Залізниця ФРН потерпіла від масштабного збою радіозв'язку

Концерн Deutsche Bahn не назвав причину збою, що спричинив перебої в русі поїздів у центрі Німеччини. Наслідки були відчутні по всій країні, однак проблему вдалося усунути.

Технічні проблеми в залізничній мережі призвели в суботу, 7 вересня, до масштабного збою в русі поїздів у центральній частині Німеччини. Як повідомила пресслужба концерну Deutsche Bahn (DB), безперебійний рух потягів вдалося відновити лише за кілька годин. Утім, у компанії наголосили, що не виключені подальші технічні проблеми.

У постраждалих від збою районах потяги були змушені кілька годин очікувати усунення неполадок на станціях, що відчутно вплинуло на рух потягів по всій країні.

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Про причини, котрі призвели до такої ситуації, в DB нічого не сказали, лише зазначили лише, що йдеться про масивний збій у радіозв'язку на території ФРН, інформує AFP. Водночас окремі регіональні транспортні оператори закликали пасажирів під час збою користуватися трамваями, автобусами або метрополітеном.

Надходили повідомлення про відмову радіозв'язку в районі міст Кобленц, Франкфурт-на-Майні, Кассель і Вюрцбург.