У "ЛНР" двох співробітників ОБСЄ засудили на 13 років

Так званий "Верховний суд" контрольованого Росією утворення "ЛНР" у понеділок, 19 вересня, засудив двох колишніх співробітників Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Максима Петрова і Дмитра Шабанова до 13 років ув'язнення за звинуваченнями у державній зраді, повідомляє Reuters.
Петрова звинуватили у тому, що він нібито передавав "американському куратору" з місії матеріали про 2-й армійський корпус "народної міліції", які становлять "державну таємницю". Шабанову закидають, що він "передавав відомості закритого характеру у військовій сфері представникам іноземних спецслужб і діяв на шкоду безпеці республіки".
Хто такі Максим Петров і Дмитро Шабанов
Обидва засуджені чоловіки працювали в Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні (СММ), створеній у 2014 році для спостереження за війною на Донбасі. Шабанов був помічником з питань безпеки, а Петров - перекладачем, уточнює Reuters.
Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау коментуючи "вирок суду" заявив, що затримання колишніх співробітників місії було безпідставним, а ухвалене в понеділок рішення - нелюдським. "Членів нашої місії безпідставно утримували понад п'ять місяців у невідомих умовах лише для чистого політичного театру. Це нелюдсько та огидно", - цитує його слова пресслужба ОБСЄ.
Генеральна секретарка ОБСЄ Гельґа Марія Шмід (Helga Maria Schmid) заявила, що пара "виконувала службові обов'язки" і закликала до їхнього "негайного і безумовного звільнення".
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