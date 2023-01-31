"Укрзалізниця" стала залізничним чемпіоном Європи

АТ "Укрзалізниця" отримала європейську залізничну премію Rail Champion 2023 за стійкість і роботу під час війни.

АТ "Укрзалізниця" та її колектив удостоїлися звання "Залізничний чемпіон року" - Rail Champion Award 2023 - за свою видатну стійкість і роботу у воєнний час. Нагороду Співтовариства європейських залізничних та інфраструктурних компаній CER і Союзу європейської залізничної промисловості UNIFE вручили у вівторок, 31 січня, у Брюсселі керівнику пасажирського напрямку українських залізниць Олександру Перцовському.

"Від початку війни "Укрзалізниця" стала рятувальним колом для мільйонів переміщених осіб і забезпечила доставку життєво важливої допомоги та поставок по країні. Працюючи у важких і небезпечних умовах, співробітники УЗ своїми героїчними зусиллями забезпечують рух транспорту за розкладом, - заявив оргкомітет премії. - Ці зусилля демонструють величезну стійкість залізничної системи та її опірність кризам, а також важливість сильних залізничних компаній".

Європейські залізничники наголосили, що ця нагорода висловлює солідарність і підтримку всієї спільноти Європейського Союзу.

Європейська залізнична премія

Премія European Railway Award вручається щорічно з 2007 року. До неї додається призовий фонд, який передається в обрану лауреатом благодійну організацію.

До складу журі Європейської залізничної премії входять керівники залізниць і залізничної галузі, політики ЄС, переможці минулих років і журналісти. Вони обирають переможця шляхом голосування.

За час повномасштабної війни РФ проти України потягами "Укрзалізниці" евакуювали понад чотирьох мільйонів людей Фото: Marko Djurica/REUTERS

Спільнота європейських залізничних та інфраструктурних компаній CER об'єднує близько 70 залізничних компаній Європи - це 71 відсоток від усієї протяжності європейської залізничної мережі, 76 відсотків європейського вантажного бізнесу і 92 відсотки залізничних пасажирських перевезень у Європі.

Союз європейської залізничної промисловості UNIFE представляє понад 100 провідних європейських підприємств проєктування, виробництва, техобслуговування та ремонту залізничних систем. UNIFE об'єднує національні залізничні асоціації 12 країн Європи.