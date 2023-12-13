Нічний потяг "Берлін-Париж" поєднав дві столиці

З Берліна до Парижа й назад тепер знову можна дістатися нічним потягом Nightjet - після дев'ятирічної паузи.

10 грудня у Німеччині почав діяти зимовий план руху поїздів. Серед нових маршрутів у ньому з'явився вже призабутий старий нічний поїзд, який після дев'ятирічної перерви знову об'єднав дві великі європейські столиці - Берлін і Париж. До кінця 2024 року потяги Nightjet курсуватимуть тричі на тиждень. З Берліна - щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці о 20:18.

У розкладі вказано восьму колію Центрального залізничного вокзалу (Berlin Hauptbahnhof). Час до кінцевої мети - близько чотирнадцяти годин. Якщо без затримок, то день у Парижі можна почати о пів на одинадцяту на пероні вокзалу Gare de l'Est. Наприкінці наступного року рух планують зробити щоденним, точніше - щонічним.

Перші пасажири

Пасажирами першого рейсу потягу Nightjet між Берліном та Парижем увечері середи, 11 грудня, стали міністри транспорту двох країн Фолькер Віссінґ (Volker Wissing) і Клеман Бон, а також менеджери залізничних компаній чотирьох європейських держав, які беруть участь у проєкті.

За даними концерну Deutsche Bahn, за умови завчасного бронювання квитків місце в сидячому вагоні зараз можна придбати за 29,90 євро, у спальному вагоні - за 93 євро.

Клеман Бон і Фолькер Віссінґ вирушають з Берліна до Парижа на новому нічному потязі Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Цей новий нічний потяг підкреслює важливість співпраці та близькість між Німеччиною та Францією і демонструє важливість спільних зусиль із захисту клімату. Згідно з намірами політиків, залізничне сполучення всередині Європи має стати більш конкурентоспроможним і пропонувати більше альтернатив авіаційним перельотам.

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Партнером у німецько-французькому проєкті виступає австрійська компанія ÖBB, яка 2016 року купила цей збитковий сегмент Deutsche Bahn і зберегла частину нічних маршрутів - наприклад, з Відня до Берліна.

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Транс'європейські експреси

Перші кроки на шляху відродження дальніх нічних маршрутів було зроблено ще попереднім федеральним урядом, коли під час головування Німеччини в Європейському Союзі у 2020 році було розроблено та схвалено спільний проєкт "TransEuropExpress 2.0".

Згідно з цим інфраструктурним планом, нові нічні лінії мають зв'язати 13 великих міст Європи. Серед них - Відень і Амстердам, Цюрих і Барселона, Берлін і Варшава, Амстердам та Рим.

Перша європейська система швидкісних Транс'європейських експресів (TEF) діяла в 1957-1987 роках. На піку свого розвитку в середині 1970-х років вона налічувала понад чотири десятки поїздів - як денних, так і нічних, що курсували між 130 містами Європи.

Експрес TEE у Франкфурті-на-Майні в 1970-х роках Фото: Kurt Zarski/picture-alliance/dpa

1967 року навіть зняли бельгійсько-французький художній фільм "Транс'європейський експрес", сюжет якого розгортається в такому потязі між Парижем та Антверпеном. Події іншого західнонімецького фільму "Рейнґольд" 1977 року відбуваються у відомому німецькому TEF-експресі "Золото Рейну" ("Rheingold"), у якому зустрічаються друзі дитинства. Він працює офіціантом у вагоні-ресторані. Вона регулярно їздить відвідувати маму з Цюриха до Дюссельдорфа...

Про плани якихось кінематографічних рімейків поки що нічого не відомо, але є інформація про подальші кроки з реалізації європейського транспортного проєкту.

Експрес "Рейнґольд" на Рейні у 1980-х роках Фото: picture alliance/dpa

Швидкісні потяги між Берліном і Парижем

Крім нічних експресів Nightjet наприкінці 2024 року між Берліном і Парижем мають також почати курсувати денні швидкісні поїзди - німецькі ICE і французькі TGV, проте сторони ще не узгодили маршрут.

Міністерство транспорту Німеччини пропонує, щоб ці потяги проходили через Саарбрюкен. Франція віддає перевагу варіантові через Страсбург. Ці кроки робляться в рамках загальної європейської концепції зі збільшення потужностей і кількості пасажирів швидкісних потягів у Європі.

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Чи стануть нічні потяги рентабельними?

Відродження системи нічних потягів у Європі зараз здійснюється насамперед для досягнення політичних цілей у сфері захисту клімату. На отримання прибутків, згідно з оцінками галузевих експертів, розраховувати поки не доводиться. Нічні потяги вважаються нерентабельними. Саме через це у 2014 році зупинили рух потягів City Night Line Perseus між Берліном і Парижем.

Купе у спальному вагоні нічного потягу Nightjet нового покоління Фото: Andreas Stroh/IMAGO

Франція перші два роки надаватиме проєкту підтримку - по 10 мільйонів євро, після чого, як сподіваються у Парижі, лінія має стати рентабельною. У Німеччині найближчим часом проведуть спеціальне дослідження, щоб з'ясувати переваги пасажирів сучасних нічних поїздів і визначити умови для підвищення конкурентоспроможності.

Нічні потяги з Берліна до Парижа складаються з двох частин, які після Мангейма в німецькій землі Баден-Вюртемберг прямуватимуть за різними маршрутами. Кінцевою метою однієї з половин експреса Nightjet є Брюссель - через Кельн, Аахен і Льєж. Бельгія протягом найближчих двох років не стягуватиме плату за користування трасою та електроенергією.