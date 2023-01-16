Зеленський: Удар по Дніпру потрапляє під юрисдикцію МКС

Війна Росії проти України - новини понеділка, 16 січня.

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Ракетний удар по Дніпру, як і інші подібні удари, потрапляють під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, заявив у відеозверненні у понеділок ввечері президент України Володимир Зеленський. "Цей удар по Дніпру, як і інші подібні удари, підпадає, зокрема, під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. І ми використаємо всі доступні можливості - як національні, так і міжнародні, - щоб усі російські вбивці, щоб кожен, хто віддає й виконує накази про ракетний терор проти наших людей, отримали законні вироки", - сказав він.

Те, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні, те, що характер бойових дій на фронті потребує нових рішень в оборонних постачаннях, за словами Зеленського, лише наголошує, як важливо координувати зусилля всіх учасників коаліції захисту свободи. "Сьогодні - гарний приклад від Великобританії. Оголошено про новий пакет оборонної допомоги - те, що треба. Танки, інша бронетехніка, артилерія. Те, що ми обговорювали з паном прем'єр-міністром Сунакок", - сказав президент.

Зеленський також пообіцяв, що український прапор повернеться до Донецького аеропорту, Донецька та інших міст Донбасу. "20 січня буде День вшанування захисників Донецького аеропорту. Сьогодні вже почали згадувати ту оборону, той героїзм наших людей", - сказав він. "Я впевнений: український прапор повернеться і в Донецький аеропорт, і в Донецьк, і в інші міста й села нашого Донбасу та іншої тимчасово окупованої території", - продовжив він.

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Очікується, що президент Польщі Анджей Дуда на Всесвітньому економічному форумі в Давосі підійматиме тему постачання Україні бойових танків Leopard. Про це в понеділок заявив керівник Бюро міжнародної політики Марцін Пшидач. "Ми розраховуємо, що до коаліції країн, які передають Україні танки, приєднаються й інші провідні західноєвропейські країни", - сказав він на пресконференції, цитує польська інформагенція PAP.

Минулого тижня Дуда оголосив, що в рамках коаліції з державами-союзниками Варшава надасть бойові танки Leopard для України. За оцінкою польських військових експертів, це, ймовірно, становитиме 14 танків, зауважує агенція dpa. Однак, оскільки танки були вироблені в Німеччині, їхню передачу має схвалити Берлін.

ЗМІ: Москва організувала 12 замахів на Зеленського

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Президент України Володимир Зеленський з початку повномасштабного вторгнення РФ пережив понад 12 спроб замаху на його життя. Щонайменше дві з цих спроб провалилися завдяки даним американської розвідки, якими з українською владою поділився директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс під час візиту до Києва незадовго до початку війни. Про це пише видання Independent з посиланням на книгу публіциста Кріса Віппла "Боротьба всього життя: усередині Білого дому Джо Байдена".

У книзі йдеться, зокрема, про те, що директор ЦРУ приїжджав до Києва незадовго до 24 лютого, щоб повідомити українського лідера про російський план його вбивства. Президент США Джо Байден доручив Бернсу розповісти Зеленському "точні деталі задумів росіян". "Це одразу привернуло увагу Зеленського, він був здивований, вражений цією новиною", - наводить Independent цитату з книги.

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Станом на 21.00 понеділка внаслідок ракетного удару по багатоповерховому будинку в Дніпрі загинули 40 людей, 77 - отримали травми, 25 - розшукуються, повідомляє пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій. "Станом на 21:00 16 січня врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), загинуло 40 осіб (з них 3 дитини), травмовано 77 осіб (з них 14 дітей), отримано 47 повідомлень про зниклих безвісти (з яких 18 осіб встановлено загиблими, 4 особи знайдено живими у родичів, у лікарнях, 25 осіб зараз розшукуються)", - сказано у повідомленні ДСНС.

Гутерріш засудив ракетний удар РФ по Дніпру

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив ракетний удар РФ по житловому будинку в Дніпрі, унаслідок якого загинуло щонайменше 40 осіб, повідомила пресслужба генсека всесвітньої організації. "У суботу ввечері в Дніпрі було завдано удару по житловому будинку, це стало однією з найсмертоносніших атак від початку російського вторгнення в Україну в лютому минулого року, - заявила журналістам заступниця офіційного представника генсека Стефані Трембле. - Генеральний секретар засудив цей напад, заявивши, що це ще один приклад ймовірного порушення законів війни".

++21.38++

Меморандум про взаєморозуміння, підписаний у понеділок Україною та ЄС, містить 20 пунктів у чотирьох блоках, від прогресу у виконанні яких залежатиме виділення другого та подальшого траншу розширеної макрофінансової допомоги ЄС на 18 мільярдів євро. Про це спершу повідомило у понеділок видання "Європейська правда ", а також згодом підтвердило, з посиланням на власні джерела, агентство "Інтерфакс-Україна". Так, за інформацією видання "Європейська правда", ці 20 пунктів розбито на чотири блоки: "Верховенство права", "Енергетика", "Структурні реформи та ефективне управління" і "Макрофінансова стабільність". Як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, частина з цих пунктів перегукується з Меморандумом із Міжнародним валютним фондом.

