AI: Війна РФ проти України несе великі небезпеки для жінок

Війна Росії проти України негативно впливає на здоров'я жінок в Україні. Вони частіше стикаються з сексуалізованим насильством і несуть непропорційний тягар догляду за дітьми, зазначає Amnesty International.

Загарбницька війна проти України, яку Росія веде вже більше року, порушуючи міжнародне право, сильно вплинула на здоров'я українських жінок. Про це у середу, 8 березня, заявила міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI) з нагоди Міжнародного жіночого дня.

Унаслідок війни жінки в Україні стикаються з серйозними ризиками, стресом та труднощами, а також часто надмірно обтяжені обов'язками з догляду за дітьми та іншими членами родини в умовах загрози життю та браку коштів, зазначається в повідомленні.

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Жінки на передовій війни в Україні

"У цій жорстокій російській загарбницькій війні жінки знову і знову перебувають на передових позиціях: як солдатки, лікарки, медсестри, волонтерки, доглядальниці, внутрішньо переміщені особи або біженки, і надто часто - як жертви або ті, кому вдалося вижити", - зазначає Юлія Духров (Julia Duchrow), заступниця генерального секретаря AI в Німеччині. За її словами, через війну жінкам в Україні все більше загрожує, зокрема, сексуалізоване та гендерно зумовлене насильство.

AI закликала міжнародну спільноту підтримати українських жінок, які страждають від порушення прав людини під час війни, та солідаризуватися з ними. Також в організації наголосили на важливості притягнення до відповідальності злочинців, які порушили міжнародне право. Там додали, що зафіксували воєнні злочини та ймовірні злочини проти людяності під час війни Росії проти України.

Свідчення очевидець

У своїй заяві AI наводить свідчення численних українок, які розповідають про труднощі, з якими їм довелося зіткнутися під час війни. "У той час, як багато жінок в Україні долучилися до опору російській агресії, дуже часто обов'язки з догляду за дітьми та членами родини непропорційно лягають на плечі жінок", - говориться в повідомленні. Часом виконувати ці обов'язки в умовах війни дуже важко, зазнають в організації, наводячи приклад жінки з Донеччини, яка змушена була робити непростий вибір між безпекою дітей і доглядом за батьками.

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"Я повернулася в небезпечну зону з дітьми. Можливо, я вчинила неправильно. Але я повинна піклуватися про своїх дітей, а вдома залишилися мої літні батьки - це мій обов'язок. Крім мене, про них немає кому подбати. У мене немає вибору", - наводяться слова Тамари, ім'я якої змінили з міркувань безпеки.

AI також зазначає, що вторгнення Росії негативно впливає на психічне, фізичне, сексуальне та репродуктивне здоров'я жінок в Україні. Жінки та дівчата також мають обмежений доступ до гігієнічних засобів під час менструації і через брак коштів подекуди змушені обирати між ними та продуктами харчування.

Війна, за даними AI, посилює й небезпеку сексуалізованого, домашнього та гендерно зумовленого насильства - зокрема через відсутність чи ерозію верховенства права, безкарність злочинців та стигматизацію, з якою стикаються їхні жертви.