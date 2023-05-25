"Жіночі купе" на "УЗ": примхи феміністок чи необхідність?

В Україні активно обговорюють запровадження окремих вагонів для жінок у поїздах "Укрзалізниці". Дискусія оголила проблему безпеки подорожей у потягах далекого сполучення. Хто за, хто проти і який досвід у світі?

Українська співачка Аліна Паш досі з жахом згадує свою поїздку із рідного Закарпаття до Києва у віці 19 років. "Хто буде з тобою в купе - завжди лотерея. Одного разу я потрапила в купе з трьома не дуже шляхетними чоловіками під алкоголем, які почали приставати, торкатися. Неприємно згадувати, але я вирішила про це розказати", - поділилася вона своїм травматичним досвідом у розмові з DW.

Паш не одна має подібний досвід і дискусія у соцмережах про запровадження окремих жіночих вагонів на "Укрзалізниці" за кілька днів назбирала сотні коментарів. Вже за кілька днів вона оформилася у петицію на сайті Кабінету міністрів із закликом запровадити щонайменше по одному окремому вагону для жінок і чоловіків на маршрутах, де поїздка триває щонайменше шість годин. Станом на 24 травня, петиція вже набрала понад 24 із необхідних для розгляду 25 тисяч підписів.

Її авторка Ольга Ожогіна пояснює заклик "випадками зґвалтування у купейних вагонах" та переконує, що розведення жінок і чоловіків у поїзді "зможе зробити поїздки безпечнішими та запобігти негативному досвіду пасажирів".

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Безпека пасажирок чи сегрегація?

Думки щодо необхідності таких нововведень розділилися. Дехто, як журналістка-розслідувачка Любов Величко, сказали, що готові навіть доплатити за квиток у жіночому вагоні. "Хочу бути максимально розслабленою і не думати про те, як переодягатися, щоб за мною не підглядали сусіди-чоловіки", - пояснила Величко у соцмережі Facebook.

Такий підхід підтримали не всі. Дехто у відповідь запропонував їздити автомобілем чи подорожувати зі супроводом. Натомість політолог, голова Центру "Ейдос", а нині військовослужбовець ЗСУ Віктор Таран нагадав як ще недавно, у XIX-XX століттях, жінки боролись за рівність. "Ключовий аргумент - спільний вагон і купе це рівність і боротьба із сегрегацією за статевою ознакою! Досягнувши свого, жінки тепер висунули кардинально іншу вимогу - ми хочемо їздити окремих вагонах бо це питання безпеки", - написав він у соцмережі Facebook.

У схожому ключі висловився аналітик правозахисного центру ZMINA Іван Бездудний, який вважає, що "фемінізм десь остаточно зламався. Сегрегація стає доцільною тільки там, де жінкам це вигідно". Водночас пресофіцер ЗСУ Дмитро Плетенчук пропонує "висаджувати з потяга з адмінштрафом усіх нетверезих, за вживання алкоголю і любителів покурити в тамбурі".

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Корисні для суспільства дискусії

Керівниця експертного ресурсу "Гендер в деталях" Тамара Злобіна вважає всі ці суперечки корисними, адже вони привертають увагу до проблеми гендерного насильства. "Ще 10-15 років тому, коли жінки говорили про домагання, з них сміялися і казали, що ви самі винні. Тому гендерного насильства було багато, а у публічному просторі обговорень проблеми було мало. Зараз ситуація змінилася і суспільство стає все чутливішим", - зазначила вона у коментарі DW.

Тамара Злобіна Фото: private

Злобіна каже, що багато жінок в Україні мають досвід сексуалізованого насильства та домагань під час подорожей поїздом, однак досі воліли здебільшого про це мовчати через неоднозначну реакцію суспільства.

До того ж, вказує вона, нікого не дивують в Україні "окремі туалети жіночі й чоловічі, палати в лікарнях, кімнати у готелях та гуртожитках і ніхто не кричить, що це сегрегація", - каже вона і додає, що таку ж практику можна запровадити для підвищення комфорту пасажирів та пасажирок на залізниці.

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Що кажуть в "Укрзалізниці"?

В "Укрзалізниці", реагуючи на суспільну дискусію, вирішили діяти на випередження і заявили, що запровадять спеціальні жіночі купе у вагонах замість цілих "жіночих вагонів". Про це повідомив керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Шевченко.

"Укрзалізниця" обіцяє жіночі купе у поїздах вже найближчим часом Фото: Tetyana Dovgan/Ukrsalisnyzia

Допускатимуть до таких жіночих купе жінок, трансжінок, мам з дітьми будь-якої статі до віку 6 років. Але "цей діалог ще відкритий", каже Шевченко. "Наразі точно не визначено, на яких маршрутах чекати жіночі купе, але це будуть маршрути далекого сполучення, пасажири яких проводять у дорозі багато часу. Спершу компанія протестує нововведення впродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями ухвалить рішення, чи робити їх постійною практикою. Критерії - попит та відгуки", пообіцяв представник "Укрзалізниці" і нагадав, що у 2010 році така послуга вже існувала, але не користувалася попитом.

Купити квиток до жіночого купе тепер можна буде через застосунок перевізника. Ця функція буде передбачена в одному з наступних релізів. Доплата за неї не передбачається.

Тамара Злобіна, у свою чергу, закликає "Укрзалізницю" не повторювати досвід 2010 року, коли про опцію придбання "жіночого квитка" було майже не відомо, а ті, хто знали, мали вистоювати черги у вокзальних касах. "Не потрібно робити на відчіпного - ось вам тепер жіноче купе, радійте", - каже Злобіна і додає, що не сумнівається у популярності цієї послуги серед українських жінок.

Жіночий вагон у метро в індійському Мумбаї Фото: picture-alliance/dpa

А як у світі?

Запровадження окремих для жінок вагонів чи місць у поїздах - тема не нова і регулярно викликає жваві суспільні дискусії в різних країнах світу. Найчастіше окремі місця і вагони для жінок можна побачити у громадському транспорті в країнах Азії - в Індії, Малайзії, Індонезії тощо. В Ізраїлі ця тема неодноразово викликала скандали, а у 2012 році навіть дійшла до розгляду у Верховному суді.

Водночас у Європі сьогодні жіночі місця - рідкість. Наприклад, у Великобританії від такої практики відмовилися ще в 1977 році.

Жіночі купе у поїзді Лейпциг-Хемніц проіснували недовго Фото: DW/K. Brady

Натомість у Німеччині не так давно, в 2016 році, такий експеримент спробували здійснити на маршруті поїзду сполученням Лейпциг-Хемніц. Як і в Україні, тоді це стало відповіддю на дискусії у соцмережах, де жінки скаржилися на досвід домагань під час подорожі залізницею.

Пасажирки жіночих купе цього поїзду, з якими у 2016-му спілкувалася кореспондентка DW, загалом таку ініціативу вітали. Натомість суспільні оцінки також були неоднозначними. Між тим, у довідковому бюро німецької компанії-оператора Mitteldeutsche Regiobahn DW повідомили, що від жіночих купе там відмовилися і більше такої послуги не пропонують.