++21.14++

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку Великобританії за надання Україні великого пакета військової допомоги, що містить танки Challenger 2, десятки САУ AS-90 та інше озброєння. "Танки, БТРи та артилерія - саме те, чого потребує Україна для відновлення своєї територіальної цілісності. Дякую, Ріші Сунак. Дякую, Бен Воллес. Дякую, британський народе, за цей потужний внесок у нашу спільну перемогу над тиранією", - написав Зеленський у Twitter.

++21.11++

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відкрила свою присутність на Південноукраїнській атомній електростанції (ПАЕС) у м. Южноукраїнськ Миколаївській області. Як передає "Інтерфакс-Україна", прапор МАГАТЕ у присутності його глави Рафаеля Гроссі піднято на території станції у понеділок. Як повідомлялося, МАГАТЕ анонсувало розміщення своїх постійних місій на трьох АЕС, що розташовано на підконтрольній Україні території - крім ПАЕС, на Хмельницькій та Рівненській АЕС, а також у зоні Чорнобильської АЕС. Постійна місія МАГАТЕ працює кілька місяців на окупованій російськими загарбниками найбільшій в Європі Запорізькій АЕС.

Українська розвідка: Путін прагне захопити Донбас до березня 2023 року

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Президент РФ Володимир Путін доручив новому командувачу угрупуванням російських військ в Україні Валерію Герасимову захопити Донбас до березня 2023 року, заявив представник Головного управління розвідки міноборони України Андрій Юсов. "Все-таки ми можемо говорити про пріоритетний для рашистів напрямок - це Донбас. І чергові терміни, які він (Путін. - Ред.) визначає вже для Герасимова, як для нового "керівника СВО", а насправді війни проти України, і Герасимов ці цілі опускає вже нижче - це цілі захоплення Донбасу та формування там певної "зони безпеки" - вже до березня місяця”, - сказав Юсов в ефірі телеканалу FreeДом у понеділок. Він нагадав, що це вже не перші встановлені загарбниками терміни захоплення, які щоразу переносилися. "Нічого не вийде і цього разу", - пообіцяли у розвідці.

++20.40++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі обговорили роботу над наданням Україні танків західного типу, а також нові санкції проти російської ракетно-безпілотної промисловості. "Провів телефонну розмову з Джеймсом Клеверлі, щоб подякувати за його роль в історичному рішенні Велико,ританії надати Україні танки Challenger 2, гаубиці та іншу техніку. Джеймс підтвердив готовність працювати разом для того, щоб переконати інші країни надати Україні танки західного типу", - написав Кулеба у Twitter. Глави МЗС також обговорили нові санкції проти російської ракетної та безпілотної промисловості, спрямовані на те, щоб покласти край російському ракетному терору проти цивільного населення України.

++20.15++

До Бахмута Донецької області відправлено 83 дрони і десятки терміналів супутникового зв'язку Starlink, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. " Відправили в Бахмут 83 дрони. Mavic, Matrice, Autel від Армії дронів будуть очима та помічниками українських військових. А ще передали десятки Старлінків. Супутниковий зв'язок як ніколи важливий на цій ділянці фронту", - написав він у Telegram.

++19.48++

Голова Європейського парламентуРоберта Мецола відкрила нову сесію в понеділок заявою про російську ракетну атаку на Дніпро. "Продовжуються невибіркові напади Росії на Україну: ми бачили, як їх об'єктом стали житлові будинки, як були вбиті жінки і діти, - сказала вона. - Кадри з Дніпра назавжди залишаться у пам'яті всіх, хто їх побачив, усіх, хто був змушений це пережити”.

++19.35++

Близько 400 незаконно депортованих до РФ українських дітей вже опинилися в російських сім'ях, повідомила у понеділок юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська. Загалом, зазначила вона, точну кількість депортованих до РФ чи на територію Білорусі українських дітей наразі складно встановити, оскільки РФ не надає доступу до цього процесу ні Україні, ні міжнародним організаціям. "За різними даними, це від 260 до майже 700 тисяч українських неповнолітніх. Більшість із них були переміщені із законним представником. Інші там опинилися самі, оскільки їхніх батьків убили або затримали... Дітей депортували щонайменше в 5-7 регіонів Росії. Географія абсолютно різна: від Астрахані до Сахаліна, Мурманська, Дагестана", - сказала юристка. Також, за її словами, на територію РФ було депортовано від 1,5 до 2,5 тисячі українських сиріт.

Як у Херсоні немовлят від депортації рятували To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++19.13++

У Києві заявили про можливі провокації під час святкування Водохреща і закликали городян та релігійні організації утриматися від масових заходів. Росія, а також радикальні угруповання можуть використати це свято для дестабілізації релігійної та соціальної ситуації, заявила пресслужба КМДА. "Для уникнення травмування та інших небезпечних ситуацій місто організовує чергування рятувальників на традиційних для Водохреща локаціях. Утім, містян наполегливо закликають цьогоріч відмовитися від купання у водоймах на Водохреще", - зазначається далі.

