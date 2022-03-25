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Потяги-безпілотники незабаром почнуть курсувати залізницею Гамбурга. Це дозволить перевозити більше пасажирів, поліпшить пунктуальність і заощадить близько 30% енергії, запевняють розробники Deutsche Bahn і Siemens. Як це працює?
"Укрзалізниця" хоче стати такою же успішною, які німецький залізничний концерн Deutsche Bahn. З 14 вересня в Україні почали працювати експерти Deutsche Bahn, які мають завдання підготувати 5-річний план розвитку "УЗ".
"Укрзалізниця" хоче стати такою ж успішною, які німецький залізничний концерн Deutsche Bahn. З 14 вересня в Україні почнуть працювати експерти Deutsche Bahn, які мають завдання підготувати 5-річний план розвитку "УЗ". Крім того, підготувати пропозиції, як, не збільшуючи вартості квитків, перетворити частково "радянський" сервіс "УЗ" на європейський.