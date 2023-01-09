Глава ОБСЄ виступила проти виключення Росії з організації

Попри те, що через позицію Москви ОБСЄ закрила Офіс координатора своїх проєктів в Україні та не змогла ухвалити низку рішень, Гельґа Марія Шмід вважає за необхідне зберегти "канали зв'язку" з РФ.

Генеральна секретарка Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Гельґа Марія Шмід (Helga Maria Schmid) виступила проти виключення Росії з організації.

"Я вважаю, що з сьогоднішнього погляду є сенс, щоби Росія продовжувала залишатися членом ОБСЄ", - сказала вона в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt, опублікованому в понеділок, 9 січня.

Свою позицію Шмід аргументувала необхідністю зберегти "канали зв'язку". Вона додала, що "тримати дипломатичні канали відкритими не означає домовлятися", а "сидіти за одним столом - не означає обмінюватися дипломатичними люб'язностями".

Крім того, Шмід зазначила, що на відміну від Ради Європи, ОБСЄ не має механізму призупинення членства, через який можна було би виключити Росію. "ОБСЄ народилася з протистояння часів "холодної війни". Вона була заснована країнами, які мали дуже різні інтереси, але хотіли запобігти ескалації", - пояснила генеральна секретарка.

Раніше офіційні представники України неодноразово закликали виключити РФ з ОБСЄ та її органів. Так, ще в квітні 2022 року, після початку повномасштабної агресії Росії, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що членство Росії в ОБСЄ "становить загрозу безпеці та співпраці в Європі". "Якщо в ОБСЄ немає відповідних механізмів призупинення членства країн, тоді потрібно створити процедуру та видалити РФ", - зауважив він.

У листопаді постійна делегація Верховної Ради України оголосила бойкот у парламентській асамблеї ОБСЄ через те, що з цієї інституції неї не змогли відсторонити росіян, а президент України Володимир Зеленський обурився, що попри війну Росія досі має делегацію в цьому органі.

Росія блокує ухвалення рішень ОБСЄ по Україні

В липні 2022 року Офіс координатора проєктів ОБСЄ в Україні припинив роботу, оскільки через позицію РФ у постійній раді ОБСЄ не змогли ухвалити рішення про продовження його мандату.

У вересні так званий "Верховний суд" контрольованого Росією псевдоутворення "ЛНР" засудив двох колишніх співробітників ОБСЄ Максима Петрова і Дмитра Шабанова до 13 років ув'язнення за звинуваченнями у державній зраді. Тоді Шмід закликала до їхнього "негайного і безумовного звільнення".

У листопаді влада Польщі, яка 2022 року головувала в ОБСЄ, не видала російській делегації візи для участі в 29-му засіданні Ради міністрів закордонних справ країн-учасниць організації, пояснивши це бажанням "максимально ізолювати Росію". Однак навіть попри це учасники зустрічі так і не змогли ухвалити спільну резолюцію. ОБСЄ не надало цьому офіційного пояснення, а ЗМІ повідомляли, що вторгнення РФ в Україну "створило перешкоди для групи з 57 країн", які "ухвалюють рішення на основі консенсусу всіх членів.