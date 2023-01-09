  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Генеральна секретарка ОБСЄ Гельґа Марія Шмід
Генеральна секретарка ОБСЄ Гельґа Марія Шмід виступила проти виключення Росії з організації.Фото: DW
ПолітикаЄвропа

Глава ОБСЄ виступила проти виключення Росії з організації

Степан Смишляєв
32 хв. тому

Попри те, що через позицію Москви ОБСЄ закрила Офіс координатора своїх проєктів в Україні та не змогла ухвалити низку рішень, Гельґа Марія Шмід вважає за необхідне зберегти "канали зв'язку" з РФ.

https://p.dw.com/p/4LtJ0

Генеральна секретарка Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Гельґа Марія Шмід (Helga Maria Schmid) виступила проти виключення Росії з організації.

"Я вважаю, що з сьогоднішнього погляду є сенс, щоби Росія продовжувала залишатися членом ОБСЄ", - сказала вона в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt, опублікованому в понеділок, 9 січня.

Свою позицію Шмід аргументувала необхідністю зберегти "канали зв'язку". Вона додала, що "тримати дипломатичні канали відкритими не означає домовлятися", а "сидіти за одним столом - не означає обмінюватися дипломатичними люб'язностями".

Крім того, Шмід зазначила, що на відміну від Ради Європи, ОБСЄ не має механізму призупинення членства, через який можна було би виключити Росію. "ОБСЄ народилася з протистояння часів "холодної війни". Вона була заснована країнами, які мали дуже різні інтереси, але хотіли запобігти ескалації", - пояснила генеральна секретарка.

Раніше офіційні представники України неодноразово закликали виключити РФ з ОБСЄ та її органів. Так, ще в квітні 2022 року, після початку повномасштабної агресії Росії, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що членство Росії в ОБСЄ "становить загрозу безпеці та співпраці в Європі". "Якщо в ОБСЄ немає відповідних механізмів призупинення членства країн, тоді потрібно створити процедуру та видалити РФ", - зауважив він.

У листопаді постійна делегація Верховної Ради України оголосила бойкот у парламентській асамблеї ОБСЄ через те, що з цієї інституції неї не змогли відсторонити росіян, а президент України Володимир Зеленський обурився, що попри війну Росія досі має делегацію в цьому органі.

Росія блокує ухвалення рішень ОБСЄ по Україні

В липні 2022 року Офіс координатора проєктів ОБСЄ в Україні припинив роботу, оскільки через позицію РФ у постійній раді ОБСЄ не змогли ухвалити рішення про продовження його мандату.

У вересні так званий "Верховний суд" контрольованого Росією псевдоутворення "ЛНР" засудив двох колишніх співробітників ОБСЄ Максима Петрова і Дмитра Шабанова до 13 років ув'язнення за звинуваченнями у державній зраді. Тоді Шмід закликала до їхнього "негайного і безумовного звільнення".

У листопаді влада Польщі, яка 2022 року головувала в ОБСЄ, не видала російській делегації візи для участі в 29-му засіданні Ради міністрів закордонних справ країн-учасниць організації, пояснивши це бажанням "максимально ізолювати Росію". Однак навіть попри це учасники зустрічі так і не змогли ухвалити спільну резолюцію. ОБСЄ не надало цьому офіційного пояснення, а ЗМІ повідомляли, що вторгнення РФ в Україну "створило перешкоди для групи з 57 країн", які "ухвалюють рішення на основі консенсусу всіх членів.

Юрій Андрухович про інформаційну війну Зеленського

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Генеральна секретарка ОБСЄ Гельґа Марія Шмід

Глава ОБСЄ виступила проти виключення Росії з організації

Політика32 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Запуск ракети Північною Кореєю, архівне фото

Ракетно-ядерні плани КНДР: Кім Чен Ин іде на загострення?

Ракетно-ядерні плани КНДР: Кім Чен Ин іде на загострення?

Конфлікти1 год. тому
БМП Marder

Що говорять у Берліні про поставку Україні БМП Marder

Що говорять у Берліні про поставку Україні БМП Marder

Конфлікти6 січня 2023 р.
ЗСУ отримають БМП Marder з Німеччини

БМП Marder та інші нові озброєння для України

БМП Marder та інші нові озброєння для України

Технології6 січня 2023 р.
Білоруські добровольці на тренуваннях в Києві

Чи є для добровольців із РБ місце в Україні після служби?

Чи є для добровольців із РБ місце в Україні після служби?

Конфлікти6 січня 2023 р.
external

Що звільнені "азовці" розповідають про російський полон

Що звільнені "азовці" розповідають про російський полон

Конфлікти6 січня 2023 р.01:53 хв.
external

Герої тилу: як залізничники вивозять людей з війни

Герої тилу: як залізничники вивозять людей з війни

Суспільство6 січня 2023 р.11:00 хв.
На головну сторінку