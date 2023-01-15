У Дніпрі оголосили триденний траур за жертвами обстрілу РФ

Станом на ранок 15 січня з-під завалів багатоповерхівки у Дніпрі рятувальники дістали вже 20 тіл загиблих, серед них - підліток.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Дніпрі зросла до 20 людей, повідомив глава обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram зранку неділі, 25 січня. Раніше він писав про 18 загиблих та 73 поранених, понад 40 з яких у лікарнях, четверо - у важкому стані в реанiмацiї.

З-під завалів рятувальники витягли 38 людей, серед них - шестеро дітей. Щонайменше 37 ще шукають, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко зранку 15 січня. Рятувальні роботи ще тривають, до них залучено 530 людей та 144 одиниці техніки.

У зв'язку з трагедією міська рада Дніпра оголосила триденну жалобу за загиблими . Крім того, організувано евакуацію людей, чиє житло постраждало, автобусами до пунктів тимчасового притулку. За даними Тимошенка, внаслідок влучання зруйновано 72 квартири, 164 - пошкоджено.

"Зараз потрібно переселити мешканців щонайменше 236 квартир - це понад 400 людей, які жили в цьому будинку та поруч", - написав заступник глави ОП.

ППО України не має засобів для збиття Х-22

Удень 14 січня росіяни випустили в багатоквартирний житловий будинок у Дніпрі ракету Х-22, що призвело до обвалу цілого під'їзду. За даними речника Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, запуски проводилися з району Курська та Азовського моря. За його словами, такою ж ракетою атакували торговельний центр в Кременчуці влітку 2022 року, що призвело до загибелі понад 20 людей. Наразі українські сили оборони не мають засобів, аби перехопити такий тип ракет в повітрі.

"Ви бачили, які серйозні руйнування, скільки жертв. Ракета з бойовою частиною 950 кілограмів, яку називають "вбивцею авіаносців", призначена для знищення саме авіаносних груп у морі, вона може оснащуватися ядерною частиною. І такою ракетою б'ють по густонаселеному місту, де люди, жінки, діти", - розповів Ігнат в ефірі телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна".

Обстріл балістичними ракетами Києва

Загалом 14 січня війська РФ випустили по Україні 38 ракет, 25 з яких збили сили протиповітряної оборони. Серед них - 18 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101/Х-555 та "Калібр", сім керованих авіаційних ракет Х-59. Окрім того, вранці того ж дня Київ атакували з північного напрямку зенітними керованими ракети ЗРК С-400/С-300, які летіли по балістичній траєкторії. Внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено енергооб'єкти в Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях. У більшості регіонів запроваджені аварійні відключення електроенергії.