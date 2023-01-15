У Дніпрі оголосили триденний траур за жертвами обстрілу РФ
Анастасія Шепелева
2 год. тому
Станом на ранок 15 січня з-під завалів багатоповерхівки у Дніпрі рятувальники дістали вже 20 тіл загиблих, серед них - підліток.
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Кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Дніпрі зросла до 20 людей, повідомив глава обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram зранку неділі, 25 січня. Раніше він писав про 18 загиблих та 73 поранених, понад 40 з яких у лікарнях, четверо - у важкому стані в реанiмацiї.
З-під завалів рятувальники витягли 38 людей, серед них - шестеро дітей. Щонайменше 37 ще шукають, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко зранку 15 січня. Рятувальні роботи ще тривають, до них залучено 530 людей та 144 одиниці техніки.
У зв'язку з трагедією міська рада Дніпра оголосила триденну жалобу за загиблими. Крім того, організувано евакуацію людей, чиє житло постраждало, автобусами до пунктів тимчасового притулку. За даними Тимошенка, внаслідок влучання зруйновано 72 квартири, 164 - пошкоджено.
"Зараз потрібно переселити мешканців щонайменше 236 квартир - це понад 400 людей, які жили в цьому будинку та поруч", - написав заступник глави ОП.
ППО України не має засобів для збиття Х-22
Удень 14 січня росіяни випустили в багатоквартирний житловий будинок у Дніпрі ракету Х-22, що призвело до обвалу цілого під'їзду. За даними речника Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, запуски проводилися з району Курська та Азовського моря. За його словами, такою ж ракетою атакували торговельний центр в Кременчуці влітку 2022 року, що призвело до загибелі понад 20 людей. Наразі українські сили оборони не мають засобів, аби перехопити такий тип ракет в повітрі.
"Ви бачили, які серйозні руйнування, скільки жертв. Ракета з бойовою частиною 950 кілограмів, яку називають "вбивцею авіаносців", призначена для знищення саме авіаносних груп у морі, вона може оснащуватися ядерною частиною. І такою ракетою б'ють по густонаселеному місту, де люди, жінки, діти", - розповів Ігнат в ефірі телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна".
Обстріл балістичними ракетами Києва
Загалом 14 січня війська РФ випустили по Україні 38 ракет, 25 з яких збили сили протиповітряної оборони. Серед них - 18 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101/Х-555 та "Калібр", сім керованих авіаційних ракет Х-59. Окрім того, вранці того ж дня Київ атакували з північного напрямку зенітними керованими ракети ЗРК С-400/С-300, які летіли по балістичній траєкторії. Внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено енергооб'єкти в Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях. У більшості регіонів запроваджені аварійні відключення електроенергії.
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