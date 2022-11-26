Україна оголосила бойкот Парламентської асамблеї ОБСЄ

У Парламентській Асамблеї ОБСЄ не змогли відсторонити російську делегацію, тому українська бойкотуватиме участь в ній.

Постійна делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) оголосила бойкот через те, що з цієї інституції неї не змогли відсторонити росіян.

"Українська делегація була змушена перейти до бойкотування роботи у Парламентській асамблеї ОБСЄ доти, доки ця міжнародна організація не зможе сформувати своє відношення щодо участі у ній росіян - пропагандистів і представників держави-терориста, держави-злочинця", - написав 25 листопада у Facebook голова делегації Микита Потураєв (фракція "Слуга народу"), оприлюднивши відеозвернення українських представників.

За його словами, це рішення підтримали Естонія та Литва, представники яких разом з українцями залишили засідання постійного комітету асамблеї.

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Україна вимагає виключити Росію з ПА ОБСЄ

Українські делегати вимагали, щоб у ОБСЄ розробили механізм відсторонення російської делегації. Однак на засіданні у Варшаві постійний комітет Парламентської асамблеї не зміг визначитися з цього питання.

Напередодні президент України Володимир Зеленський розкритикував ОБСЄ за те, що попри війну Росія досі має делегацію в цьому органі. "Чому, зокрема, держава-терорист навіть через дев'ять місяців своїх безперервних злочинів залишається одним із членів вашої Парламентської асамблеї?", - сказав він 24 листопада, виступаючи за допомогою відеозв'язку на сесії.