Страйки у ФРН: Deutsche Bahn і профспілка досягли компромісу

Після низки страйків машиністів, які шість разів призводили до зупинки поїздів по всій ФРН, управління залізниці та профспілка досягли компромісу щодо умов роботи. Обіцяють, що страйків не буде до березня 2026 року.

Після понад чотирьох місяців суперечок та шести страйків управління німецької залізниці Deutsche Bahn (DB) та профспілка машиністів потягів GDL у понеділок, 25 березня, досягли угоди у конфлікті з питань заробітної плати і тривалості робочого тижня, повідомляє агентство dpa.

Напередодні сторони не розголошували деталі домовленостей, однак у вівторок, 26 березня, в Deutsche Bahn повідомили, що серед іншого, вони передбачають скорочення тривалості робочого тижня з нинішніх 38 годин до 35 годин до 2029 року.

Скорочення відбудеться у кілька етапів і не призведе до зменшення зарплат. Натомість працівники, які бажатимуть працювати 38 годин на тиждень або 40, отримають збільшення оплати за годину на 2,7 відсотка.

Згідно з домовленостями, з 2027 року робочий тиждень буде скорочено до 36 годин, з 2028 - до 35,5 годин і з 2029 - до 35 годин. Це вважається великою поступкою Deutsche Bahn, яке раніше погоджувалася лише на скорочення до 36 годин. Утім, профспілка наполягала на 35-годинному робочому тижні і оголошувала стайки, аби домогтися виконання своїх вимог. Останній із них відбувся 12 березня і тривав 24 години.

Крім того, концерн Deutsche Bahn погодився підвищити машиністам зарплату у два етапи на 420 євро на місяць та також у два етапи виплатити їм компенсацію у зв'язку із інфляцією у розмірі 2850 євро. Нова тарифна угода діятиме до 31 грудня 2025 року, потім передбачено двомісячний термін для розробки нової тарифної угоди.

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Ніяких страйків до березня 2026 року

Профспілка машиністів, зі свого боку, зобов'язалася не проводити нових страйків до кінця лютого 2026 року. Її голова Клаус Весельскі (Claus Weselsky) назвав колективний договір із залізницею успіхом "майже в усіх напрямках".

Політики вже привітали вирішення спору, що триває з листопада 2023 року. "Це важливий сигнал безпеки та надійності для мільйонів пасажирів і мандрівників, на яких чекають великодні свята", - сказала Ізабель Кадемарторі (Isabel Cademartori), експертка з питань транспорту фракції СДПН у Бундестазі.