++18.50++

У міністерстві соціальної політики України попереджають про шахраїв, які під виглядом іноземних партнерів пропонують громадянам України отримати неіснуючі види допомоги. "Для отримання допомоги шахраї пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які врешті-решт потраплять злодіям. При цьому зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують популярні українські банки", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства. У відомстві зазначають, що фахівці рекомендують довіряти лише офіційним ресурсам, не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих сайтах, у разі помилкового введення даних на шахрайському сайті - негайно заблокувати платіжну картку, дотримуватися правил фінансової та кібергігієни.

++18.15++

Словаччина передала Збройним силам України вже восьму гаубицю Zuzana 2, повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. "Словаччина річуше підтримує Україну, яка все ще бореться з нелегітимною агресією. Вже восьма гаубиця Zuzana 2 перебуває в безпеці в руках українських Збройних сил", - написав він у Twitter.

Бербок виступила за спецтрибунал для засудження РФ

++18.00++

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала в понеділок створити спеціальний міжнародний трибунал для судового переслідування російських лідерів за вторгнення Москви в Україну. Потрібен "трибунал, який міг би провести розслідування щодо російського керівництва та віддати їх під суд", сказала Бербок у програмній промові в Академії міжнародного права в Гаазі, де базується Міжнародний кримінальний суд (МКС), цитує Reuters.

Вона зазначила, що український уряд стурбований тим, що РФ не може бути притягнута до кримінальної відповідальності в МКС, оскільки він може розглядати лише справи, у яких позивач і відповідач є членами суду (РФ не визнає юрисдикцію МКС. - Ред.), або справу передано Радою Безпеки ООН. "Ми говорили з Україною та нашими партнерами про ідею створення спеціального трибуналу для злочинів агресії проти України", - сказала німецька міністерка, додавши, що такий орган міг би отримати юрисдикцію для ведення процесу від українського кримінального законодавства. Він може бути доповнений міжнародними елементами - "за межами України, за фінансової підтримки партнерів і за участю міжнародних прокурорів і суддів, щоб гарантувалися неупередженість і легітимність", додала вона.

Створення спецтрибуналу щодо Росії є одним з положень запропонованої у вересні президентом України Володимиром Зеленським "формули миру".

++17.45++

У Берліні відбулася урочиста церемонія відкриття площі, названої на честь Одеси. Ім'я українського портового міста тепер носить оновлена ринкова площа, розташована на Тресковалєє, повідомила районна адміністрація. У заяві вказується, що для топоніма вирішено було взяти транскрипцію з української, а не російської мови - "Odesaplatz". Перейменування площі було ініціативою мера округу Ліхтенберг Міхаеля Ґрунста (Michael Grunst) і районного радника Мартіна Шефера (Martin Schaefer), рішення ухвалили в серпні 2022 року. Це рішення є знаком "поваги до боротьби України за вільну, мирну і демократичну Європу", заявив Ґрунст.

Глава британського МЗС потрапив під російські санкції

++17.34++

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі повідомив, що потрапив під санкції, запроваджені російським урядом. "Добре. Якщо це ціна підтримки української свободи, то я щасливий бути під санкціями. Слава Україні", - написав він у Twitter у понеділок.

++17.30++

Глава МЗС Північної Македонії Буяр Османі заявив про рішучу підтримку України під час головування країни в ОБСЄ та використання всього інструментарію організації для відновлення миру в країні. "Україна - наш перший пріоритет під час головування в ОБСЄ. Ми рішуче підтримуватимемо Україну, ми не можемо просто прийняти те, що відбувається. Ми використовуватимемо весь інструментарій ОБСЄ для того, щоб відновити мир і повну повагу до наших засад і наших зобов'язань", - сказав Буяр на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві. Під час головування Північна Македонія дотримуватиметься засад ОБСЄ і вестиме справу до справедливого миру з повагою до українських міжнародно визнаних кордонів, зазначив Османі. Він наголосив, що відповідальні за жахливі в Україні злочини мають бути покарані.

++17.22++

Генеральний прокурор Андрій Костін заявляє, що правоохоронній системі України відомо про те, хто віддавав злочинний наказ на знищення житлового будинку у Дніпрі. "Нам достовірно відомо, хто саме віддавав наказ знищити цей житловий будинок", - заявив генпрокурор в ефірі національного телемарафону у понеділок. Він додав: "Ракета, якою - ми впевнені на 99 відсотків - було знищено цей будинок, це той самий тип ракет, який уже застосовувався в інших випадках". За словами Костіна, цей тип ракет ворог застосовував під час удару 27 червня 2022 року по ТЦ у Кременчуці, 1 липня - по Сергіївці Одеської області.

++16.59++

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови в понеділок з президентом Росії Володимиром Путіним підтвердив свою пропозицію щодо готовності Анкари стати посередником у процесі пошуку шляхів припинення війни РФ проти України, повідомила пресслужба турецького президента. "Під час розмови президент Ердоган підтвердив, що Туреччина готова взяти на себе завдання сприяння і посередництва для встановлення міцного миру між Росією і Україною", - йдеться в повідомленні, цитує Reuters. Лідери двох країн також обговорили питання експорту російського зерна та аміаку через Чорне море.

