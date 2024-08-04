За пожежами на Deutsche Bahn могли стояти лівоекстремісти

Ліві екстремісти опублікували повідомлення, яке натякає на їхню причетність до підпалів на залізничних об'єктах у Німеччині.

Поліція Німеччини перевіряє інформацію про можливу причетність лівих екстремістів до загорянь на низці об'єктів німецького залізничного концерну Deutsche Bahn після того, як на пов'язаному з антиглобалістськими рухами сайті з'явилося повідомлення зі схваленням диверсій, повідомило 3 серпня агентство dpa.

Йдеться про щонайменше два загоряння в кабельних шахтах на залізничних коліях у ФРН наприкінці липня та на початку серпня. Перший інцидент стався на об'єкті біля Бремена, другий - в Берліні. Обидві пожежі почалися вночі. Через інцидент у Берліні до 6 серпня ввели обмеження на рух поїздів далекого прямування.

Поліція Бремена виявила на місці події сліди запалювальної речовини, після чого розпочала розслідування, а відділ державної безпеки земельного відомства у кримінальних справах розглядає можливу політичну мотивацію зловмисників.

Екстремісти оголосили війну Deutsche Bahn

У листі на платформі Indymedia, яку Федеральна служба захисту конституції Німеччини (спецслужба внутрішнього призначення. - Ред.) розглядає "як найважливіший засіб поширення інформації та пропаганди лівоекстремістської сцени в німецькомовних країнах", заохочується вчинення подібних підпалів.

Автори тексту, які залишилися анонімними, мотивують такі дії тим, що Deutsche Bahn використовується не тільки для цивільних перевезень, але й для транспортування зброї НАТО. На думку авторів листа, німецький залізничний концерн у такий спосіб сприяє "практиці колоніалізму" та "розпалюванню воєн".

Крім того, Deutsche Bahn, транспортуючи різні промислові вантажі, бере участь у нав'язуванні "брехливої", на думку укладачів послання, "зеленої економіки" у ФРН. Як приклад цього "брехливого божевілля" наводиться завод з виробництва електромобілів Tesla під Берліном, на який у травні намагалися прорватися екоактивісти.

"Ми сподіваємося, що збої в русі, спричинені цими атаками, забезпечать ефективні порушення капіталістичної рутини", - пишуть автори. За даними dpa, компетентні органи Німеччини перевіряють автентичність лівоекстремістського послання.

Диверсії на залізничних шляхах у Франції

Укладачі листа також передають "привіт" зловмисникам, які влаштували підпали в кабельних шахтах мережі високошвидкісних залізниць Франції SNCF. Низку таких диверсій здійснили в ніч на 26 липня перед церемонією відкриття в Парижі Олімпійських ігор-2024.

Пізніше в шістьох районах Франції здійснили атаки на телекомунікаційні мережі. Вони також згадуються в листі на Indymedia.

Про причетність укладачів листа до інцидентів у Франції говорити зарано, проте міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен раніше заявив, що вчинені диверсії нагадують методи лівих екстремістів.

У Франції вже після початку Олімпіади за підозрою в намірі здійснити підпал на об'єкті залізниці заарештували активіста одного з місцевих ультралівих рухів. У нього знайшли ключі від технічних приміщень SNCF, інструменти та агітаційну літературу.