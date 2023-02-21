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Український герб на вагоні "Укрзалізниці"
Український герб на вагоні "Укрзалізниці"Фото: Anastasiia Shepeleva/DW
СуспільствоУкраїна

Як "Укрзалізниця" позбавлятиметься радянської спадщини

Анастасія Шепелева
2 год. тому

"Укрзалізниця" хоче за три роки провести масштабну українізацію. Що вона собою представлятиме і якою мовою дублюватимуться квитки - в матеріалі DW.

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"Укрзалізниця" вирішила позбутися всіх імперських та радянських назв і традицій. Реалізувати такі плани покликана кампанія "Залізна українізація", про старт якої у вівторок, 21 лютого, оголосив голова правління компанії Олександр Камишін. "Нашу залізницю 100 років інша країна русифікувала. Ми маємо повертатися до того, де ми є, ставати більш україномовними, українськими, хто ми є насправді. Тому це не про дерусифікацію, а саме про українізацію", - пояснив Камишін під час зустрічі з журналістами, котра відбулась на центральному вокзалі Києва. 

Ніякого півдня на сході та південного заходу на півночі

Ще в літку 2022 року "Укрзалізниця" почала підготовку до кампанії, яка триватиме до 2025 року. За цей час планується, зокрема, перейменувати регіональні філії, у назвах яких вказувалося їхнє територіальне розташування з орієнтиром на Москву. "У нас є дві регіональні залізниці - "Південно-Західна" та "Південна", які називаються нелогічно, адже знаходяться на півночі та на сході. Так склалося історично, коли наша залізниця була частиною більшої мережі залізниць", - розповів Камишін. До процесу обрання нових назв регіональних філій "Укрзалізниця" хоче залучити громадян України.

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Олександр Камишін
Олександр КамишінФото: Anastasiia Shepeleva/DW

Будуть перейменовані також станції та вокзали з російськими та радянськими назвами, такими як Жовтнева, Колгоспна, Радгоспна. Робитиметься це у координації з органами місцевого самоврядування. "Укрзалізниця" хоче обрати для них "патріотичні назви, назви, прив'язані до історичної місцевості, назви на честь видатних українців, героїв, історичних постатей України".

Відлік від Києва, а не від Москви

Крім того, як зауважив Камишін, уже розпочато процес зміни нумерації залізниці та заміни кілометрових позначок. "Ми знаходимось на 856 кілометрі "Укрзалізниці" (перша платформа центрального вокзалу в Києві. - Ред.), які рахуються від Москви. Ми маємо забути про нумерацію нашої мережі від Москви й переходити на нумерацію з нашого центру - Києва. І саме тому тут ми відкрили нульовий кілометр "Укрзалізниці", - пояснив голова правління компанії.

Табличка нульового кілометра на київському вокзалі
Табличка нульового кілометра на київському вокзаліФото: Anastasiia Shepeleva/DW

Перехід до європейських стандартів

Також у рамках кампанії з українізації змінюватимуться написи на вагонах на українські відповідно до європейських стандартів. Раніше, щоб мати право курсувати на території РФ, залізниця мала зобов'язання дублювати їх російською мовою, пояснив Камишін. Тепер проїзні квитки робитимуть із дублюванням англійською мовою, а не російською, як того вимагали застарілі нормативні акти.

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Нова та стара кілометрові позначки
Нові кілометрові таблички (ліворуч) зі світловідбивною поверхнею замінять старі (праворуч) Фото: Anastasiia Shepeleva/DW

Серед іншого у планах "Укрзалізниці" перейти до загальноєвропейської системи умовних позначень та сигналів. "Більше не буде, наприклад, позначок "Ч" на залізничних світлофорах, адже в Україні немає "чьотної" колії, є парна", - пояснили в "Укрзалізниці".

На реалізацію цих планів на 2023 рік "Укрзалізниця" виділила 68 мільйонів гривень, що, за словами Камишіна, буде достатнім для початку. Усі старі радянські та російські таблички в компанії планують зберегти для наступних поколінь, аби "не повторювати помилок минулого".

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