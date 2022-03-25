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Deutsche Bahn

Залізничний міст до України: як залізничники Німеччини доставляють гумдопомогу українцям

Залізничний міст до України: як залізничники Німеччини доставляють гумдопомогу українцям 25.03.2022

Раз на два дні, під покровом ночі, з берлінського передмістя до Києва відбуває потяг з гуманітарною допомогою для України. Розклад та точне місце призначення не розголошуються.

Потяг Берлін-Київ: як німецька залізниця доправляє гуманітарну допомогу (25.03.2022) 25.03.2022

Німецька залізниця запустила "залізничний міст" між Берліном та Києвом. Кожні два дні потяги доставлятимуть контейнери з провізією та гуманітарною допомогою.

Deutsche Bahn постачатиме допомогу для України сцеціальним потягом

Deutsche Bahn постачатиме допомогу для України сцеціальним потягом 11.03.2022

Німецька залізниця Deutsche Bahn відправила перший вантажний потяг з товарами першої необхідності до України. Проєкт називається Schienenbrücke

У Deutsche Bahn уточнили плани співпраці з Укрзалізницею

У Deutsche Bahn уточнили плани співпраці з "Укрзалізницею" 10.11.2021

Наразі обговорюється модель, за якою DB Engineering & Consulting направить експертів та менеджерів до України для консультування "Укрзалізниці" щодо структурних аспектів пасажирських перевезень.

Пасажирські перевезення Укрзалізницею передадуть в управління Deutsche Bahn з нового року - міністр

Пасажирські перевезення "Укрзалізницею" передадуть в управління Deutsche Bahn з нового року - міністр 09.11.2021

У міністерстві інфраструктури України обіцяють, що з наступного року пасажирські перевезення передадуть німецьким колегам. У Deutsche Bahn інформацію поки не підтверджують.

У Гамбурзі почнуть їздити потяги без… машиністів (13.10.2021) 13.10.2021

Потяги-безпілотники незабаром почнуть курсувати залізницею Гамбурга. Це дозволить перевозити більше пасажирів, поліпшить пунктуальність і заощадить близько 30% енергії, запевняють розробники Deutsche Bahn і Siemens. Як це працює?
Німеччина: 230 тисяч порушень маскового режиму в потягах та на вокзалах

Німеччина: 230 тисяч порушень маскового режиму в потягах та на вокзалах 25.09.2021

За цей рік німецька поліція зафіксувала близько 230 тисяч порушень маскового режиму в потягах та на вокзалах. Понад 11 тисяч порушників мали сплатити штраф.
Укрзалізниця і Deutsche Bahn: як німці покращуватимуть сервіс для пасажирів (відео)

"Укрзалізниця" і Deutsche Bahn: як німці покращуватимуть сервіс для пасажирів (відео) 15.09.2021

"Укрзалізниця" хоче стати такою же успішною, які німецький залізничний концерн Deutsche Bahn. З 14 вересня в Україні почали працювати експерти Deutsche Bahn, які мають завдання підготувати 5-річний план розвитку "УЗ".

"Укрзалізниця" і Deutsche Bahn: як німці покращуватимуть сервіс для пасажирів (14.09.2021) 14.09.2021

"Укрзалізниця" хоче стати такою ж успішною, які німецький залізничний концерн Deutsche Bahn. З 14 вересня в Україні почнуть працювати експерти Deutsche Bahn, які мають завдання підготувати 5-річний план розвитку "УЗ". Крім того, підготувати пропозиції, як, не збільшуючи вартості квитків, перетворити частково "радянський" сервіс "УЗ" на європейський.

Німецька залізниця не змогла через суд заборонити страйк залізничників

Німецька залізниця не змогла через суд заборонити страйк залізничників 03.09.2021

Суд з трудових спорів у Франкфурті-на-Майні дозволив машиністам локомотивів Deutsche Bahn продовжувати свій страйк. Через нього в Німеччині скасовано 75 відсотків потягів далекого сполучення.
У Німеччині почався п'ятиденний страйк залізничників

У Німеччині почався п'ятиденний страйк залізничників 02.09.2021

Протягом наступних п'яти діб рух потягів далекого прямування в Німеччині скоротиться на 75 відсотків. Профспілка машиністів знову не змогла домовитися з Deutsche Bahn про підвищення зарплати.
Чи допоможе німецька Deutsche Bahn реформувати Укрзалізницю

Чи допоможе німецька Deutsche Bahn реформувати "Укрзалізницю" 27.08.2021

В "Укрзалізниці" заявили - Deutsche Bahn радитиме компанії, як відділити напрямок пасажирських перевезень від вантажних. Не всі експерти однак вірять в успіх цієї реформи.
Deutsche Bahn консультуватиме Укразалізницю щодо пасажирських перевезень

Deutsche Bahn консультуватиме "Укразалізницю" щодо пасажирських перевезень 25.08.2021

Консалтинг є першим етапом співпраці, який почнеться до кінця 2021 року. На другому етапі "Укрзалізниця" планує залучити команду з Deutsche Bahn для управління пасажирськими перевезеннями у 2022 році.
У Німеччині страйкують машиністи пасажирських потягів

У Німеччині страйкують машиністи пасажирських потягів 23.08.2021

До страйку закликала профспілка німецьких машиністів GDL під час тарифних переговорів з керівництвом залізничного концерну Deutsche Bahn.
Профспілка машиністів може наступного тижня провести ще один страйк у ФРН

Профспілка машиністів може наступного тижня провести ще один страйк у ФРН 11.08.2021

Німецька залізниця паралізована страйком машиністів локомотивів, який триватиме два дні. Профспілка машиністів заявляє, що наступного тижня може повторити страйк.
У Німеччині оголосили страйк машиністи локомотивів

У Німеччині оголосили страйк машиністи локомотивів 10.08.2021

Профспілка машиністів локомотивів GDL закликала своїх членів до страйку на німецькій залізниці Deutsche Bahn. Рух пасажирських потягів зупинять на дві доби, починаючи з ночі 11 серпня.
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