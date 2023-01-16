ЄС назвав ракетний удар РФ по Дніпру воєнним злочином

Євросоюз обговорює відповідь на ракетний російський удар по Дніпру та ескалацію конфлікту Путіним. "Позиція ЄС завжди полягала в тому, щоб реагувати на будь-які ознаки ескалації", - зазначив представник Єврокомісії.

Після атак на критичну інфраструктуру, потрібну для виживання людей в Україні, тепер Росія пішла на подальше загострення конфлікту, заявив офіційний представник Європейської Комісії Пітер Стано в понеділок, 16 січня. "Тепер йдеться про зростання кількості нападів на мирних жителів у їхніх будинках", - сказав речник Єврокомісії у відповідь на запитання DW про ракетну атаку на Дніпро 14 січня, в результаті якої загинули щонайменше 40 мирних жителів.

"Росія продовжує демонструвати своє нелюдське обличчя і без розбору застосовує жорстокий ракетний терор. Такі дії є воєнними злочинами й повинні бути негайно припинені. Як сказав верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель, безкарності не буде", - наголосив Стано.

Він пояснив, що позиція Європейського Союзу завжди полягала в тому, щоб реагувати на будь-які ознаки ескалації та повідомив, що дискусія щодо відповіді ЄС на нові ознаки ескалації з боку Кремля вже ведеться. Зокрема, цю тему обговорюватимуть на раді міністрів закордонних справ країн Євросоюзу 22 січня.

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