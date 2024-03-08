У ФРН знову не ходять потяги. Чому страйкують машиністи?

Уп'яте за останні чотири місяці в Німеччині тимчасово припинився залізничний рух. Машиністи знову страйкують. Про їхні основні вимоги та причини страйку - у DW.

У Німеччині знову хаос на залізниці. О другій годині ночі 7 березня по всій країні розпочався страйк машиністів пасажирських потягів - і далекого сполучення, і регіональних, і ще міських електричок, які також входять до структури державного залізничного концерну Deutsche Bahn (DB). Вантажні поїзди зупинилися ще напередодні ввечері.

Страйк оголошено на 35 годин, тобто, до 13:00 у п'ятницю, 8 березня. Тож до нормального розкладу DB зможе повернутися в кращому разі в суботу, а поки що на залізниці діє надзвичайний план.

Німці їздять на роботу і на поїздах

Страйки на німецькій залізниці позначаються на повсякденному житті німців набагато сильніше, ніж у таких країнах, як, наприклад, Австралія або США, де поїздами далекого сполучення їздять, як правило, у відпустку або в гості в інші міста.

Більшість поїздів ICE залишилися у депо. Машиністи страйкують Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

У ФРН же на швидкісних потягах далекого сполучення ICE (Intercity-Express) або IC (Intercity) люди день у день їздять з одного міста в інше на роботу. Скажімо, у Баварії можна жити в затишних містах Ульмі чи Інгольштадті й за годину доїжджати таким потягом до Мюнхена, де існують великі можливості для працевлаштування. А з Аугсбурга до Мюнхена швидкісним поїздом можна дістатися за пів години.

Інший приклад: послугами міської електрички (S-Bahn) у Берліні, населення якого становить менш як 3,9 мільйона осіб, у будні дні користуються в середньому 1,3 мільйона осіб. І переважно це теж не туристи, а містяни, які працюють.

П'ятий страйк машиністів

Страйк на залізниці, що розпочався вночі в четвер, - уже п'ятий за той час, коли 31 жовтня 2023 року закінчився термін дії колишньої тарифної угоди між DB і профспілкою німецьких машиністів (GDL, Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer). І, найімовірніше, цей страйк не останній.

Голова GDL Клаус Везельскі Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Ба більше, якщо досі голова GDL Клаус Везельскі (Claus Weselsky) повідомляв керівництву DB і пасажирам про майбутній страйк за 48 годин до його початку, то тепер він пригрозив не анонсувати їх зовсім і не повідомляти, як довго вони триватимуть.

Це означає, що у залізничних диспетчерів взагалі не буде часу на підготовку надзвичайного розкладу. Наразі він, хоч і сильно проріджений, але все-таки є. За ним ходять приблизно 20 відсотків поїздів. І пасажирам надано право їхати будь-яким із них, навіть якщо квиток куплено на поїзд, який не вийшов із депо через страйк, або в інший день після його закінчення.

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Чого вимагає GDL?

Головна вимога профспілки - поетапне скорочення робочого тижня з 38 до 35 годин для машиністів, які працюють позмінно, зі збереженням колишньої зарплатні. Крім того, GDL домагається від DB разової інфляційної компенсації в розмірі трьох тисяч євро і лінійного підвищення зарплат на 555 євро. Це приблизно 15 відсотків середнього заробітку німецького машиніста.

Поки позиції сторін з питання про 35-ти годинний робочий тиждень видаються непримиренними. Менеджери DB звертають увагу на вже наявний дефіцит досвідчених машиністів, який стане ще гострішим у разі скорочення їхнього робочого часу.

Навчання на машиніста поїзда ICE у залізничному симуляторі Фото: Deutsche Bahn AG

Протилежної точки зору дотримується GDL. Люди не йдуть у машиністи саме тому, кажуть профспілкові діячі, що умови роботи на німецькій залізниці незадовільні, паузи між змінами надто короткі, а навантаження надто високе.

"Молоді люди взагалі не прагнуть вахтової роботи, - запевняє Везельскі. - Це не те, чим вони мріють займатися все життя". Скороченням робочого тижня до 35 годин, на його думку, можна було б зробити професію машиніста локомотива більш привабливою.

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"Пиріг, який можна ділити, стає меншим"

Останній раунд переговорів за зачиненими дверима тривав чотири тижні. Два запрошених нейтральних посередника намагалися знайти рішення, що влаштовує обидві сторони,- колишній міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр (Thomas de Maizière) і прем'єр-міністр федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн Даніель Ґюнтер (Daniel Günther).

Профспілка GDL вимагає скорочення робочого тижня до 35 годин Фото: Fabrizio Bensch/REUTERS

Як компроміс, крім підвищення зарплат, вони запропонували зменшення тривалості робочого тижня з 38 до 36 годин у два етапи - до 2028 року. Менеджери Deutsche Bahn погодилися. Але не Клаус Везельскі.

Голова німецького Інституту економічних досліджень ifo в Мюнхені Клеменс Фюст (Clemens Fuest) вважає, що страйк машиністів негативно позначиться на й без того слабкій економічній кон'юнктурі в Німеччині, яка сповзає в рецесію: "Пиріг, який можна ділити, стає меншим, і боротьба за його шматки загострюється. В умовах зростання економічної кон'юнктури йти на поступки набагато легше, ніж у ситуації, коли ти все одно припертий до стінки".