Водночас, як повідомляється на сайті Кремля, під час розмови президенти обмінялися думками з приводу обміну полоненими, насамперед пораненими, реалізації стамбульських домовленостей щодо вивезення українського зерна з чорноморських портів і розблокування постачань продовольства і добрив із Росії. Путін у розмові з Ердоганом поскаржився на "інтенсифікацію (Україною. - Ред.) бойових дій за підтримки західних спонсорів" і "неприйняття пропозиції припинити вогонь на період православного Різдва".

++16.41++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що єдиний шлях врятувати ОБСЄ - це позбутися РФ у її складі, а також позбавити країну-агресора можливості впливати на процеси або рішення, що ухвалюються всередині організації. "Я повторив своєму колезі очікування України - ми вважаємо, що єдиний шлях врятувати ОБСЄ - це позбутися РФ у її складі. Доки ми дійдемо до цієї точки, потрібно робити все, щоб позбавити Росію можливості впливати на ті чи інші процеси чи рішення, які ухвалюються всередині організації. Якщо до першого - повного виключення РФ із ОБСЄ - потрібно пройти шлях, то друге - мінімізація негативного впливу РФ на функціонування ОБСЄ вже відбувається", - сказав Кулеба на пресконференції з головою ОБСЄ, главою МЗС Північної Македонії Буяром Османі у Києві.

Дмитро Кулеба також закликав звернути увагу на проблему викрадення та примусового всиновлення росіянами українських дітей. "Ще одне питання, яке я порушив: я попросив діючого голову з урахуванням пріоритету македонського головування, а також мандата ОБСЄ звернути найретельнішу увагу на проблему викрадення українських дітей окупантами та їх примусове усиновлення. Ми вважаємо, що інституції ОБСЄ можуть відіграти дуже важливу роль у цьому питанні", - сказав міністр.

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++16.26++

Від початку війни в Україну надійшло 10,5 тонни медичної гуманітарної допомоги на суму майже 13 мільярдів гривень, повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький у своєму Telegram-каналі в понеділок. За його інформацією, медична гумдопомога Україні надходила від 35 країн. "Ми дуже цінуємо величезну допомогу, яку надає Україні світова спільнота", - наголосив Радуцький.

Встановлено імена військових РФ, причетних до удару по Дніпру

++16.09++

Служба безпеки України встановила особи російських окупантів, причетних до ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі 14 січня. "Кожен воєнний злочин росіян має конкретного виконавця. Служба безпеки встановить і оприлюднить дані всіх поіменно - щоб жоден убивця не уникнув покарання. Нехай кожен із тих, хто натискає "пуск", хто причетний до таких злочинів, потім щохвилини чекає на відплату. І вона обов'язково буде. Спецслужба уже зібрала величезний масив доказів для міжнародних судів, і з кожним днем війни розширює та доповнює його", - повідомляє українська спецслужба в Telegram-каналі в понеділок із посиланням на керівника СБУ Василя Малюка. Як свідчать попередні дані слідства, до вчинення цього злочину причетні декілька десятків військовослужбовців країни-агресора. Також у спецслужбі назвали низку прізвищ військових РФ з 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку, причетних до злочину.

++15.50++

У Кремлі розуміють, що план швидкого захоплення України неможливо реалізувати, тому президент РФ Володимир Путін тепер розглядає варіант тривалої війни на виснаження, заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону представник Головного управління розвідки (ГУР) міноборони України Андрій Юсов. За його словами, спочатку такого плану у Путіна не було, але останніми місяцями зростає усвідомлення необхідності переходити на воєнні рейки і змусити російське суспільство змиритися з тривалою війною. "Вони мобілізують усі резерви і засоби. У них захмарні військові бюджети. Також ми скоро побачимо інші заходи економічного характеру на території Росії. Безумовно, це те, до чого готується Путін", - зазначив далі Юсов. Своєю чергою Україна поставила протилежне завдання і прагне зробити 2023-й роком своєї перемоги та докорінної зміни ситуації. "Ні Україні, ні всьому цивілізованому світу ця довга війна не потрібна", - додав представник ГУР.

++15.42++

У Брюсселі назвали воєнним злочином ракетний удар РФ по Дніпру, внаслідок якого загинули щонайменше 40 цивільних осіб. Після того, як Росія вирішила атакувати критичну інфраструктуру, необхідну для виживання людей в Україні, вона пішла на подальше загострення конфлікту, заявив офіційний представник Єврокомісії Пітер Стано у відповідь на запитання DW. "Росія продовжує демонструвати своє нелюдське обличчя і без розбору застосовує жорстокий ракетний терор. Такі дії становлять воєнні злочини і повинні бути негайно припинені. Як сказав верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель, безкарності не буде", - зазначив представник ЄК.

