другому етапі "Укрзалізниця" планує залучити команду з Deutsche Bahn для управління пасажирськими перевезеннями у 2022 році.

Потяг Укразалізниці

Deutsche Bahn консультуватиме "Укразалізницю" щодо пасажирських перевезень

"Укрзалізниця" та Deutsche Bahn Engineering & Consulting уклали договір щодо консалтингу в сфері пасажирських перевезень. Мова йде про налагодження планування та розвитку пасажирських залізничних перевезень, оптимізацію закупівель та оновлення рухомого складу, повідомила пресслужба "Укрзалізниці" у вівторок, 24 серпня.

"Німецька компанія допоможе "Укрзалізниці" відділити пасажирські перевезення від вантажних і забезпечити ефективне управління. Консалтинг є першим етапом співпраці, який буде втілено до кінця 2021 року", - йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

За його успішного впровадження на другому етапі "Укрзалізниця" залучить команду менеджерів з Deutsche Bahn для безпосереднього управління пасажирськими перевезеннями вже у 2022 році, уточнили в акціонерному товаристві.

За словами в. о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишіна, DB E&C має розробити дорожню карту для впровадження перевезень пасажирів у далекому та приміському сполученнях на найближчі п'ять років та модель фінансування пасажирських перевезень.

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"У процесі реформування галузі маємо змінити багаторічну практику, коли пасажирські перевезення фінансуються за рахунок вантажних. Це окремі напрямки бізнесу нашої компанії, які мають обліковуватись і фінансуватись окремо", - зазначив  Камишін.

Експерти DB E&C мають визначити обсяги перевезень та орієнтовну потребу "Укрзалізниці" у капітальних інвестиціях на оновлення рухомого складу для використання в моделі суспільно важливих перевезень.

Зазначається, що DB E&C також оцінить перспективи закупівлі та виробництва пасажирського рухомого складу - регіональних електропоїздів, дизель-поїздів, вагонів для нічних поїздів - та можливості виробництва такого рухомого складу в рамках міжнародної кооперації за участю українського виробника.

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