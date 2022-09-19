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Моніторингова місія ОБСЄ виїжджає з "ДНР" навесні 2022 року
Колишні члени спеціальної моніторингової місії ОБСЄ засуджені у "ЛНР"до багаторічного ув'язнення.Фото: Alexei Alexandrov/AP Photo/picture alliance
ПолітикаУкраїна

У "ЛНР" двох співробітників ОБСЄ засудили на 13 років

Степан Смишляєв
2 год. тому

Члени СММ ОБСЄ були затримані в "ЛНР" п'ять місяців тому. В організації "вирок суду" називають огидним і вимагають їхнього звільнення.

https://www.dw.com/uk/u-lnr-dvoh-spivrobitnikiv-obse-zasudili-do-13-rokiv-vaznici/a-63173617

Так званий "Верховний суд" контрольованого Росією утворення "ЛНР" у понеділок, 19 вересня, засудив двох колишніх співробітників Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Максима Петрова і Дмитра Шабанова до 13 років ув'язнення за звинуваченнями у державній зраді, повідомляє Reuters.

Петрова звинуватили у тому, що він нібито передавав "американському куратору" з місії матеріали про 2-й армійський корпус "народної міліції", які становлять "державну таємницю". Шабанову закидають, що він "передавав відомості закритого характеру у військовій сфері представникам іноземних спецслужб і діяв на шкоду безпеці республіки".

Хто такі Максим Петров і Дмитро Шабанов

Обидва засуджені чоловіки працювали в Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні (СММ), створеній у 2014 році для спостереження за війною на Донбасі. Шабанов був помічником з питань безпеки, а Петров - перекладачем, уточнює Reuters.

Навесні СММ припинила роботу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. При цьому "влада "ЛНР" ще до припинення роботи місії в односторонньому порядку заборонила діяльність ОБСЄ в регіоні і затримала кількох її співробітників. В ОБСЄ кажуть , що крім Петрова і Шабанова є й третій член місії, незаконно утримуваний "ЛНР".

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Огидний політичний театр

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау коментуючи "вирок суду" заявив, що затримання колишніх співробітників місії було безпідставним, а ухвалене в понеділок рішення - нелюдським. "Членів нашої місії безпідставно утримували понад п'ять місяців у невідомих умовах лише для чистого політичного театру. Це нелюдсько та огидно", - цитує його слова пресслужба ОБСЄ.

Генеральна секретарка ОБСЄ Гельґа Марія Шмід (Helga Maria Schmid) заявила, що пара "виконувала службові обов'язки" і закликала до їхнього "негайного і безумовного звільнення".

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