Моравецький закликав Берлін надати Україні "всі види озброєнь"

++15.36++

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Німеччину підтримати подальші поставки зброї Україні у боротьбі проти російської агресії. "Поразка України (у війні. - Ред.) може стати прелюдією до третьої світової війни", - попередив Моравецький на заході парламентської фракції консерваторів ХДС/ХСС у Берліні в понеділок, повідомляє dpa. Тому, на його переконання, сьогодні немає жодних підстав блокувати підтримку Києва. У зв'язку з цим польський прем'єр звернувся до німецького уряду з проханням вжити рішучих заходів для того, щоб "всі види озброєнь" могли бути доставлені в Україну. Моравецький пояснив, що важка військова техніка та танки не повинні зараз залишатися на складах, а мають бути передані до рук захисників Європи.

++15.20++

Ракетний удар Росії по житловому кварталу в Дніпрі 14 січня, в результаті якого загинуло щонайменше 40 осіб, є "воєнним злочином", заявив в понеділок Ульф-Яльмар Крістерссон, прем'єр-міністр Швеції - країни, яка нині головує в ЄС. "Уряд Швеції найрішучішим чином засуджує системний напад Росії на цивільне населення, що триває, включаючи суботній ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі", - заявив журналістам Крістерссон, додавши, що "навмисні напади на цивільне населення є воєнними злочинами", цитує AFP. "Винні у воєнних злочинах будуть притягнуті до відповідальності", - додав він.

++15.15++

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у засіданні контактної групи з допомоги України 20 січня на американській базі ВПС "Рамштайн" у Німеччині, повідомила в понеділок пресслужба альянсу. "У центрі уваги учасників засідання, яке проведе міністр оборони США Ллойд Остін, будуть криза, що триває в Україні, і пов'язані з нею безпекові питання, які стоять перед союзниками по НАТО і партнерами", - йдеться в повідомленні. "На полях" засідання генсек НАТО проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

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++15.10++

Спільні льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, що розпочалися у понеділок на території Білорусі, поки що не несуть загрози для України. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. "Територія Білорусі з початку війни використовувалася російською авіацією для завдання ударів. Так само як їхні аеродроми, де дислокують зенітні ракетні системи, оперативно-тактичні комплекси, такі як "Іскандер, теж використовувалися з перших днів війни", - нагадав Ігнат.

++14.58++

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів у понеділок засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. "Обговорили події на передовій, окремо проаналізували ситуацію на Донеччині й Півдні. Заслухали інформацію про ймовірні дії агресора в найближчий час", - поінформував президент. Він зауважив, що Київ не випускає з уваги того, що російські окупанти готуватимуть нові ракетні удари, у зв'язку з чим розробляються "максимально ефективні заходи протидії". "Насамкінець зупинилися на забезпеченні ЗСУ боєприпасами й підготовці командирів тактичної ланки", - підсумував Зеленський.

++14.13++

Росія вивела в Чорне море шість носіїв крилатих ракет типу "Калібр", загальний залп яких становить 30 ракет, повідомляють Військово-морські сили ЗС України. "У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 17 ворожих кораблів, серед яких 6 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить близько 30 ракет", - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці ВМС ЗСУ.

Удар по будинку в Дніпрі: жертв уже 40

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Згідно з оновленими даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), кількість підтверджених жертв російського удару по житловій багатоповерхівці в Дніпрі зросла до 40. "Станом на 13:00 16 січня врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), загинуло 40 осіб, з них 3 дитини, травмовано 75 осіб (з них 14 дітей), отримано 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб (з яких перебування 12 осіб встановлено)", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу відомства.



++13.39++

Близько сотні українських військовослужбовців, котрі мають пройти курс підготовки для роботи з системами протиповітряної оборони Patriot, які західні союзники пообіцяли надати Україні, вже прибули до США. Про це повідомила спецкореспондентка американського мовника Fox News, яка поширила відео посадки літака, що, за її словами, доставив в Оклахому групу українських військових. Саме в штаті Оклахома розташована військова база Форт Сілл, на якій і має проводитися навчання українців з експлуатації систем ППО Patriot.

Україна отримає перший у 2023 році транш допомоги від ЄС

++13.20++

Україна отримає перший у 2023 році транш фіндопомоги від ЄС у розмірі трьох мільярдів євро від ЄС цього тижня як частину пакета макрофінансової допомоги загальним обсягом 18 мільярдів євро, заявив віцеголова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. "Маю честь підписати Меморандум про взаєморозуміння ЄС щодо надання Україні фінансування у 2023 році, до 18 мільярдів євро у вигляді позик. Перша виплата у розмірі 3 мільярди надійде пізніше цього тижня. Це дасть змогу Україні покривати найнагальніші потреби, маючи стабільне надходження коштів протягом року", - написав у Twitter.

Так само прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що ці кошти від ЄС допоможуть "і надалі підтримувати макроекономічну стабільність".



++13.01++

До України прибув очільник МЗС Північної Македонії Буяр Османі, який нещодавно вступив на посаду голови ОБСЄ. "Після дев'ятигодинної поїздки потягом ми прибули до Києва. З нетерпінням очікуємо продуктивних зустрічей з українськими лідерами для обговорення шляхів зміцнення безпеки та стабільності в регіоні та надання допомоги людям на місцях", - написав Османі у Twitter.

