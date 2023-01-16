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Рятувальники евакуюють людину з будинку, зруйнованого через ракетного удару Росії по Дніпро 14 січня
Ракетна атака Росії на Дніпро 14 січня є воєнним злочином і ознакою ескалації з боку РФ, вважають в ЄСФото: Clodagh Kilcoyne/REUTERS
КонфліктиЄвропа

ЄС назвав ракетний удар РФ по Дніпру воєнним злочином

Ксенія Польська
57 хв. тому

Євросоюз обговорює відповідь на ракетний російський удар по Дніпру та ескалацію конфлікту Путіним. "Позиція ЄС завжди полягала в тому, щоб реагувати на будь-які ознаки ескалації", - зазначив представник Єврокомісії.

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Після атак на критичну інфраструктуру, потрібну для виживання людей в Україні, тепер Росія пішла на подальше загострення конфлікту, заявив офіційний представник Європейської Комісії Пітер Стано в понеділок, 16 січня. "Тепер йдеться про зростання кількості нападів на мирних жителів у їхніх будинках", - сказав речник Єврокомісії у відповідь на запитання DW про ракетну атаку на Дніпро 14 січня, в результаті якої загинули щонайменше 40 мирних жителів.

"Росія продовжує демонструвати своє нелюдське обличчя і без розбору застосовує жорстокий ракетний терор. Такі дії є воєнними злочинами й повинні бути негайно припинені. Як сказав верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель, безкарності не буде", - наголосив Стано.

Він пояснив, що позиція Європейського Союзу завжди полягала в тому, щоб реагувати на будь-які ознаки ескалації та повідомив, що дискусія щодо відповіді ЄС на нові ознаки ескалації з боку Кремля вже ведеться. Зокрема, цю тему обговорюватимуть на раді міністрів закордонних справ країн Євросоюзу 22 січня. 

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