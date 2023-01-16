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Люди спостерігають за роботою рятувальників на місці зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Дніпрі
Люди спостерігають за роботою рятувальників на місці зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у ДніпріФото: Clodagh Kilcoyne/REUTERS
КонфліктиЄвропа

Голова Європарламенту назвала атаку РФ в Дніпрі вбивством

Ксенія Польська
1 год. тому

"Ми бачили, як об'єктом невибіркової атаки стали житлові будинки, як були вбиті жінки і діти. Кадри з Дніпра назавжди залишаться в пам'яті всіх, хто їх побачив", - наголосила Роберта Мецола.

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Голова Європейського парламенту Роберта Мецола відкрила нову сесію в понеділок, 16 січня, заявою про російську ракетну атаку на Дніпро. "Продовжуються невибіркові напади Росії на Україну: ми бачили, як їх об'єктом стали житлові будинки, як були вбиті жінки і діти, - сказала вона. - Кадри з Дніпра назавжди залишаться у пам'яті всіх, хто їх побачив, усіх, хто був змушений це пережити”.

Мужність та стійкість українського народу мають стати прикладом для всіх, заявила Мецола перед євродепутатами в Страсбурзі. "Український народ показав світу, що сильний не завжди правий, і що терор не зломить український дух", - підкреслила вона. Мецола повідомила, що Європейський Союз продовжить надавати Україні політичну, гуманітарну, військову та фінансову підтримку стільки, скільки потрібно.

Як собаки ДСНС дістають тіла з-під завалів будинку в Дніпрі

18 мільярдів євро макрофінансової допомоги Євросоюзу, які схвалив Європарламент, почнуть надходити вже цього тижня, нагадала Роберта Мецола. Вона також згадала про діючу по всій Європі програму надання Україні генераторів, ініційовану законодавчим органом Євросоюзу.

У Брюсселі назвали удар по Дніпру воєнним злочином

Раніше в той же день головуюча в Євросоюзі Швеція та Єврокомісія назвали ракетний удар по Дніпру воєнним злочином і запевнили, що відповідальні за нього не залишаться без покарання.

14 січня в результаті російської ракетної атаки на Дніпро загинуло 40 осіб, серед них троє дітей. Не менше 75 людей постраждали. Усього вижили більше ста мешканців, 39 - визволені з-під уламків житлового дев'ятиповерхового будинку, куди потрапила російська ракета. Як повідомляє міська влада, рятувальні роботи тривають.

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