++12.55++

Служба безпеки України (СБУ) зібрала додаткові матеріали та розпочала нове кримінальне провадження щодо депутата Держдуми РФ Олексія Журавльова, який брав участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному фронті. "З початку повномасштабного вторгнення він регулярно приїжджав до тимчасово окупованої частини Донецької області", - повідомляє Telegram-канал СБУ. Там Журавльов "увійшов до складу російського угруповання бойовиків "интернациональная бригада "Пятнашка"", кажуть у відомстві.

"Перебуваючи у лавах окупантів, він інспектував тимчасово захоплені населені пункти та виступав одним із головних "ньюзмейкерів" Кремля, включаючись в ефіри пропагандистських телеканалів з фронту", - йдеться в повідомленні. Крім того, Журавльов розгорнув широку агітаційну кампанію на підтримку збройної агресії РФ проти України. "Журавльов публічно закликав до активізації так званої "денацифікації" та знищення двох мільйонів українців. Також російський депутат агітував мешканців захоплених районів Донеччини вступати до окупаційних угруповань країни-агресора", - аргументують у службі. Раніше СБУ вже повідомила російському депутату про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за участь у голосуванні Держдуми РФ про визнання Кремлем незалежності самопроголошених "Л/ДНР".





++12.35++

Один цивільний загинув та ще семеро дістали поранень унаслідок обстрілів російськими окупантами населених пунктів Донецької області, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. "Вночі росіяни продовжували стріляти у центрі та на півночі Донеччини", - написав Кириленко у Telegram-каналі. "На горлівському напрямку одна людина загинула у Соледарі, ще одна поранена у Краснополівці - у селі пошкоджено три будинки. У Бахмуті пошкоджень зазнали приватний та багатоповерховий будинки", - йдеться у повідомленні.

++12.16++

В Україні суттєво зріс дефіцит в енергосистемі, про що повідомила пресслужба держпідприємства "Укренерго". "Це пов'язано зі зменшенням виробництва електроенергії через ракетні обстріли електростанцій. Також на це накладається збільшення споживання, пов’язане з початком робочого тижня", - йдеться в повідомлення в Telegram-каналі компанії. Крім того, ситуацію погіршують і несприятливі погодні умови в центральних регіонах країни, що також призводить до аварійних відключень, кажуть у компанії.



++11.48++

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) перед візитом до Міжнародного кримінального суду (МКВ) в Гаазі звинуватила президента РФ Володимира Путіна в цілковитій зневазі до міжнародного права. Відповідну заяву Бербок зробила перед вильотом із Берліна до Гааги. "Війна Росії проти України - це і війна проти міжнародного права. Президент РФ Володимир Путін топче найелементарніші засади міжнародного права, які об'єднують усі народи", - сказала очільниця МЗС ФРН. "Касетні бомби по мирних жителях, катівні в темних підземеллях, тисячоразові викрадення українських дітей, протиправну і жорстоку лють Росії в Україні та жорстокість війни не можна виправдати нічим", - пояснила німецька урядовиця, слова якої наводить інформагенція Reuters.

Наслідки удару по будинку в Дніпрі: вже 36 загиблих

++11.34++

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), під час рятувально-пошукових робіт на місці зруйнованого ракетним ударом РФ житлового будинку в Дніпрі станом на 11:00 16 січня врятовано 39 осіб, з яких шестеро дітей, число загиблих зросло до 36 осіб (з них 2 дитини), травмовано 75 осіб (з них 14 дітей). "Отримано 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб (з яких перебування 12 осіб встановлено, доля 34 осіб з'ясовується)", - повідомив Telegram-канал відомства. Всього до робіт залучено 579 осіб та 91 одиниць техніки, йдеться в повідомленні.



++11.25++

Станом на 15 січня 2023 року Збройні сили України (ЗСУ) майже напевно зберігали позиції в Соледарі, на північ від Бахмута, попри постійні атаки загонів найманців з російської ПВК "Вагнер". Такий висновок містить щоденний аналітичний огляд британської військової розвідки, оприлюднений у Twitter-акаунті міноборони Великобританії, котрий цього разу цілком присвячений бойовим діям на Донбасі.

Автори огляду зазначають, що впродовж вихідних на ділянках фронту навколо Бахмута і Кремінної тривали запеклі бої. Приміром, вони констатували, що бойові дії навколо Кремінної характеризувалися складною серією локальних атак і контратак у лісистій місцевості. Попри це ЗСУ й надалі поступово просуваються на схід, на околицю міста Кремінна, кажуть британські військові розвідники.

Загалом упродовж останніх тижнів як російські, так і українські сили у важких боях домоглися обмежених успіхів у різних секторах. "За таких обставин ключовим викликом для обох сторін є створення підрозділів поки що не пущених у дію на фронті боєздатних загонів військ, які зможуть використовувати тактичні успіхи для створення оперативних проривів", - виснували в британській розвідці.



