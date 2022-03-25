Deutsche Bahn

Залізничний міст до України: як залізничники Німеччини доставляють гумдопомогу українцям

Раз на два дні, під покровом ночі, з берлінського передмістя до Києва відбуває потяг з гуманітарною допомогою для України. Розклад та точне місце призначення не розголошуються.