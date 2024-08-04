За пожежами на Deutsche Bahn могли стояти лівоекстремісти

За пожежами на Deutsche Bahn могли стояти лівоекстремісти4 серпня 2024 р.
Поліція Німеччини перевіряє інформацію про можливу причетність лівих екстремістів до загорянь на низці об'єктів німецького залізничного концерну Deutsche Bahn після того, як на пов'язаному з антиглобалістськими рухами сайті з'явилося повідомлення зі схваленням диверсій, повідомило 3 серпня агентство dpa.
Йдеться про щонайменше два загоряння в кабельних шахтах на залізничних коліях у ФРН наприкінці липня та на початку серпня. Перший інцидент стався на об'єкті біля Бремена, другий - в Берліні. Обидві пожежі почалися вночі. Через інцидент у Берліні до 6 серпня ввели обмеження на рух поїздів далекого прямування.
Поліція Бремена виявила на місці події сліди запалювальної речовини, після чого розпочала розслідування, а відділ державної безпеки земельного відомства у кримінальних справах розглядає можливу політичну мотивацію зловмисників.
Екстремісти оголосили війну Deutsche Bahn
У листі на платформі Indymedia, яку Федеральна служба захисту конституції Німеччини (спецслужба внутрішнього призначення. - Ред.) розглядає "як найважливіший засіб поширення інформації та пропаганди лівоекстремістської сцени в німецькомовних країнах", заохочується вчинення подібних підпалів.
Автори тексту, які залишилися анонімними, мотивують такі дії тим, що Deutsche Bahn використовується не тільки для цивільних перевезень, але й для транспортування зброї НАТО. На думку авторів листа, німецький залізничний концерн у такий спосіб сприяє "практиці колоніалізму" та "розпалюванню воєн".
Крім того, Deutsche Bahn, транспортуючи різні промислові вантажі, бере участь у нав'язуванні "брехливої", на думку укладачів послання, "зеленої економіки" у ФРН. Як приклад цього "брехливого божевілля" наводиться завод з виробництва електромобілів Tesla під Берліном, на який у травні намагалися прорватися екоактивісти.
"Ми сподіваємося, що збої в русі, спричинені цими атаками, забезпечать ефективні порушення капіталістичної рутини", - пишуть автори. За даними dpa, компетентні органи Німеччини перевіряють автентичність лівоекстремістського послання.
Диверсії на залізничних шляхах у Франції
Укладачі листа також передають "привіт" зловмисникам, які влаштували підпали в кабельних шахтах мережі високошвидкісних залізниць Франції SNCF. Низку таких диверсій здійснили в ніч на 26 липня перед церемонією відкриття в Парижі Олімпійських ігор-2024.
Пізніше в шістьох районах Франції здійснили атаки на телекомунікаційні мережі. Вони також згадуються в листі на Indymedia.
Про причетність укладачів листа до інцидентів у Франції говорити зарано, проте міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен раніше заявив, що вчинені диверсії нагадують методи лівих екстремістів.
У Франції вже після початку Олімпіади за підозрою в намірі здійснити підпал на об'єкті залізниці заарештували активіста одного з місцевих ультралівих рухів. У нього знайшли ключі від технічних приміщень SNCF, інструменти та агітаційну літературу.