++11.09++

Не менше 455 українських дітей загинули та ще 897 - отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на ранок 16 січня, повідомив в Telegram Офіс генерального прокурора.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 429, Харківській - 269, Київській - 117, Запорізькій - 84, Херсонській - 83, Миколаївській - 82, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 56.

Утім, у відомстві визнають, що ці дані неповні.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю, йдеться в повідомленні.





++10.46++

Загалом п'ятеро осіб, зокрема двоє дітей, дістали осколкових поранень унаслідок нічного ракетного обстрілу міста Запоріжжя російськими окупантами, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. "Унаслідок влучання ракети С-300 у житлову забудову в центрі міста Запоріжжя від вибухової хвилі постраждав п'ятиповерховий будинок: вибиті вікна та двері, пошкоджено систему опалення будівлі. Травми від уламків та скла отримали п'ятеро людей, із них дві дитини 9 та 15 років", - написав Старух у Telegram-каналі.

Він зазначив, що ліквідацією наслідків влучення опікуються всі відповідні служби. За його даними, росіяни влучили

"ракетою С-300 на територію одного з підприємств легкої промисловості Кушугумської громади". "Виникла пожежа в ангарі, де зберігалася готова до реалізації продукція. На щастя, люди при цьому залишились неушкодженими. Збитки від дій терористів встановлюються", - підсумував голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що в ніч на понеділок російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю та передмісті, внаслідок чого були руйнування об'єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Згодом секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок обстрілу трьох осіб, зокрема двох дітей, було госпіталізовано.





++10.37++

У Херсоні під російський обстріл потрапила дитяча лікарня, внаслідок чого вибиті близько 30 вікон у неонатальному корпусі, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в Telegram-каналі. "Росіяни продовжують тероризувати херсонські лікарні. Цього разу обстріл дитячої. Внаслідок якого вибито близько 30 вікон в неонатальному (6-ти поверховому) корпусі", - поінформував Тимошенко. Він додав, що корпус пустий, а інформації про постраждалих не надходило.

++10.21++

У Білорусі розпочалися анонсовані раніше льотно-тактичні навчання, в яких, крім білоруських авіаційних підрозділів, беруть участь і російські. Під час маневрів "відпрацьовуватимуть питання ведення повітряної розвідки, відбиття ударів засобів повітряного нападу, авіаційного прикриття важливих об'єктів і комунікацій", - заявив напередодні перший заступник державного секретаря Ради безпеки Білорусі Павло Муравейко. Для навчань будуть задіяні "всі аеродроми і полігони ВПС і військ ППО країни", заявляли раніше у пресслужбі білоруського міноборони. Маневри завершаться 1 лютого.

++10.12++

Збройні сили ФРН починають переміщення до Польщі зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot. Як пише агентство dpa з посиланням на джерела в службах безпеки, вже 16 січня німецькі військові вирушать до місця розміщення комплексів, після чого найближчими днями будуть перекинуті й самі ЗРК. Після падіння в листопаді ракети в польському селі Пшеводув за п'ять кілометрів від кордону з Україною Німеччина запропонувала надати Польщі комплекси Patriot, щоб допомогти Варшаві захистити повітряний простір.

Американські збройні сили розпочали вишкіл українських військових на території ФРН

++09.55++

Американські збройні сили 15 січня розпочали розширену бойову підготовку українських військових на території Німеччини, повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі. За його словами, близько 500 військовослужбовців, які прибули з України кілька днів тому, повернуться на поле бою в найближчі п'ять-вісім тижнів. Міллі 16 січня збирається відвідати тренувальний полігон у баварському Графенвері та особисто ознайомитися з програмою вишколу. "Ми хочемо, щоб українці мали можливість успішно захищати свою країну", - сказав Міллі, якого цитує інформагенція Associated Press. Міллі додав, що "Україна робить не що інше, як захищає себе", а ЗСУ "намагаються звільнити окуповані Росією" території.

++09.48++

Правоохоронці отримали 46 повідомлень про зниклих безвісти після влучання російської ракети в багатоквартирний житловий будинок у Дніпрі, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України. "Отримано 46 повідомлень про безвісти зниклих осіб (з яких перебування 11 осіб встановлено, доля 35 осіб з'ясовується)", - зазначено в повідомленні в Telegram-каналі відомства.



++09.34++

Російське окупаційне військо обстріляло Куп'янськ, унаслідок чого поранено двох місцевих жителів, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "За уточненою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ранкових обстрілів Куп'янська поранення отримали дві людини: 41-річний чоловік та 65-річна жінка. Чоловік госпіталізований у середньому стані. Жінці допомогу надали на місці", - написав Синєгубов у Telegram-каналі. Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено приватні та багатоквартирний будинок. На місці працюють екстрені служби, додав посадовець.

Синєгубов повідомив також, що минулої доби російські окупаційні війська з артилерії, мінометів і танків обстрілювали прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено школу, виникла пожежа. Також постраждали приватні житлові будинки та господарські споруди, поінформував голова Харківської ОВА.





++09.21++

Росія, ймовірно, спробує протягом наступних шести місяців перехопити ініціативу у війні проти України й покласти край операційним успіхам українських військ, йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW) .

