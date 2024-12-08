Потяги-привиди. Чому у ФРН ночами їздять порожні потяги

Пасажири в Німеччині дедалі більше невдоволені роботою Deutsche Bahn. Постійно виникають нові курйозні епізоди, пов'язані з роботою цього залізничного держконцерну, які проливають світло на його нинішній стан.

Останнім часом у Німеччині зростає невдоволення державним залізничним концерном Deutsche Bahn (DB). Зовсім нещодавно з'явився ще один привід критикувати його роботу. На початку грудня стало відомо, що Deutsche Bahn ганяє ночами порожні пасажирські потяги навколо Берліна. Столична газета Der Tagesspiegel повідомила з посиланням на інсайдерів, що приблизно "п'ять або шість високошвидкісних поїздів (Intercity-Express, ICE) курсують містом і навколо нього в нічний час без пасажирів".

Причина - брак запасних шляхів: Берлін розташовано на північному сході Німеччини, і багато маршрутів далекого прямування закінчуються саме тут. Крім того, звідси вранці стартують регіональні та приміські потяги, сюди ж вони ввечері повертаються. Але у столиці Німеччини недостатньо залізничних колій, на яких потяги могли б просто стояти вночі.

При цьому жваве залізничне сполучення в Берліні та околицях триває й ночами. Тож щоб йому не заважати, швидкісні потяги, яким ніде стати на стоянку, мають продовжувати рух, слідуючи коліями, які наразі не використовуються. Подібну практику представник DB у розмові з Der Tagesspiegel назвав "абсолютно нормальним робочим процесом".

За даними видання, від запланованого будівництва нових запасних шляхів на південь від Берліна Deutsche Bahn відмовився після протестів місцевих жителів. Інший такий об'єкт планують звести в північному районі Панков.

Deutsche Bahn: Занадто мало шляхів, занадто мало машиністів

Безглуздий рух ICE без пасажирів не лише вимагає витрат на електроенергію. Машиністи, які ночами водять порожні потяги навколо Берліна, вдень не в змозі керувати тими поїздами, що відправляються за розкладом і з пасажирами.

І це лише посилює давно відому проблему - брак кваліфікованої робочої сили. За інформацією тижневика Wirtschaftswoche, профспілка машиністів потягів (GDL) підрахувала, що в Німеччині відкрито 1200 вакансій машиністів.

І це при тому, що, як з'ясувало об'єднання пасажирських та екологічних спілок Allianz pro Schiene, щороку кількість кваліфікованих працівників у компанії збільшується на 1000 осіб. Тим часом, з огляду на плани розвитку транспортної інфраструктури в Німеччині з акцентом на залізничне сполучення, у майбутньому DB щорічно знадобляться не менше 5000 нових машиністів. Та попри те, що розширення залізничної мережі та пошук кваліфікованих співробітників явно ускладнені, у сфері цифровізації в Deutsche Bahn намітився прогрес.

Тільки цифрові розклади руху потягів від Deutsche Bahn?

Наприкінці листопада DB оголосив, що з 15 грудня розклади прибуття потягів більше не будуть вивішуватися на платформах. Зараз на вокзалах по всій Німеччині є два види розкладів: жовті аркуші з інформацією про час відправлення поїздів та білі - про їхнє прибуття. Причиною відмови від чинної системи DB назвав економію паперу та адміністративних витрат.

На жовтих аркушах - розклад відправлення поїздів, на білих - прибуття. Поки що вони залишаться на німецьких вокзалах Фото: Andreas Arnold/dpa/picture alliance

Замість паперових розкладів планувалося використовувати QR-коди, за допомогою яких можна буде отримати актуальну інформацію про час прибуття поїздів. У заяві Deutsche Bahn з цього приводу також зазначається, що пасажирам "потрібна достовірна інформація в режимі реального часу". У відповідь на цей пасаж глузування в соцмережах не змусили себе довго чекати. "(Запровадження нової системи. - Ред.) логічне, якщо поїзди все одно приходять не за розкладом або ж узагалі не приходять", - написав один із користувачів X.

Його іронія зрозуміла - попри те, що останнім часом поїзди DB знову стали трохи пунктуальнішими, за даними самої компанії, більш ніж кожна третя зупинка поїздів далекого сполучення, як і раніше, відбувається із запізненням. У ФРН вважається, що потяг запізнився, якщо він прибув на шість і більше хвилин пізніше часу, зазначеного в розкладі. При цьому зовсім не рідкість запізнення навіть на кілька годин.

Паперові розклади поїздів на вокзалах у Німеччині все ж збережуться

Але перш ніж німецькі гумористи і коміки змогли використати вищевказане пояснення для своїх нескінченних жартів і дотепів з приводу якості роботи DB, він відповів на критику. 29 листопада держконцерн повідомив, що "паперові розклади прибуття поїздів на вокзалах залишаться". Критики переходу на використання QR-кодів стверджували, що не кожна людина, яка хоче зустріти когось, хто прибуває потягом, має смартфон або ж знає, як сканувати QR-код.

Із середини 1990-х років обсяг пасажирських перевезень DB збільшився майже в півтора раза Фото: Christian Charisius/dpa/picture-alliance

Deutsche Bahn "всебічно оцінить використання друкованої продукції на залізничних вокзалах на майбутньому етапі складання розкладу", пообіцяли в компанії. І додали, що питання про долю паперових розкладів обговорюватимуть під час консультацій із зацікавленими сторонами. Іншими словами, з'ясують, чи справді цей розклад вартий того паперу, на якому його надруковано.

Здається парадоксальним, що, попри всі потрясіння й неприємності, пов'язані з роботою DB, жителі Німеччини не відвертаються від залізниці. Зовсім навпаки - попит на поїздки на поїздах значно зріс. З 1990-х років років кількість їхніх пасажирів зросла приблизно на 50 відсотків, а обсяг вантажоперевезень рейками підскочив майже удвічі. DB також збільшив кількість локомотивів і вагонів. Водночас протяжність його залізничної мережі скоротилася більш ніж на 10 відсотків.

Щоб відновити хорошу репутацію Deutsche Bahn за межами країни, протягом останніх шести місяців залізничний концерн проводить програму реконструкції, що стартувала після завершення Чемпіонату Європи з футболу. Тоді тисячі футбольних уболівальників, які прибули на матчі Євро-2024, відчули на собі, що таке скасування, затримки й поломки поїздів у Німеччині. І після цього проблеми німецького квазімонополіста вже привернули увагу і світової громадськості.