Аналітики інституту прогнозують, що росіяни можуть спробувати реалізувати кілька сценаріїв стратегічних дій. Перший - це масштабний наступ, швидше за все, в районі Луганської області, адже повне захоплення Донецької та Луганської областей залишається офіційною військовою ціллю Кремля і" є однією з найбільш досяжних (хоча досі дуже складних) цілей Росії".

Другий сценарій - це оборонна операція, спрямована на розгром українського контрнаступу, щоб позбавити Україну ініціативи, знищивши значну частину механізованих українських сил. "Така успішна рішуча дія Росії могла б дати змогу російським військам розгорнути контрнаступ, скориставшись дезорганізованістю та виснаженням українських сил", - зауважують в ISW. При цьому перший і другий сценарій є взаємозаперечними.

Водночас аналітики вважають, що наразі "малоймовірним" є третій і найбільш небезпечний сценарій дій Росії - наступу на північ України, в тому числі з території Білорусі. "Однак Кремль забезпечує гнучкість планування та, ймовірно, розширить військову присутність Росії в Білорусі напередодні запланованих масштабних навчань (які, можливо, можуть підтримати бойову операцію) у вересні 2023 року", - зазначають в ISW.

++08.41++

Російські окупанти закрили на в'їзд та виїзд Рубіжне та Лисичанськ, повідомили у Луганській ОВА. "Пропускають лише за місцевою реєстрацією", - сказано у повідомленні в Telegram-каналі Луганської ОВА.

++08.13++

З українських портів у неділю вийшли три судна, зокрема зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ). "15 січня три судна залишили українські порти, вони перевозять загалом 55 619 тонн зерна та іншого продовольства в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні. Судно Antheia, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН, перевозить 15 869 тонн пшениці для надання гумдопомоги Афганістану. Судно Dynamic M з 27,5 тисячі тонн кукурудзи на борту прямує до Лівії, а судно Torc з 12 250 тонн соняшникової олії - до Туреччини. В українські порти прямують два суховантажних судна, які в неділю пройшли морським гуманітарним коридором. "Станом на 15 січня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 17 436 486 тонн. Нині було дозволено рух 1 296 суден: 644 на прибуття в українські порти та 652 - на вихід із них", - резюмували в СКЦ.

Також повідомляється, що 14 січня два суховантажні судна залишили українські порти з понад 32 тисячами тонн ячменю та соняшникової олії й вирушили до Туреччини.

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++07.57++

У ніч проти понеділка російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Марганецьку та Червоногригорівську громади Нікопольського району, випустивши не менше 15 снарядів, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Нікопольщина знову потерпала від ворожих обстрілів…Вночі росіяни кілька разів обстріляли район з важкої артилерії. Щонайменше 15 снарядів прилетіли у Марганецьку та Червоногригорівську громади. Люди неушкоджені", - написав він у Telegram-каналі. Також Резніченко поінформував, що у Червоногригорівці понівечені півтора десятка приватних будинків та господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід.

++07.49++

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель назвав ракетний обстріл Дніпра "нелюдською агресією Росії" проти мирних жителів, яка не залишиться безкарною. "Черговий російський ракетний обстріл вчора завдав удару українським містам. Нелюдська агресія Росії націлена безпосередньо на мирних жителів, включно з дітьми. Ці злочини не залишаться безкарними. ЄС і надалі підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно", - написав Боррель на своїй Twitter-сторінці.

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++07.38++

Протягом минулої доби Збройні сили України відбили атаки російських сил у районі 16 населених пунктів України. Українською авіацією та ракетними військами завдано 20 ударів по скупченню противника, повідомили у Генштабі ЗСУ. "Противник веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках і зазнає значних втрат у живій силі", - йдеться у ранковому зведенні на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.

Крім того, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Краснополівка, Спірне, Сіль, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Майорськ та Мар'їнка на Донеччині. Українська авіація минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження агресора та два удари по його засобах протиповітряної оборони. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України вразили один пункт управління, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки, один склад боєприпасів та один засіб радіоелектронної боротьби росіян.

Також за минулу добу російські окупанти завдали по території України два ракетні удари й вчинили понад 55 обстрілів з РСЗВ, додали в Генштабі.





Уже 35 загиблих унаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі

++07.25++

Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами будинку в Дніпрі, зросла до 35 осіб, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Вночі рятувальники витягли з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кілька загиблих. Наразі ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей", - написав посадовець у Telegram-каналі. Резніченко наголосив, що 39 людей врятовано, 75 - поранено. Серед поранених 14 дітей. "Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Пошук людей під завалами триває", - додав голова ОВА.



++07.16++

Російські окупаційні війська знову завдали ракетного удару по Запоріжжю. За даними голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, внаслідок вчиненого в ніч на понеділок обстрілу кілька людей дістали поранення. "Є руйнування об'єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури", - написав посадовець у Telegram-каналі.

Згодом секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв додав, що трьох людей було доставлено до лікарень. "Серед них - дві дитини дев'яти й п'ятнадцяти років", - поінформував чиновник.



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